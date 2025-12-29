Titularul FCSB-ului l-a cucerit total pe Mihai Stoica: „Este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica este unul dintre cei mai prezenți și la obiect analiști de fotbal din România. Președintele FCSB-ului a avut un nou discurs laudativ la adresa unuia dintre titularii echipei bucureștene. Pe cine a descris în cuvinte mari, de fapt.

Mihai Stoica, dat pe spate de titularul de la FCSB

FCSB a avut o primă parte de sezon dezamăgitoare, însă a încheiat anul cu câteva rezultate mari, printre care și remontada spectaculoasă de pe Arena Națională cu Feyenoord (scor 4-3).

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a vorbit încă o dată despre importanța lui Juri Cisotti la FCSB și a spus cât de impresionat este de saltul imens făcut de italianul care a ajuns în România la Oțelul, când echipa era în Liga 3.

„Cisotti este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa.

ADVERTISEMENT

Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața”, a declarat Mihai Stoica, conform

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti, recunoscător României. Declarație de dragoste din partea italianului pentru țara noastră

Italianul a vorbit cu respect despre România, țară căreia i-a făcut o adevărată declarație de dragoste.

„La Galați era doar un jucător din străinătate, iar puțini vorbeau limba engleză. Așa că situația m-a făcut să învăț cât mai rapid limba română. Dar este vorba în primul rând despre respectul pe care trebuia să îl dau României că mi-a oferit șansa de a continua să joc fotbal.

ADVERTISEMENT

Este casa mea de acum. România mi-a dat această ocazie și sunt foarte recunoscător tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit aici și care m-au ajutat permanent. Îmi place totul aici, este o țară subestimată de cei de afară. Doar atunci când vii în România vezi cu adevărat ce înseamnă România și ce țară frumoasă și cu oameni minunați este!”, a declarat Juri Cisotti în exclusivitate pentru FANATIK.