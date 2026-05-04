Titularul lui Dinamo, mesaj exploziv pe internet după greșeala care a decis Universitatea Craiova – Dinamo: „Bătaie de joc!”

Devis Epassy (33 de ani) a reacționat dur după ce Dinamo a pierdut duminică seară la Craiova în etapa a șaptea din play-off-ul SuperLigii ca urmare a unui gol marcat de Nsimba pe final de meci, în condițiile în care atacantul oltenilor jucase anterior mingea din poziție clară de offside. În primă fază, poziția neregulamentară nu a fost semnalizată de către asistentul de pe partea respectivă, întrucât atacul inițial nu se concretizase.

Devis Epassy a răbufnit după problema de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Ulterior însă, faza a continuat, iar în cele din urmă gruparea din Bănie a reușit să înscrie golul victoriei. Șocant pentru toată lumea a fost că nu a existat o intervenție din camera VAR în sensul anulării reușitei respective, în ciuda faptului că poziția de offside a lui Nsimba a fost mai mult decât evidentă. În mod așteptat, „câinii” au acuzat în termeni duri arbitrajul de la partida de pe „Ion Oblemenco”.

și și , dinamoviștii s-au arătat siderați de cele întâmplate. De asemenea, prin intermediul unei postări făcute pe rețelele de socializare, Epassy, portarul titular al echipei din „Ștefan cel Mare”, și-a manifestat indignarea vizavi de acest episod. „Nu e offside? Asta e bătaie de joc”, a scris el pe Instagram, atașând și o captură foto cu un stop cadru pe momentul respectiv, poziția lui Nsimba fiind scoasă în evidență în mod special.

Ce a spus Nikita Stoinov despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Tânărul fundaș central israelian a recunoscut că nu apucase încă să revadă momentul atunci când se prezentase la declarații, dar a făcut mențiunea că aflase deja în principiu ce se întâmplase exact. El nu a insistat însă să vorbească prea mult despre această chestiune. În schimb, s-a referit în mod special la faptul că el și coechipierii săi și-au pierdut destul de mult din concentrare pe final de joc la Craiova:

„Poate că am pierdut concentrarea pe final, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Fiecare meci este ca o finală. Fiecare echipă este puternică aici în play-off. Mai avem încă 3 meciuri, este foarte important pentru noi cum le vom trata. Încă nu am văzut atacul din care au marcat, dar am auzit că a fost un ofsaid mare, nu știu ce să zic…”.