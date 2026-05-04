Titularul lui Dinamo, mesaj exploziv pe internet după greșeala care a decis Universitatea Craiova – Dinamo: „Bătaie de joc!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
04.05.2026 | 10:02
Jucătorul lui Dinamo, reacție dură după greșeala uriașă de arbitraj de la Craiova. Foto: Sport Pictures
Devis Epassy (33 de ani) a reacționat dur după ce Dinamo a pierdut duminică seară la Craiova în etapa a șaptea din play-off-ul SuperLigii ca urmare a unui gol marcat de Nsimba pe final de meci, în condițiile în care atacantul oltenilor jucase anterior mingea din poziție clară de offside. În primă fază, poziția neregulamentară nu a fost semnalizată de către asistentul de pe partea respectivă, întrucât atacul inițial nu se concretizase.

Devis Epassy a răbufnit după problema de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Ulterior însă, faza a continuat, iar în cele din urmă gruparea din Bănie a reușit să înscrie golul victoriei. Șocant pentru toată lumea a fost că nu a existat o intervenție din camera VAR în sensul anulării reușitei respective, în ciuda faptului că poziția de offside a lui Nsimba a fost mai mult decât evidentă. În mod așteptat, „câinii” au acuzat în termeni duri arbitrajul de la partida de pe „Ion Oblemenco”.

Începând cu președintele Andrei Nicolescu și continuând cu antrenorul Zeljko Kopic și cu jucătorii prezenți la flash-interviuri, dinamoviștii s-au arătat siderați de cele întâmplate. De asemenea, prin intermediul unei postări făcute pe rețelele de socializare, Epassy, portarul titular al echipei din „Ștefan cel Mare”, și-a manifestat indignarea vizavi de acest episod. „Nu e offside? Asta e bătaie de joc”, a scris el pe Instagram, atașând și o captură foto cu un stop cadru pe momentul respectiv, poziția lui Nsimba fiind scoasă în evidență în mod special.

Postarea făcută de Devis Epassy pe Instagram după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Ce a spus Nikita Stoinov despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Tânărul fundaș central israelian a recunoscut că nu apucase încă să revadă momentul atunci când se prezentase la declarații, dar a făcut mențiunea că aflase deja în principiu ce se întâmplase exact. El nu a insistat însă să vorbească prea mult despre această chestiune. În schimb, s-a referit în mod special la faptul că el și coechipierii săi și-au pierdut destul de mult din concentrare pe final de joc la Craiova:

„Poate că am pierdut concentrarea pe final, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Fiecare meci este ca o finală. Fiecare echipă este puternică aici în play-off. Mai avem încă 3 meciuri, este foarte important pentru noi cum le vom trata. Încă nu am văzut atacul din care au marcat, dar am auzit că a fost un ofsaid mare, nu știu ce să zic…”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
