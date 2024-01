Titularul lui FC U Craiova, anunț după ce a primit cetățenie „Ar fi un vis să joc la Euro. România mi-e în suflet”

Andrea Padula i-a luat exemplul lui Vlad Blănuță și este . Născut în Elveția, titularul formației finanțate de Adrian Mititelu își dorește să debuteze sub „tricolor” în viitor și muncește din greu și pentru un loc în lotul lui Edi Iordănescu la EURO 2024.

Andrea Padula este român cu acte în regulă! Titularul lui FC U Craiova visează la națională: „Poate fi un obiectiv”

, președintele oltenilor fiind uimit de seriozitatea arătată până în prezent. Acesta s-a transferat la gruparea din Bănie după o accidentare groaznică, care l-a forțat să stea în afara terenului o perioadă lungă de timp.

Acesta a primit vestea că este român cu câteva zile în urmă și anunță că planurile sale de viitor includ și naționala României. Acesta speră să îi impresioneze pe selecționerul Edi Iordănescu în a doua parte a sezonului și să prindă lotul chiar și la EURO 2024.

„Cred că poate să fie un an foarte important pentru mine, am multe obiective realizabile. Sunt foarte fericit și cred că poate să fie un an foarte fericit pentru noi, pentru FC U. Sunt foarte fericit pentru asta (n.r. că a primit cetățenia română). Am zis că poate să fie un obiectiv (n.r. echipa națională), dar acum vreau să joc bine pentru FC U, vedem după.

Obiectivul echipei este să facă un stagiu extraordinar și să merge în play-off, suntem în Cupa României. Suntem o echipă foarte bună și poate facem un sezon extraordinar. Asta ar fi un vis (n.r. convocarea la EURO 2024). Dacă joc bine pentru FC U și câștigăm meciuri, mă țin bine pe picioare și fac tot pentru echipa și după vedem, sunt pregătit pentru tot”, a spus Andrea Padula.

Andrea Padula l-ar lua și pe Aurelian Chițu la națională: „Nu sunt eu cel care face lista pentru EURO”. Ce poreclă are în vestiar

Aurelian Chițu este printre golgheterii din SuperLiga, iar neconvocarea lui la națională a stârnit multe reacții din partea conducerii lui FC U Craiova. Andrea Padula l-ar lua pe vârful oltenilor la EURO 2024 dacă ar putea și are doar cuvinte de laudă pentru acesta.

„Chițu pentru mine este un jucător de top, dar nu sunt eu cel care face lista pentru EURO. Pentru mine Chițu este un jucător foarte, foarte bun și sunt fericit că este cu noi la FC U. Cred că sunt cel mai fericit bărbat din univers, dar cu FC U putem câștiga multe meciuri, important este că sunt pregătit pentru tot”, a declarat românul.

Andrea Padula și-a găsit și un nume românesc după ce a primit cetățenia și anunță că familia lui este foarte fericită la București. Acesta s-a adaptat extraordinar la Craiova și recunoaște că încă din copilărie era obișnuit cu obiceiurile tradiționale, deoarece aici venea aici în vacanțe.

„Sunt meciuri grele, dar suntem pregătiți. Lucrăm foarte bine pe teren, suntem pregătiți. Andrei Padulescu (n.r. răde), nu, doar Andrea Padu. Am familia la București, sunt foarte fericit aici și eu la Craiova, cu echipa și tot, nu vreau să mă gândesc la tot, trebuie să o iau pas cu pas”, a mărturisit Padula.

„Mereu am zis că sunt jumătate român și jumătate italian. România mi-e în suflet”

Andrea Padula mărturisește că întotdeauna s-a considerat pe jumătate român datorită legăturii sale cu familia mamei sale. Acesta se bucură că a regăsit în România plăcerea de a juca fotbal după ce în străinătate a avut o perioadă de doi ani fără să pășească în dreptungiul verde.

„Mereu când am fost la școală am zis că sunt jumătate român și jumătate italian. Am vorbit mereu cu familia mamei când eram la București și în toată viața mea, România mi-e în suflet. Sarmale am mâncat ieri, mama m-a învățat să gătesc ciorbă de perișoare și sarmale.

Sunt foarte fericit că acum joc fotbal, sunt doi ani în care nu am jucat. Nu a fost simplu, iubesc fotbalul. Obiectivul meu este să joc bine, mi-am revenit și mă simt bine. Cel mai important este să câștig tot cu FC U”, a încheiat românul Andrea Padula.

250.000 de euro este cota lui Andrea Padula, conform transfermarkt

11 partide a jucat pentru FC U Craiova 1948 în SuperLiga

30 iunie 2024 este data când îi expiră contractul cu gruparea din Bănie