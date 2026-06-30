Sport

Titularul naționalei a semnat pentru un salariu de 1,2 milioane de euro anual! Ce legătură are Sergio Ramos. Exclusiv

Marius Marin, una dintre piesele fixe ale naționalei României, va schimba echipa de la 1 iulie 2026. Acesta a semnat un contract pe trei ani, cu un salariu lunar de 100.000 de euro!
Cristi Coste
30.06.2026 | 19:25
Titularul nationalei a semnat pentru un salariu de 12 milioane de euro anual Ce legatura are Sergio Ramos Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Bucurie a fotbalistilor romani Virgil Ghita, Vlad Dragomir, Marius Marin, Bogdan Racovitan, Daniel Birligea si Alexandru Mihaita Chipciu dupa un gol marcat in meciul de fotbal dintre Bosnia Hertegovina si Romania, din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial 2026, desfasurat pe Stadionul Bilino Polje din Zilina, sambata 15 noiembrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Marius Marin (28 de ani) pleacă după 10 ani din fotbalul italian. Aflat la final de contract cu Pisa, titularul naționalei României a ales să meargă în fotbalul arab, de unde a avut cea mai atractivă ofertă. Marius Marin a semnat un contract pe 3 ani cu Al Nasr Dubai, din Emiratele Arabe Unite.

Marius Marin, salariu anual de 1,2 milioane de euro la Al Nasr Dubai. A semnat până în iunie 2029

Informația a circulat în media italiană chiar în ultima zi a contractului pe care Marius Marin l-a avut la Pisa, 30 iunie 2026. Noua pistă apărută în cariera timișoreanului este Al Nasr Dubai, formație care a avut sub contract în ultimele două sezoane un alt român, dinamovistul Costin Amzăr.

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Din informațiile FANATIK, Marius Marin a semnat deja un contract pe 3 sezoane cu Al Nasr Dubai, până pe 30 iunie 2029. Tricolorul a acceptat oferta arabilor, care-l vor plăti cu 1,2 milioane de euro pe stagiune! Adică 100.000 de euro lunar… Este cel mai mare salariu din cariera lui Marius Marin, care va împlini 28 de ani pe 30 august.

Existau discuții avansate cu Sevilla, dar totul s-a schimbat pentru Marius Marin după venirea lui… Sergio Ramos

Marius Marin este unul dintre numele din naționala României despre care s-a vorbit și s-a scris mult în anul 2026. Tocmai pentru că intrase în ultimele 6 luni de contract cu italienii de la Pisa și și-a anunțat intenția de a nu-și mai prelungi înțelegerea. Sevilla a fost una dintre variantele apărute pentru mijlocașul român, iar discuțiile cu andaluzii au fost foarte avansate.

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Inclusiv presa spaniolă a dat ca sigură la un moment dat mutarea lui Marius Marin în La Liga, pe „Sanchez Pizjuan”. Totuși, ținta Sevilla s-a îndepărtat ușor de Marius Marin în momentul în care s-a produs o schimbare de acționariat acolo. A venit un fond de investitiții, printre investitori fiind și fostul mare jucător Sergio Ramos, căpitan al celor de la Real Madrid.

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Noii sosiți au venit cu propriul plan, și în ceea ce privește staff-ul tehnic și, bineînțeles, lotul de jucători. FANATIK a aflat că numele lui Marius Marin a fost șters de pe lista priorităților pentru noul sezon după venirea lui Ramos & co!

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Marius Marin a avut pe masă oferte de la Palermo și Samsunspor, dar a ales Emiratele

Deși varianta Sevilla părea ca și realizată la un moment dat, Marius Marin a trebuit să se reorienteze. Și chiar nu a dus lipsă de oferte în ultimele săptămâni. Una interesantă a venit de la Palermo, acolo unde a fost dorit de fostul său antrenor de la Pisa, Filippo Inzaghi. Marin decisese să schimbe aerul, să plece din Italia, așa că nu a mai dorit să o ia de la capăt din Serie B.

FANATIK a aflat că Marius Marin a fost aproape să semneze în prima ligă turcă, una în creștere evidentă în ultimii ani. Samsunspor i-a pus pe masă un contract anual de 850.000 de euro, pe 3 sezoane, la fel ca și Al Nasr. În cele din urmă, mijlocașul tricolor a decis să accepte oferta din Emirate.

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Marius Marin a jucat în Italia în ultimii 10 ani. Sassuolo l-a luat direct de acasă, de la Timișoara, pe când era junior!

Marius Marin nu a apucat să joace în prima divizie din România. El a fost ochit de scouterii italieni de junior, astfel că în august 2016 a ajuns la Sassuolo, care-l lua direct de acasă, de la ACS Poli. Cu timișorenii a bifat două meciuri în liga secundă, 5-0 la Târlungeni și 1-1 cu Olimpia Satu Mare, în iunie 2015, când avea 16 ani!

La Sassuolo a jucat mai mult la Primavera, fiind împrumutat în două sezoane consecutive la Catanzaro și la Pisa. După ultimul împrumut, Pisa a decis să-l cumpere definitiv pe român, achitând celor de la Sassuolo 400.000 de euro în iulie 2019. De atunci, Marius Marin a jucat 7 sezoane la Pisa, cu care a promovat în Serie A, retrogradând sezonul anterior. Este prima oară acum când pleacă din Italia.

  • 2,8 milioane de euro este cota actuală a lui Marius Marin, cu 200.000 mai puțin decât maximul carierei
  • 36 de meciuri a jucat Marius Marin pentru naționala României, el debutând pe 5 septembrie 2021, la 2-0 cu Liechtenstein
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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