Christopher Braun, din prima etapă a SuperLigii, a vorbit deschis despre perioada petrecută în tricoul celor de la CFR Cluj. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a recunoscut că relația cu antrenorul Dan Petrescu a fost tensionată.

Titularul Rapidului, dezvăluiri din perioada petrecută la CFR Cluj: „Nu eram pe aceeași lungime de undă cu Dan Petrescu”

Christopher Braun a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în perioada iulie 2022 – iulie 2023. Fundașul neamț de origine ghaneză a semnat cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract după despărțirea de FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Braun a mărturisit că nu avea cea mai bună relație cu Dan Petrescu. Astfel, fotbalistul care evoluează în banda dreaptă a ales să plece din Gruia după doar un sezon. A fost cedat la Rapid, cu care și unde are un salariu lunar de 12.000 de euro, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

„Pentru mine a fost un an foarte, foarte greu, dar a fost o experiență în care am învățat foarte multe despre fotbal, despre oameni. Cu Dan Petrescu nu e că nu am reușit să ne înțelegem, dar nu eram pe aceeași lungime de undă.

ADVERTISEMENT

„Eu am respectat pe toată lumea, dar s-au întâmplat lucruri pe care nu le pot accepta”

Eu aveam unele așteptări, el avea altele. Poate nu am un caracter așa cum își dorește la echipă. Eu am respect pentru toată lumea, pentru toți cei superiori mie, dar s-au întâmplat lucruri pe care nu le pot accepta ca om sau ca jucător.

E un om sincer și corect (n.r. Neil Lennon, antrenor Rapid). Îți va spune dacă ești bun sau slab, o să primești mereu răspunsuri clare de la el. Are un stil britanic, foarte exigent, dar va ajuta mult echipa”, a declarat Christopher Braun, la .

ADVERTISEMENT

Cotat în prezent la 700.000 de euro de Transfermarkt.com, Christopher Braun, care și-a făcut junioratul la Hamburg, a adunat 44 de meciuri în tricoul vișiniilor, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

Dan Petrescu a plecat odată cu Braun de la CFR Cluj

În sezonul precedent, Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj pentru a semna cu Jeonbuk Hyundai, în prima ligă din Coreea de Sud. Rămas liber de contract în aprilie a.c., „Bursucul” a revenit în Gruia pentru a le aduce un nou titlu ardelenilor.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Christopher Braun a renăscut în tricoul Rapidului. Fotbalistul neamț a oferit o pasă decisivă în 37 de meciuri la Rapid în sezonul precedent. În meciul cu UTA, Braun a fost avansat de Neil Lennon în banda dreaptă și a reușit să marcheze.