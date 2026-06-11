Titularul României de la EURO 2024 și-a anunțat retragerea! Clipul emoționant postat: „Mă înclin în fața voastră”

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Florin Niță (38 de ani) nu a mai apărat de mult timp, ultima sa echipă fiind Damac, din Arabia Saudită. La un an după ce a rămas liber de contract, portarul ce a bucurat milioane de români la EURO 2024 și-a anunțat oficial retragerea din fotbal.

Florin Niță și-a agățat mănușile în cui! Mesaj emoționant transmis de fostul „tricolor”

a venit momentul ca Florin Niță să renunțe la cariera de fotbalist. a ales să facă acest anunț într-un mod extrem de emoționant. El a transmis mesajul chiar din fața porții, îmbrăcat în echipamentul României și cu mănușile lângă el: „Fotbalul mi-a dat totul. Și, la rândul meu, i-am dat și eu tot ce am avut mai bun. Îi sunt recunoscător acestui sport pentru omul care m-a făcut. Pentru caracterul pe care mi l-a format, pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit, dar și pentru cele grele, pentru zilele în care am căzut și a trebuit să mă ridic singur. Fotbalul m-a învățat să lupt, să nu renunț și să merg mai departe chiar și atunci când părea imposibil.

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Am trăit atât de multe lucruri pe care nu le voi uita niciodată… debutul, emoția primelor minute pe teren, la Chiajna, apoi în marile meciuri ale FCSB-ului, anii și amintirile strânse în Cehia, la Sparta Praga sau Pardubice, perioada din Turcia, la Gaziantep, și cea din Arabia Saudită, la Damac. Fiecare vestiar, fiecare stadion, fiecare coleg și fiecare meci au lăsat ceva în sufletul meu. Dar echipa națională va avea mereu un loc special în inima mea.

Să joci pentru România e ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. E o mândrie pe care o simți în tot corpul atunci când auzi imnul și vezi oamenii din tribune și îi simți pe cei de acasă trăind alături de tine fiecare fază. Să îți reprezinți țara, să lupți pentru ea și să simți că poți bucura milioane de oameni. Nu există sentiment mai puternic decât ăsta. Când am început fotbalul, eram doar un copil care iubea mingea și jocul. Atât. Nu mă gândeam la faimă, la bani sau la carieră. Mă bucuram pur și simplu că pot alerga după minge până seara.

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Apoi au venit visele, ambiția, dorința de a ajunge cât mai sus. Și am avut norocul să trăiesc o viață întreagă în mijlocul acestei nebunii frumoase numite fotbal, cu victorii care m-au făcut să plâng de fericire și cu momente grele care m-au făcut mai puternic. Le mulțumesc tuturor suporterilor care mi-au fost alături în această călătorie. Celor care m-au susținut la echipele de club și, mai ales, fanilor echipei naționale a României. Au fost momente în care aplauzele voastre mi-au dat putere să merg mai departe când simțeam că nu mai pot.

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Le mulțumesc colegilor, antrenorilor și tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit în drumul ăsta. Și vă mulțumesc vouă pentru că m-ați făcut să simt, în toți anii ăștia, că nu sunt singur. Fotbalului îi mulțumesc pentru că m-a definit ca om. Astăzi se încheie drumul meu ca jucător, dar niciodată nu mă voi despărți de acest fenomen. Fotbalul va rămâne mereu parte din mine și din viața mea. Nu e un rămas-bun. E doar începutul unui alt capitol. Poate ca antrenor, poate ca om de conducere, dar sigur voi rămâne un om care va iubi fotbalul până în ultima zi.

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Dacă astăzi sunt un om care poate merge cu capul sus, o datorez fotbalului, dar și familiei mele, care mi-a fost alături în fiecare clipă, nu 100%, ci mai mult decât atât. În spatele fiecărui meci, fiecărei victorii și fiecărui moment greu au fost ei, cei care m-au susținut necondiționat, care au crezut în mine și m-au ridicat de fiecare dată când mi-a fost greu. Pentru asta, le voi fi recunoscător toată viața. Pentru tot ce am trăit împreună, mă înclin în fața voastră cu respect, recunoștință și multă emoție, al vostru Florin Niță”, a transmis fostul „tricolor” pe Facebook.

Florin Niță a făcut cinste meseriei de fotbalist! Cariera impresionantă a fostului portar

Fostul portar al echipei naționale a avut o copilărie grea, după ce și-a pierdut ambii părinți încă de la o vârstă fragedă, însă acest lucru nu l-a împiedicat să ajungă unul dintre cei mai iubiți fotbaliști români. Paradele sale din tricoul naționalei vor fi ținute minte mult timp de acum încolo, chiar și după retragerea din fotbal.

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El și-a început cariera la Concordia Chiajna și a ajuns la FCSB după mai multe prestații solide, inclusiv una împotriva roș-albaștrilor în Cupa României, când a reușit să-i califice pe ilfoveni mai departe după ce a fost providențial la loviturile de departajare. După 117 meciuri în tricoul lui FCSB, Niță a mers la Sparta Praga, echipă a cărei poartă a apărat-o în 110 meciuri. Pe finalul carierei, el a prins contracte bune din punct de vedere financiar în Turcia, la Gaziantep, și în Arabia Saudită, la Damac.

Deși a avut o carieră respectabilă la nivel de club, prestațiile care l-au făcut iubit de o întreagă țară au fost cele de la echipa națională. El și-a făcut debutul sub „tricolor” destul de târziu, în 2017, pe când avea deja 30 de ani împliniți. Cu toate acestea a adunat 31 de selecții și a adus bucurie în inimile a milioane de români prin paradele sale. În vitrina de trofee, Florin Niță se poate lăuda cu două titluri de campion al României, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, toate câștigate cu FCSB. În afara țării, el a reușit să mai câștige un singur trofeu, fiind vorba despre Cupa Cehiei, alături de Sparta Praga, în sezonul 2019/2020.