Titularul Universității care a impresionat în debutul de sezon: „La anul nu mai are cum să fie la Craiova!”

Universitatea Craiova a fost cea mai activă echipă românească pe piața transferurilor. Oltenii au adus jucători în fiecare compartiment, iar mulți dintre aceștia au impresionat în debutul sezonului. Portarul Pavlo Isenko, a fost unul dintre fotbaliștii lăudați pentru prestațiile sale.

ADVERTISEMENT

Titularul Universității Craiova, lăudat de specialiștii Fanatik

Universitatea Craiova arată bine în startul acestui sezon, iar marile rezultatele obținute până acum se datorează și transferurilor făcute. Poarta oltenilor a fost securizată până acum de ucraineanul Pavlo Isenko.

. Analiștii FANATIK sunt de părere că jucătorul va pleca cu siguranță peste un an dacă va continua să joace la fel de bine, urmând ca oltenii să primească oferte importante pentru el.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut, mi-a plăcut și aseară (n.r. – Universitatea Craiova) și mai ales că, pe lângă că au schimbat o bună parte din primul 11, au folosit și 2 jucători de 19 ani. Ceea ce e mare lucru. Pare că au nimerit, cel puțin până acum au nimerit foarte bine transferurile. Toți au dat un randament destul de bun.

Acum, cred că s-a văzut și la CFR un pic oboseala. A 2-a repriza au fost mai buni pentru că au dominat, dar golurile Craiovei au venit în general pe un marcaj aproximativ al celor de la CFR. Parcă mereu erau spații în mijlocul terenului, aveau timp să se întoarcă, nu era marcajul aproape, nu era CFR-ul ăla agresiv. Craiova a fost mai proaspătă”, a spus Florin Gardoș Inițial.

ADVERTISEMENT

„Are o valoare mult peste ceea ce este în campionatul nostru”

„Și pe Teles l-au nimerit. Portarul (n.r. – Isenko) i-a ținut în toate competițiile. Portarul, dacă o ține așa, la vară nu mai e la Craiova. El nu va mai fi. N-are cum.

ADVERTISEMENT

Adică e o valoare mult peste ceea ce se întâmplă în campionatul nostru. Și la portar se vede ușor asta. Nu va mai fi pentru că va avea oferte mari. Oricum, portarii ucraineni sunt foarte bine văzuți. Au o școală bună, școală mare”, a adăugat și Marius Mitran. „E portarul care face diferența. El nu de-aia a fost adus, dar e portarul care face diferența!”, l-a completat și Robert Niță.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut și mie, am văzut intervențiile, dar am avut și faza aia la care a scăpat mingea și dacă se lua gol, nu mai vorbeam. Cu părere de rău pentru Popescu (n.r. – Laurențiu Popescu) că e român și am fost și colegi, și la un moment dat ajunsese și la echipa națională, pare să oferă mai multă siguranță ucraineanul și cel puțin în începutul ăsta de sezon. E înalt, are și joc de picior”, a concluzionat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.