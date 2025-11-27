Sport

Titularul Universității Craiova nu l-a uitat pe Mirel Rădoi: „Îmi pare rău, pentru mine a fost greu să văd asta”

Jucătorii Universității Craiova nu și-au putut ascunde bucuria după succesul obținut în Bănie cu Mainz, 1-0, meci din grupa principală a Conference League.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
27.11.2025 | 23:39
Oltenii se gândesc la primăvara europeană după victoria cu Mainz
Oltenii au ajuns la 7 puncte în clasament, după a doua victorie din patru meciuri, iar visul calificării în primăvara europeană rămâne unul care devine din ce în ce mai accesibil.

Crețu și Screciu, în culmea fericirii după victoria cu Mainz

Alexandru Crețu nu s-a ferit de cuvinte și a spus că succesul obținut de olteni a fost unul contra unei formații puternice din Europa, care vine dintr-un campionat foarte puternic.

„Suntem fericiți, am învins o echipă din Bundesliga, o echipă grea. În Europa sunt o formație puternică, am demonstrat că nivelul nostru e foarte ridicat. Suntem fericiți că am făcut un pas mare pentru calificare. Toate echipele din cupele europene sunt puternice, se poate întâmpla orice, uitați că Rakow a bătut pe Rapid Viena cu 4-1”, a declarat Crețu.

Screciu remarcă faptul că trupa din Bănie are un parcurs bun și laudă atmosfera făcută de fani.

„Este o victorie importantă pentru noi, un pas mare pentru calificare. Atmosfera a fost incendiară. Suntem neînvinși în preliminarii și în grupă pe teren propriu. Eu cred că avem forța să ne calificăm. Mainz este o echipă care nu are nevoie de prezentare, se pare că suntem pe drumul cel bun”, a spus și Vladimir Screciu.

Ce spune Adrian Rus despre plecarea lui Rădoi

Adrian Rus, cel care a colaborat cu Mirel Rădoi și la naționala de tineret, și la naționala mare, spune că regretă plecarea tehnicianului și îi transmite un mesaj acestuia.

„Toți suntem fericiți, sperăm să o ținem pe acest drum. Ne bucurăm că am reușit aceste două victorii, dar eu cred că mai avem de muncit, depinde calificarea și de rezultatele din celelalte meciuri. Băieții au scris deja istorie când s-au calificat în grupa principală din Conference League. Nu pot să zic că a fost un șoc.

Pentru mine a fost greu să-l văd plecat, cred că și pentru colegi. Îmi pare rău de mister, dar ăsta este fotbalul, mergem înainte și cu el și fără el. Pe această cale vreau să-i urez baftă. Filipe Coelho nu a putut să schimbe prea multe, probabil că a umblat la moral. Este greu să joci din 3 în 3 zile, dar suntem pregătiți pentru asta”, a spus Adrian Rus.

Marcatorul Al Hamlawi se gândește la primăvara europeană

Assad Al Hamlawi a marcat singurul gol al partidei cu Mainz, din penalty, în repriza secundă, și spune că speră la o calificare mai departe în Conference League.

„Sunt foarte fericit, mulțumit de echipă, de suporteri. E un sentiment extraordinar că am câștigat și am și marcat. Noi suntem o familie, luptăm împreună. Timpul o să spună dacă ne calificăm mai departe, noi ne dorim asta, o să vedem”, a declarat și Al Hamlawi.

Declarațiile jucătorilor olteni după victoria cu Mainz

