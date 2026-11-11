Sport

Titularul Universității Craiova și-a anunțat intenția direct de la echipa națională: „Vreau să fac următorul pas”

Mihai Dragomir
11.11.2026 | 17:30
Titularul Universitatii Craiova sia anuntat intentia direct de la echipa nationala Vreau sa fac urmatorul pas
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Și-a anunțat dorința de a prinde un transfer direct de la echipa națională. Foto: Sport Pictures.
Carlos Mora, convocat în această perioadă la naționala din Costa Rica, a vorbit despre viitorul său la Universitatea Craiova. Ce le-a spus fotbalistul jurnaliștilor străini.
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Noua fereastră FIFA alocată echipelor naționale i-a adus lui Carlos Mora convocarea la reprezentativa din Costa Rica, care se pregătește de meciurile amicale contra Ecuadorului și Argentinei. Fotbalistul Universității Craiova a vorbit cu jurnaliștii străini despre viitorul său la campioana României.

Carlos Mora, entuziasmat înainte să înfrunte Argentina

După ce a ajuns în această toamnă la 4 goluri în 4 meciuri la națională, Carlos Mora a obținut o nouă convocare pentru Costa Rica cu ocazia amicalelor contra Venezuelei și Argentinei. Fotbalistul este entuziasmat să întâlnească fosta campioană mondială chiar și după retragerea legendarului Lionel Messi. El a anunțat că dorința sa și a colegilor săi este să câștige ambele partide, în ciuda gradului ridicat de dificultate. „Argentina, cu sau fără Messi, este o echipă foarte bună, iar Ecuadorul este o echipă care joacă foarte bine.

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Deja analizăm totul și există jucători noi care s-au alăturat echipei, așa că vom face totul mai bine împreună, cu Bryan Ruiz. Vom încerca să facem tot posibilul să câștigăm meciurile. Așteptările sunt întotdeauna foarte mari, indiferent împotriva cui jucăm. Deși este adevărat că sunt rivali foarte dificili, cred că este, de asemenea, foarte interesant să joci împotriva unor astfel de echipe, așa că toată lumea trebuie să se concentreze pe a face lucrurile bine”, a declarat Carlos Mora pentru presa din Costa Rica.

Anunțul lui Carlos Mora despre viitorul său la Universitatea Craiova

Mihăiță Pleșan (44 de ani), a dezvăluit luna trecută în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ofertele pe care le au anumiți jucători de la Universitatea Craiova. Agentul preciza că, până acum, cluburi din Franța și Germania s-au interesat de Carlos Mora, dar și că Mihai Rotaru, patronul oltenilor, nu îl va lăsa să plece fără câteva milioane de euro în urma mutării. Fotbalistul de 25 de ani le-a spus jurnaliștilor străini că își dorește să facă pasul la o altă echipă, dar că momentan se concentrează pe ceea ce are de făcut la campioana României.

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„Sunt concentrat pe clubul meu deocamdată. Vom vedea ce se întâmplă când se va deschide perioada de transferuri. În acest moment, sunt concentrat pe meciurile de la echipa națională și a da tot ce pot. Evident, asta vreau să fac, următorul pas, dar Dumnezeu știe când se va ivi această oportunitate. Deocamdată, sunt calm și aștept să văd ce se întâmplă”, a mai spus fotbalistul care a câștigat cu Universitatea Craiova 3 trofee de când evoluează în Bănie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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