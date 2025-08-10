News

Titus Corlăţean candidează pentru funcția de președinte al PSD: ”Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate”

Titus Corlăţean a anunțat că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, astfel încât să revitalizeze formațiunea.
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 20:54
Titus Corlatean candideaza pentru functia de presedinte al PSD Am luat decizia de ami asuma aceasta responsabilitate
Titus Corlăţean vrea să candideze pentru funcția de președinte al PSD. Sursă foto: Facebook, Hepta / colaj Fanatik

Schimbări importante ar putea avea loc pe scena politică după ce Titus Corlăţean și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al PSD. Senatorul spune că își dorește o revitalizare pentru formațiunea politică.

Titus Corlăţean vrea să candideze pentru funcția de președinte al PSD

Titus Corlăţean a fost invitat la Antena 3. Iar printre altele a vorbit și despre ce se întâmplă în interiorul PSD. Mai mult de atât, el și-a anunțat practic în mod oficial candidatura pentru funcția de președinte al partidului.

Senatorul este de părere că PSD are nevoie într-adevăr de o schimbare. Iar după ce a discutat cu mai mulți colegi din partid care se pare că îi împărtășesc viziunea, acesta a luat decizia finală.

Se pare că de ceva timp au existat discuții în acest sens. De abia acum însă, Titus Corlățean a decis să aibă în vedere ceea ce spun oamenii cu credibilitate și să candideze pentru funcția de președinte al PSD

„Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecţi, pregătiţi, educaţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat Corlăţean, la Antena 3.

Ce părere are senatorul despre PSD în prezent

Pe lângă faptul că a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al PSD, senatorul a mai vorbit și despre situația în care se află în prezent partidul, după toate cele întâmplate.

În opinia acestuia, PSD este ”ţinut undeva pe margine” în actuala coaliţie. Totodată, partidul ar fi ”undeva aproape de derizoriu“. „Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la preşedinţia partidului”, a mai afirmat Corlăţean.

Ce spunea anterior Titus Corlăţean

În același timp, el a mai adăugat că PSD a început să se îndepărteze de temele esențiale, naționale. Astfel, partidul trebuie să revină în prim plan și să își facă într-adevăr vocea auzită.

Menționăm faptul că nu este prima oară când Titus Corlăţean vorbește despre acest subiect. Pe de altă parte, acum s-ar părea că acesta și-a schimbat complet poziția.

În luna iulie, senatorul a fost întrebat de ce nu candidează la şefia PSD. La acel moment, el a răspuns că prioritară în partid nu este bătălia pe funcţii, ci mai degrabă generarea unei discuții reale. Tot atunci, el și-a îndemnat colegii să iasă şi să spună lucrurilor pe nume în interiorul PSD.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
