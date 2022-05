TJ Miles, adevărul despre idila cu Alexandra Duli la Survivor: “Partenerul meu de viață va fi și fata care va crește copilul meu”

TJ Miles susține că participarea la Survivor a fost pentru el o experiență destul de complicată, atât psihic, cât și fizic. Acesta susține că cel mai greu a fost să dea randament, având în vedere că făcea foamea și nu se putea hrăni. Cu toate acestea, TJ Miles a fost dezamăgit că a fost eliminat, dat totodată ușurat de această decizie. și s-a născut în Constanța. De copil s-a mutat împreună cu întreaga familie în Toronto, Canada, de unde a revenit în mai târziu în România.

TJ Miles a vorbit, pentru FANATIK, despre experiența trăită la Survivor, show-ul difuzat de Pro TV, la scurt timp după ce Spune că nu are buletin în România și consideră că reședința lui este în Canada, chiar dacă din 2018 stă și în țară. Tj Miles vorbește și despre zvonurile privind idila cu Alexandra Duli, la Survivor România, și recunoaște că, deși este singur, nu exclude posibilitatea de a avea o relație cu fosta colegă din jungla dominicană.

Cum a fost la Survivor?

– Cum a fost la Survivor? A fost greu. A fost o experiență destul de complicată, psihic și fizic. A fost cea mai tare competiție și experiență de care am avut parte în viața mea până în momentul actual – like, crazy, man! Honestly, nu-mi vine să cred că am reușit să stau 18 săptămâni. Survivor a fost efectiv ca un rollercoaster ride, cu urcușuri și coborâșuri, stângi și drepte peste tot.

Au fost zile când eram cel mai fericit, iar a doua zi eram cel mai supărat. Am lucrat în echipă cu tipuri de caractere ciudate, oameni care se schimbau ca anotimpurile. Am fost testați din toate punctele de vedere – la nivel de confort, foame, fizic, psihic, emoțional, tot ce îți poți imagina într-un pachet complet.

Survivor, pentru mine, a fost cea mai tare experiență din viața mea.

”Cel mai mult pe mine mă omora plictiseala”

Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut?

– Cel mai tare mi-au plăcut traseele, jocurile. Eram cel mai fericit când știam că avem un joc în ziua respectivă. Eram pregătit întotdeauna să joc. Îmi plăcea foarte mult să concurez cu ceilalți jucători. I mean, nu aveam deloc emoții de genul ,,Mi-e frică să intru [pe traseu]” – nu exista așa ceva! Eu abia așteptam să intru sau să-l aud pe domnul Dan spunând ,,3, 2, 1, go!”. Eram cel mai fericit. Trecea și ziua repede.

Cel mai mult pe mine mă omora plictiseala, zilele în care pur și simplu stăteam și nu făceam nimic. Stăteam pe spate. Nu făceam nimic. Eram eu cu gândurile mele. Sau pur și simplu îmi găseam activități, îmi spălam lucrurile în mare, găseam cocos în junglă, făceam cocos la jar, făceam boluri din cocos, pe care le șlefuiam și după mâncam din ele. Adică, mi-am ocupat cât am putut timpul, dar era cel mai dificil să găsești să faci ceva în acei timpi morți atunci când nu ai putere fiindcă nu ai mâncare, când tu doar trebuie să dormi sau să te duci la joc ca să câștigi o recompensă pentru a putea mânca.

A fost cel mai greu să mă mențin ocupat, iar puterea minții era cea mai importantă pentru a-ți face corpul să se miște.

”Cea mai grea a fost foamea, a fost faptul că nu mă hrăneam, faptul că am slăbit atât de mult, atât de repede”

Ce a fost cel mai greu?

– Cel mai greu a fost faptul că aveam nevoie de energie să intru pe trasee și să aduc puncte, să mă mișc prin junglă, să găsesc cocos și toate chestiile de care aveam nevoie pentru a supraviețui. Cel mai greu a fost că n-am avut câteodată energia să fac lucrurile astea la o capacitate maximă. N-ai cum! N-ai cum să poți face cea mai mare performanță, la nivelul tău cel mai bun, când mănănci 200 de kcal pe zi – 300 kcal maxim dacă reușești.

Cea mai grea a fost foamea, a fost faptul că nu mă hrăneam, faptul că am slăbit atât de mult, atât de repede, iar eu în continuare trebuia să fac o performanță, trebuia să aduc puncte, trebuia să mă mișc pentru a supraviețui, să fac focul, să mă spăl, să merg prin junglă, să am grijă. Adică, foamea pentru mine a fost dificilă, dar m-am adaptat.

A trebuit – nu am avut încotro, iar corpul meu a reacționat. Mă mir cum corpul meu a reușit să trăiască cu atât de puțină mâncare și să intre pe traseu de 2, 3, 4 – chiar și de 5 sau 6 ori. Like wow!

Ceea ce a fost mai greu a fost de fapt cea mai importantă lecție de viață pentru mine și m-a făcut să mă simt cel mai tare.

TJ Miles, despre eliminarea de la Survivor: ”A fost o senzație de dezamăgire amestecată cu ușurare”

Ce ai simțit când ți-ai auzit numele și ai aflat că vei fi eliminat?

Oh, man! Nu știam dacă [domnul Dan] va mai spune și altceva, el de obicei o lua de la capăt și ne spunea numele de câteva ori, credeam că va mai spune încă o dată ,,Nedelcu” și numele meu, iar pe urmă întrebarea ,,Cine va fi eliminat?”. Însă, când a spus ,,TJ Miles” și nu a mai zis nimic după, mi se părea totul ireal. Mă gândeam: ,,Chiar a spus numele meu? Chiar plec acasă? Chiar s-a terminat Survivor?”

A fost o senzație de dezamăgire amestecată cu ușurare, dacă o pot numi așa. De ce? Eram dezamăgit fiindcă voiam să merg până în finală și chiar nu mă așteptam să plec înainte de ultima săptămână. Ușurare fiindcă știam că mă așteaptă un duș cald, un acoperiș deasupra capului, mâncare. Știam că urmează să iau contact cu familia, mă așteptă viața mea.

Jumătate din mine îmi spunea, ,,Măi, Miles, ești OK, este OK, asta a fost soarta!”, cât timp cealaltă parte din mine îmi spunea, ,,Miles… Like what? Cum poți să pleci așa? Mai aveai doar o săptămână!”. Au fost mixed feelings, au fost foarte multe emoții și gânduri, pe lângă dezamăgirea și ușurarea resimțite, cum ar fi ,,Ce va fi mai departe?”, ,,Sper că a fost OK traseul meu de la Survivor…”. Însă, nu am niciun regret, nu aș schimba nimic din ce-am făcut, doar am reflectat mult asupra emoțiilor mele și, mai apoi, asupra a ce se întâmpla în exterior, la felul în care ceilalți se bucurau.

Îmi treceau foarte multe gânduri prin minte în acel moment.

”Nu am buletinul în România…reședința mea este încă în Canada”

Ai locuit în Canada până în 2018. Cum a fost viața ta acolo?

– Am locuit și încă sunt rezident în Canada, Toronto. Nu am buletinul în România, București, aici sunt doar un cetățean român. Fiind cetățean, pot sta cât vreau, fără să fiu nevoit să plec din țară, însă reședința mea este încă în Canada. Când am plecat, m-am relocat pur și simplu în România, în anul 2018, dar eu oficial încă locuiesc în Canada, acolo este casa mea, reședința mea – în Toronto.

Viața mea acolo a fost ca-n filme. A fost totul ca un film pentru mine, am plecat din România de când aveam 8 ani, am stat 3 ani în Abu Dhabi, iar în anul 2000 am ajuns în Toronto; făcusem deja câteva clase până să merg la liceu. După am mers la high school, college, am mers la un Business School, am trecut prin foarte multe experiențe în Canada.

Acolo am învățat școala vieții, pe lângă cea educațională. Sunt un om care crede mult în expunere: cu cât te expui mai mult și cu cât treci prin mai multe greșeli, din care înveți și te asiguri că nu le repeți, poți deveni astfel cea mai bună versiune; în loc să stai să te ocrotești, să nu greșești niciodată, să nu ieși din zona ta de confort – înveți mai puțin.

Într-adevăr, sunt mai puține riscuri, dar eu sunt un om care riscă, un om care întotdeauna a vrut mai mult de la viață. În Canada, Toronto, am avut șansa să evoluez așa de mult, încât acum pot, la rândul meu, să ajut oamenii din jurul meu, să le dau lecții de viață și să-i ajut să devină cea mai bună versiune pe care o pot obține – dacă mă ascultă și aplică sfaturile pe care eu le dau din experiența mea acumulată într-o țară [din Lumea] întâia, cum s-ar spune.

A venit în România cu gândul să-și vadă mai mult părinții

Ce te-a determinat să vii în România?

– Ce m-a determinat pe mine să mă mut înapoi în România? În primul rând, trebuie să menționez că părinții mei s-au repatriat înapoi în țară după ce au lucrat mult timp în Emirate, iar ei tot îmi spuneau: ,,Miles, Romania, Bucharest, e tare, e frumos, e pentru tine, e ce trebuie, e evoluție, o să fie bine!”, și eu tot spuneam ,,Da, da, da, nu, mulțumesc.”

La un moment dat, s-au prezentat câteva oportunități în Toronto, Canada legate de auto service. Partenerul meu de business voia să expand mult afacerea de auto service și, mă gândeam, dacă eu tot vreau să încerc lucruri noi, dacă tot îmi place riscul, îmi place să călătoresc, să văd lucruri și să învăț, aș putea și să lucrez la relația cu părinții mei, să-i văd.

Fiind pe continente diferite o bună perioadă din viața mea, ei în Emirate, eu singur în Toronto, îți dai seama că îmi era dor să-i văd. Am stat singur de Anul Nou, de Crăciun, de ziua mea timp de 12-13 ani, au fost mult timp plecați din viața mea. Iar asta a fost o oportunitate, nu doar să fiu mai aproape de părinții mei, dar și să încerc ceva nou în țara în care m-am născut, să fac ceva pentru țara mea.

Oportunitatea a venit, determinarea era acolo, eram pregătit, m-am dus și am încercat – și ce bine că am încercat! Totul se întâmplă, știi, când vrei și îți dorești cu adevărat, și nu mă așteptam la ce s-a întâmplat după: o avalanșă – o avalanșă de oportunități, s-au deschis multe uși, mi-am făcut norocul cu mâna mea, eu sunt aproape de părinții mei, afacerea de pe șos. Barbu Văcărescu a devenit cel mai tare auto service din România, Pitcar este la un nivel incredibil și sunt foarte, foarte recunoscător și fericit.

Determinarea mea a venit printr-o simplă gândire de câștigător, o gândire ce sună așa: ,,Dacă totul este bine, nu e bine, schimbă ceva ca să-ți fie iar greu și să o iei de la 0, fiindcă numai atunci evoluezi.” Când totul e bine, de fapt, nu este bine. De fapt, ai nevoie de ceva nou care să te motiveze și să te challenge, să-ți dea un challenge nou – viața e frumoasă, ne zbatem pentru ea și e greu, nu e ușor. Atunci simți că trăiești, că ești alive.

Spune că afacerea lui e ca un copil mic

Ai un service auto, în București. Cum merge afacerea ta?

– Pitcar Automotive. Pitcar merge foarte bine. Merge bine deoarece s-a muncit, s-a investit, s-a train-uit, s-a făcut așa cum trebuie ca să aibă o șansă să fie successful. Altfel, nu avea nicio șansă. Afacerea este fix ca un copil mic: trebuie să fie crescută, cu dragoste, cu ajutor, treci prin ea, prin multe etape. O crești. De mică. Și o faci mare. Și acum este în stadiul de maturitate, începe să o știe lumea, să o cunoască, ea începe să facă din ce în ce mai bine.

S-a investit în digitalizare, s-a investit în oameni, s-a investit în tot ce era posibil – în scule, în decor, în estetică, în curățenie. Din această cauză, Pitcar prestează cele mai bune servicii pentru clienți, iar clienții sunt fericiți și, în final, și patronul este fericit. Întotdeauna, într-o afacere, ești ultimul care face bani – trebuie, mai întâi, să faci clientul fericit și să ai grijă de angajați.

Pitcar merge bine, o să meargă bine în continuare, o să fac și o franciză la Pitcar, în viitor – ăsta este scopul, the goal. Orice este posibil când ai o determinare și o ambiție pentru câștig, by any means necessary.

TJ Miles susține că nu are o iubită: “Partenerul de viață va fi și fata care va crește copilul meu”

Ai o iubită? Dacă nu, cum ar trebui sa fie ea?

– În momentul acesta nu am nicio iubită, I’m single.

Cum ar trebui să fie ea? În primul rând, vreau să știe lumea că eu chiar am făcut un vlog pe acest subiect pe canalul meu de YouTube, intitulat ,,Harta către inima mea”. Chiar încurajez toate fetele să vadă acest vlog, este detaliat, și ar fi frumos să se documenteze înainte să slide into my DMs, cum s-ar spune. [râde]

Dar, cum ar trebui să fie ea? Păi ar trebui să fie deșteaptă, ambițioasă, să aibă motivație, să vrea ceva de la viață, să creeze un legacy, un empire, vreau o fată mai greu de găsit, știu asta, dar întotdeauna mă încred în destin și, dacă o să fie pentru mine, atunci așa să fie. Nu o să-mi scad standardele și nici nu o să vreau mai puțin.

Ca să găsesc ceva, nu mă grăbesc. Am acces la fete, dacă vreau o fată ca să mă simt bine sau ceva de genul ăsta, dar o relație de lungă durată este ceva ce nu voi avea cu oricine, iar decizia mea este să caut exact ce vreau, pentru că numai atunci o să fiu cu adevărat fericit cu partenerul meu de viață care, nu doar că o să fie partenerul meu, va fi și fata care va crește copilul meu. Deci trebuie să fie big blană, cap-coadă, sus-jos dacă-mi va crește copilul. De fapt, îl creștem împreună, dar mentalitatea ei automat se va transmite și la copil.

Pentru mine este important să fie bună înăuntru, să aibă o gândire curată, deoarece frumusețea nu este pentru întotdeauna. În schimb, gândirea și caracterul sunt pentru totdeauna.

Mai bine găsesc o fată care nu este cea mai frumoasă, dar este cea mai bună înăuntru, adică are caracter, este loială, deșteaptă, ambițioasă – și este și frumoasă, dar frumusețea nu este pe primul loc, așa cum am spus. Aceasta se duce la un moment dat, toți îmbătrânim, toți expirăm la un moment dat.

TJ Miles, despre Alexandra Duli: “Nu pot să spun că nu-mi place de ea sau că mi se pare că nu ar fi de mine”

Mulți vedeau un cuplu între tine și Alexandra Duli. Ce zici de asta?

– Nu știu ce să spun. Până la a avea o relație cu o fată, oricine ar fi, durează. Nu pot spune că mă gândeam la vreo relație cu cineva de la Survivor, dar ce pot spune este că o cunosc foarte bine pe Alexandra Duli de când stăteam în junglă, ea fără machiaj, fără confortul de-acasă, fără să se îmbrace frumos, fără să arate cea mai frumoasă parte a ei așa cum ar arăta-o când ai ieși cu ea în oraș.

Am văzut-o dormind pe jos, lângă mine, în baracă. Am văzut-o înfometată, ca mine. Am văzut-o pe traseu, am văzut-o fără să facă duș, am văzut-o în modul ei organic, natural și mi-a plăcut de ea. Nu pot să spun că nu-mi place de ea sau că mi se pare că nu ar fi de mine, dar nu știu dacă este o fată pentru o relație acum, în momentul acesta, deoarece nu a fost să fie încă.

Tot ce pot să spun este că, dacă ar fi să fie vreodată o relație între mine și Alexandra Duli, o să se întâmple, organic, o selecție naturală, o să se întâmple pur și simplu după ce ne-am cunoaște în viața reală și am evolua împreună, dacă ar fi să rămânem împreună.

Însă, eu sunt deschis, sunt un om care nu zice ,,Nu” fără să vadă și să afle, și las lucrurile să vină de la sine. Dacă vreodată va fi o relație între mine și Alexandra Duli, o să vină organic.

”Vreau să fac filme, vreau să continui cu influencereala”

Ce planuri ai? Ce îți dorești pt viitor?

– Planurile mele sunt în felul următor: o să fiu un artist foarte mare de muzică, dacă o să fiu cunoscut doar în România sau în toată lumea, asta va fi de văzut, dar deja am lansat un cântec cu Azteca pe albumul lui, care se numește ,,Yao Ming” și a avut succes, are succes în continuare. A făcut un sfert de milion de views într-o lună și o să vină timpul să fac concerte.

Primele concerte vor fi la Neversea și Untold. Eu, de fapt, sunt un artist, prin definiție. Dar aș vrea să lucrez la muzica mea, am ureche muzicală, vreau să găsesc sunetul [potrivit], vreau să fac muzică, vreau să fac un album – vreau asta, în primul rând. Din toată inima mea, vreau să fac muzică, din cauză că am multe povești și vreau să fac lumea să se simtă bine, să mă asculte la radio, în telefonul lor, în căști, la sală, oriunde.

Vreau să fac filme, vreau să continui cu influencereala, [râde] nu știu cum să-i spun – vreau să continui să fac influencing, să vorbesc cu firme, să fac și alte show-uri la televiziune, vreau să mă duc cât mai departe posibil. În același timp, vreau să fac o franciză la Pitcar, vreau să am o familie, vreau să am mulți copii, vreau să călătoresc prin lume, vreau să fac multe chestii.

Sunt un om care va fi fericit în momentul în care și-a atins potențialul. Până nu-mi ating potențialul, o să lucrez zi și noapte, an de an, până reușesc să mă duc cât mai departe și să-mi ating potențialul și să las un legacy, să construiesc un empire. Asta e dorința mea.