TJ Miles, despre drama care i-a marcat viața. Ce a pățit în închisoare fostul concurent de la Survivor România

Vloggerul a discutat deschis despre care i-a marcat viața. Ce a pățit în închisoare fostul concurent de la Survivor România, dar și care a fost lecția pe care a învățat-o după evenimentele din spatele gratiilor.

TJ Miles, dezvăluiri despre cea mai mare suferință. Ce i s-a întâmplat în spatele gratiilor

TJ Miles a fost închis, artistul precizând că i s-a făcut o mare nedreptate. al reality show-ului de la Pro TV a rămas marcat de cele petrecute, dar din fericire lucrurile s-au încheiat într-o notă pozitivă.

ADVERTISEMENT

„A fost foarte rău pentru că nu am fost închis că eram vinovat, a fost un arest într-o celulă până caută ei ce au de căutat și dacă ieși te prezinți la tribunal când este timpul, dacă pierzi procesul te duci la închisoare.

Eu nu am făcut închisoare pentru că am câștigat toate procesele, nu am nici o înregistrare criminală, sunt curat de la cap la coadă, pot călători oriunde în SUA, Canada, nu am cazier.

ADVERTISEMENT

Acest lucru mi-a arătat că viața e prea scurtă să te focusezi pe lucruri care nu merită și să folosești talentul pentru lucruri care merită, m-a marcat, m-a schimbat, m-a făcut să fiu trist, sunt un om care crede în bunătate.

Cred că totul are un rost dacă ești suficient de atent și de deștept să vezi toate semnele și să iei avantaj față de ele, să treci la nivelul următor”, a mărturisit TJ Miles pentru revista .

ADVERTISEMENT

TJ Miles, persoana care nu are limite

TJ Miles spune că este genul de persoană care nu are niciun fel de limite. Fostul concurent de la Survivor România, cunoscut pentru replica Big Blană, precizează că nu există niciun lucru pe care să nu-l poate face.

Mai mult, vedeta încearcă mereu să se perfecționeze, fie că este vorba de a citi a carte sau de a urma un curs. În plus, analizează riscurile pentru a vedea ce se întâmplă, fiind conștient că ghinionul îl poate urmări.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să fac de toate că nu am timp. Încerc să mă focuzez pe ceea ce fac și o fac destul de bine, la un nivel mare, dacă timpul îmi permite și este chiar ceea ce îmi doresc”, a completat TJ Miles, pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, vloggerul spune că niciodată nu și-ar vinde sufletul pentru că ar însemna să renunțe la Dumnezeu.