De ce și-a schimbat numele Tj Miles, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor 2022. Ce secrete ascunde

TJ Miles a devenit cunoscut recent datorită platformelor de socializare, dar Faimosul de la Survivor ascunde multe secrete. S-a mutat din România în Abu Dhabi când avea doar 8 ani, urmând ca, doar câțiva ani mai târziu, familia lui să se stabilească în Canada.

Singura legătură cu țara natală a rămas bunica din partea mamei, despre care spune că a iubit-o extrem de mult. a studiat în domeniul afacerilor și a decis să își schimbe numele pentru a avea succes.

De ce și-a schimbat Tj Miles numele?

După ce a studiat acolo, părinții lui au decis să se mute în Toronto, Canada. Aici, Faimosul și-a descoperit pasiunea pentru afaceri.

Născut Tiberiu Iordache Ștefan, constănțeanul și-a schimbat numele pentru a-i fi mai ușor să se descurce în lumea afacerilor. Spune că a vrut să evite ca potențialii parteneri să-l discrimineze pe baza numelui și a decis să remedieze acest lucru.

„E greu când te întâlnești cu unul Jack Harlow sau James Bond, ‘Hei, numele meu este Tiberiu Iordache.’ Așa e mai ok : ‘Hei, numele meu este Miles.’ Mi-am schimbat numele pentru asta. Deci, Tiberiu Iordache l-am făcut Miles, care vine din baschet și mi-a plăcut mult. Tiberiu e greu și lung, l-am făcut Tibi. Iordache e ciudat, am pus J. Mă chema și Ștefan, dar am schimbat, am făcut Stephan.”, a explicat Faimosul de la Survivor România 2022.

Pe lângă afaceri, Tj Miles e pasionat și de muzica, motiv pentru care și-a tatuat pe mână o notă muzicală. De asemenea, pe piept și-a scris numele întregii familii.

Bunica, singura legătură a lui Tj Miles cu România

Când avea doar 16 ani, părinții au decis că Tj Miles este suficient de responsabil pentru a se descurca singur. În urma unui consiliu de familie, părinții au hotărât că vor pleca înapoi în Emiratele Arabe, din motive financiare. După o perioadă, bunica din Constanța a venit să locuiască alături de el.

Maria Lungu este femeia despre care Miles afirmă că l-a crescut și l-a iubit necondiționat, până la vârsta de 94 de ani, când a încetat din viață. Datorită ei, concurentul Survivor spune că nu a uitat limba maternă, fiind singura cu care mai vorbea românește.

„O am tatuată pe piept, din cauză că a trecut prin multe chestii. A fost minunată. Eu am avut grijă de ea și din cauza ei mi-am menținut limba. Dacă nu o aveam pe ea, eu nu mai vorbeam română. Ea nu știa engleză, am încercat s-o învăț și a încercat să zică chestii.

Dar eu și părinții mei vorbim numai în engleză. Am iubit-o foarte mult, e singura femeie tatuată pe mine. Și în Constanța, ea a avut grijă de mine când eram mic.”, a povestit Tj Miles.

„De ce să am o fată, când pot să am mai multe?

După o viață trăită în Canada, Faimosul a considerat că a făcut acolo tot ce era posibil, prin urmare a dorit să își aducă afacerea și în țara natală. Tj Miles deține un service auto în București. În ceea ce privește relațiile amoroase, declară că îi este mai bine singur deocamdată.

„Am descoperit Băneasa Mall și fete frumoase, oportunități. Iubită nu am, nu am timp pentru așa ceva. Și de ce să am o fată, când pot să am mai multe? De ce să mă căsătoresc cu una, să o mint că e iubita mea și eu să fac alte chestii în spatele ei? Loialitatea pentru mine e foarte importantă.”, a dezvăluit concurentul Survivor.