TJ Miles, scos cu poliția din secția de votare, la alegerile prezidențiale. Ce a pățit fostul concurent de la Survivor România

Cântărețul TJ Miles, pe numele din acte Tiberiu Iordache, a dezvăluit pe social media că a fost scos cu poliția din secția de votare, la . Ce a pățit fostul concurent de la Survivor România în ziua de 24 noiembrie 2024 și cum s-a terminat întreaga experiență.

TJ Miles, pățanie la alegerile prezidențiale. Artistul a povestit totul fanilor

TJ Miles, cunoscut pentru faptul că a participat la competiția sportivă de la Pro TV, moderată de Daniel Pavel, le-a dezvăluit celor care-l urmăresc pe rețelele de socializare că a întâmpinat o mare problemă la alegerile prezidențiale.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul artist a fost evacuat din , pentru că nu i s-a dat voie să-și exercite dreptul primit datorită faptului că este născut în România. Vedeta are dublă cetățenie româno-canadiană și spune că în trecut nu a avut astfel de neplăceri.

Deține pașaport românesc, însă nu are buletin românesc, cu toate că s-a născut la Constanța. De asemenea, nu are permis de conducere emis de autoritățile din țara noastră, deși are voie să conducă pe străzile de la noi.

ADVERTISEMENT

La scurtă vreme după ce a fost scos cu forța din secția de votare, TJ Miles a apelat la Autoritatea Electorală Permanentă. Fostul Faimos de la Survivor România a reușit să voteze în cele din urmă la Primărie.

„Fii atent. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am venit aici și nu mi-a dat voie să votez la început. Mi-a spus că nu am voie să votez că nu am buletin. Le-am spus că eu sunt născut în România, eu am pașaport românesc și am voie să votez.

ADVERTISEMENT

Punct. Mi-a spus că nu am voie să votez și să plec. Zicea că așa e legea, vorbea președintele secției. A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța. Ok, am înțeles. Am sunat la Autoritatea Electorală Permanentă.

Am sunat polițiștii și eu au zis să sun la Autoritatea Electorală și că o să mă ajute ei, o să-mi spună dacă pot vota. Am sunat la Autoritatea Electorală și doamna de acolo mi-a spus că o las câteva minute, apoi m-a sunat”, a dezvăluit TJ Miles pe .

ADVERTISEMENT

TJ Miles: ”Eu mă întorc și știu ce am de făcut”

„A fost foarte profi și mi-a zis că să merg înapoi în secție cu telefonul și să îl dau pe președintele secției. Același om care m-a dat afară și care se umflase orezul în el, acum s-a desumflat.

Doamna de la Autoritatea Electorală i-a spus că este specificat în cartă și că eu am voie să votez. S-a uitat el panicat, dacă nu știi, află. Eu mă întorc și știu ce am de făcut. Multe persoane în România nu se educă și merg după cum bate vântul”, a completat TJ Miles.