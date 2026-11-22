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Între 1 septembrie 2026 și meciul de la UTA Universitatea Craiova are 8 meciuri jucate în Superliga, dintre care 7 victorii și un egal.

Oltenii au luat două milioane pe Anzor și au întărit și primul 11 prin plecarea lui

Câtă vreme Anzor a fost la Craiova, alb-albaștrii se aflau într-o dilemă ciudată: pentru că Cicâldău și Anzor erau doi dintre cei mai valoroși jucători, nu puteau să lase pe unul dintre ei rezervă. În același timp, pentru că amândoi erau fotbaliști de același tip, mijlocul format din doar doi oameni al 3-4-3-ului lui Coelho avea evident de suferit, în absența unui punct de sprijin care să ofere forță și rigoare defensivă.

Imediat ce georgianul a fost transferat la Chicago Fire pentru peste două milioane de dolari, și i-a cucerit în același timp și pe fanii olteni dar și pe selecționerul Hagi, care pare să se bazeze pe ei pentru viitoarele campanii ale Naționalei. Deși a jucat în această toamnă în Superliga cu ambele echipe din Cluj, cu FCSB și cu Farul, toate pretendente la play-off, Craiova nu a pierdut niciun meci și a călcat greșit o singură dată, în egalul din ultima rundă de la CFR.

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Cei mai neproductivi fotbaliști ai Craiovei vs cei mai productivi: Webster și Nsimba printre corigenți, surprizele Tavares și Lameira în top

Implicit, și cifrele confirmă că plecarea lui Anzor s-ar putea să fi fost ingredientul secret pentru explozia băieților lui Coelho: dacă luăm în calcul fotbaliștii cu cel puțin 5 prezențe în acest sezon, georgianul are cea mai slabă medie de puncte pe meci, în partidele în care s-a aflat pe teren. Iată top 5-ul fotbaliștilor Craiovei cu cea mai slabă medie de puncte / meci în partidele din acest sezon, de la cel mai slab către cel mai puțin slab:

Anzor 1,67 puncte / meci Ronaldo Webster 1,75 puncte / meci Samuel Teles 1,78 puncte / meci Nsimba 1,80 puncte / meci Răzvan Sava 1,89 puncte / meci

Dacă judecăm după cifrele reci de mai sus, deducem că atât vinderea lui Anzor cât și trecerea pe bancă a lui Nsimba și Sava au fost decizii corecte ale staff-ului Craiovei. Practic, din acești cinci fotbaliști cel mai puțin productivi ai Craiovei, doar portughezul Teles mai este folosit constant, dar și el apare mai degrabă ca să peticească fie una dintre benzi, fie mijlocul terenului. Cât despre cei mai productivi alb-albaștrii, aceștia sunt (conform cifrelor de astăzi):

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Mihnea Rădulescu 2,60 puncte / meci (cu mențiunea că asta pentru că Mihnea a fost de obicei introdus când echipa conducea deja) Baptiste Roux 2,50 puncte / meci Joao Lameira 2,45 puncte / meci Heri Tavares 2,25 puncte / meci Simon Elisor 2,22 puncte / meci

Merită să menționăm cum corelația nu se asociază mereu cu cauzalitatea. Mai precis, dacă Roux, Lameira și Tavares au cea mai bună medie de puncte / meci nu înseamnă că sunt cei mai buni fotbaliști ai echipei, așa cum dacă Webster, Teles și Nsimba sunt cel mai jos la acest capitol nu înseamnă că sunt printre cei mai slabi. Observăm de altfel cum lipsesc din acest top chiar fotbaliștii care au dus greul la Craiova, titularii de drept adică, tocmai pentru că aceia au fost pe teren și în perioada mult mai puțin fastă din vară:

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1,57 puncte / meci e media de puncte a Craiovei pentru meciurile din vară disputate în campionat, față de impresionantul 2,75 puncte / meci în partidele din toamnă.

Vremea spectacolului și a emoțiilor finale: meciurile de la Arad și Brighton promit veritabile spectacole, dar vine și cea mai complicată perioadă pentru Coelho

Greul abia acum începe pentru olteni, care dau examen după examen. Craiova mai are de disputat 9 meciuri până la pauza competițională de iarnă la un interval de 28 de zile, adică iarăși un meci la trei zile. Aproape toate vor fi cruciale, mai ales pentru că „leii” luptă pe trei fronturi și sunt în etape eliminatorii atât în cupă cât și în cupele europene.

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În Europa, și de cel puțin 5 pentru a fi siguri chiar de optimile Conference League. Pe acestea cinci le-ar putea obține fie cu egaluri la Brighton și Kairat și victorie acasă cu Copenhaga, fie cu victorii împotriva ultimelor două.

În campionat, aceștia mai au de jucat până de Crăciun cu Dinamo, la Petrolul și la FC Argeș, iar în Cupa României trebuie să învingă marea rivală Dinamo, tot pe Oblemenco, pentru a fi siguri de calificarea mai departe.

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Și toată această serie de „totul sau nimic” va începe cu meciurile care promit cel mai intens spectacol: în ultimele șase partide directe dintre UTA și Universitatea s-a marcat o medie incredibilă de 4,5 puncte pe meci. Desigur, imediat după deplasarea de la Arad urmează marele vis oltenesc: o deplasare la echipa de pe locul 2 din Premier League, Brighton, și implicit o șansă să-și măsoare șansele cu unul dintre giganții Europei din acest moment.

Dacă Coelho va reuși să păstreze primul loc în campionat, respectiv să-și califice echipa mai departe în Cupă și (eventual) direct în optimile europene, având în vedere și programul extrem de încărcat, cred că putem vorbi deja despre o statuie mică, undeva în Bănie.