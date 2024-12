Toată lumea cu ochii pe Vladislav Blănuță! Urmărit de Gigi Becali, atacantul lui „U” a marcat două goluri în partida împotriva Petrolului

Blănuță a fost împrumutat la începutul anului de la U Craiova 1948 la „U” Cluj. Atacantul de 22 de ani se află într-o formă de excepție. În acest sezon a marcat 9 goluri în 20 de etape și a atras atenția mai multor cluburi asupra lui.

Vladislav Blănuță este în formă maximă la „U” Cluj

După ce a reușit să înscrie etapa trecută, în derby-ul Clujului, Vladislav Blănuță a reușit să marcheze o „dublă” în această seară împotriva Petrolului Ploiești. Cu toate că seara lui a început destul de slab printr-o ratare în situație de 1 la 1 cu portarul, Blănuță și-a șters păcatele, ulterior, prin cele două goluri din repriza a doua.

, însă atacantul lui U Craiova 1948 nici nu a vrut să audă. Latifundiarul din Pipera a declarat că fotbalistul de 22 de ani nu și-a dorit să vină la gruparea „roș-albastră” pe motivul că îi este frică de patron.

„Șepcile Roșii” au posibilitatea de a activa clauza de cumpărare a atacantului craiovean, însă . Conform informațiilor FANATIK, patronul din Bănie dorește în jurul a două milioane de euro, ceea ce face imposibilă o mutare permanentă a lui Blănuță la Cluj.

Din moment ce „U” Cluj nu-și va putea permite să plătească transferul definitiv al atacantului de 22 de ani, pe fir ar putea interveni din nou Gigi Becali.

După meciul cu Petrolul, Blănuță a venit la flash-interviu și a discutat atât despre meciul din această seară, cât și despre interesul bucureștenilor pentru serviciile sale: „Nu a fost ușor să revin cu același entuziasm în a doua repriză, dar cu ajutorul colegilor, cu încrederea acordată, am dat și gol.

Am ajutat echipa, am marcat două goluri, suntem fericiți! Secretul este să fii focusat mereu, să te antrenezi, să muncești. Rezultatul vine pe parcurs.”.

Întrebat despre interesul lui Gigi Becali pentru el, Blănuță a dat cărțile pe față: „Nu am spus niciodată asta (n.r. – Că îi este teamă de patron), am refuzat din motive proprii, dar vom vedea ce va fi. Prefer să fie un secret. Mi-aș dori să rămân la „U” Cluj până la finalul sezonului. Avem un parcurs bun, o perioadă bună la care nu ne-am așteptat la început, dar prin muncă și încredere am ajuns aici. De ce aș vrea să plec de la echipă?”.

Blănuță și-a expus opinia despre o posibilă convocare la echipa națională: „Sincer, nu m-am gândit la națională pentru că sunt focusat mai mult la club. Îmi doresc să îndeplinesc obiectivele de la club, iar apoi, dacă va fi o convocare la echipa națională va fi foarte bine. Este un obiectiv pe care orice fotbalist îl are! (n.r. Să ajungă la echipa națională)”.

Blănuță este la cel mai bun sezon de SuperLiga

Aflat de 3 ani în primul eșalon românesc, Vladislav Blănuță se află la cel mai bun sezon de până acum. În primul sezon, atacantul a reușit în 10 meciuri un gol și un assist. Cel de-al doilea sezon al său a fost unul decent. Atacantul ce evolua atunci pentru U Craiova 1948 reușea 8 goluri și două pase decisive în întreg sezonul.

În acest an, atacantul lui „U” Cluj a reușit deja 9 goluri și două pase decisive în doar 20 de etape. Dacă Blânuță va fi apt din punct de vedere fizic, el va mai avea de disputat încă 20 de meciuri în acest sezon.