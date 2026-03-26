„Toată lumea de la Rapid voia să scape de Marian Aioani! Eu, Marius Șumudică, am insistat și mi-am asumat să rămână!” Dezvăluire uluitoare în direct

Ionuț Radu, după accidentarea din Celta Vigo – Alaves, a efectuat un RMN și s-a alăturat lotului național pentru barajul Turcia – România. Dacă Radu nu și-ar fi revenit, Marian Aioani era favorit să apere poarta în duelul de la Istanbul. În acest context, Marius Șumudică a oferit detalii despre cum Rapid era să se despartă de Aioani.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mărturisit că ar fi avut încredere mare în . Antrenorul a povestit că, în mandatul său de la Rapid, a fost singurul care a vrut ca Aioani să continue în Giuleșt .

„Eu aveam mare încredere în Aioani, dacă nu ar fi revenit Ionuț Radu. Am fost singurul care l-a susținut. Toată lumea de la Rapid voia să îl dea afară, să scape de Aioani, pentru ca Siegrist să apere. Asta era situația la Rapid, acesta era trendul.

După ce s-a întâmplat acest lucru, Aioani a rămas, iar uitați-vă că este unul dintre cei mai buni portari din România! Eu aveam mare încredere în el, dar e clar că experiența internațională este de partea lui Radu. Cred că este un atu dacă Ionuț Radu va începe jocul”, a declarat Marius Șumudică.

Cum îl descrie Șumudică pe Aioani

În continuare, Marius Șumudică a amintit faptul că portarul a reușit, prin paradele sale, să aducă foarte multe puncte în tabăra giuleșteană. Antrenorul susține că Marian Aioani are un joc foarte bun de picior și reflexe excelente, iar, într-o zi mare, este „imbatabil”. Singura calitate care poate fi îmbunătățită este ieșirea pe centrări.

„Toată lumea voia să scape de Aioani pentru ca Siegrist să apere. În iarnă, însă, am luat decizia, mi-am asumat și am mers mai departe cu Aioani. De atunci, a avut evoluții foarte bune și, de multe ori, i-a salvat pe cei de la Rapid, mai ales în momentele grele.

Aioani este unul dintre cei mai buni portari din SuperLiga! Are un joc de picior foarte bun, iar singurul aspect pe care trebuie să îl îmbunătățească este ieșirea pe centrări. În rest, este un portar de reflex. Bine, orice portar mai face și greșeli, însă, dacă îl prinzi într-o zi bună, este imbatabil”, a conchis Marius Șumudică.