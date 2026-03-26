Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Toată lumea de la Rapid voia să scape de Marian Aioani! Eu, Marius Șumudică, am insistat și mi-am asumat să rămână!” Dezvăluire uluitoare în direct

Marius Șumudică a oferit dezvăluiri uluitoare în direct despre Marian Aioani. Oficialii de la Rapid ar fi vrut să scape de portar. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
26.03.2026 | 09:00
Marius Șumudică, dezvăluiri incredibile despre situația lui Marian Aioani de la Rapid.
Ionuț Radu, după accidentarea din Celta Vigo – Alaves, a efectuat un RMN și s-a alăturat lotului național pentru barajul Turcia – România. Dacă Radu nu și-ar fi revenit, Marian Aioani era favorit să apere poarta în duelul de la Istanbul. În acest context, Marius Șumudică a oferit detalii despre cum Rapid era să se despartă de Aioani.

Marius Șumudică, dezvăluire uluitoare în direct despre Marian Aioani

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mărturisit că ar fi avut încredere mare în Marian Aioani să apere în barajul cu Turcia. Antrenorul a povestit că, în mandatul său de la Rapid, a fost singurul care a vrut ca Aioani să continue în Giulești. „Șumi” a dezvăluit că oficialii clubului doreau ca Siegrist să fie folosit în detrimentul jucătorului convocat de Mircea Lucescu.

„Eu aveam mare încredere în Aioani, dacă nu ar fi revenit Ionuț Radu. Am fost singurul care l-a susținut. Toată lumea de la Rapid voia să îl dea afară, să scape de Aioani, pentru ca Siegrist să apere. Asta era situația la Rapid, acesta era trendul.

După ce s-a întâmplat acest lucru, Aioani a rămas, iar uitați-vă că este unul dintre cei mai buni portari din România! Eu aveam mare încredere în el, dar e clar că experiența internațională este de partea lui Radu. Cred că este un atu dacă Ionuț Radu va începe jocul”, a declarat Marius Șumudică.

Cum îl descrie Șumudică pe Aioani

În continuare, Marius Șumudică a amintit faptul că portarul a reușit, prin paradele sale, să aducă foarte multe puncte în tabăra giuleșteană. Antrenorul susține că Marian Aioani are un joc foarte bun de picior și reflexe excelente, iar, într-o zi mare, este „imbatabil”. Singura calitate care poate fi îmbunătățită este ieșirea pe centrări.

„Toată lumea voia să scape de Aioani pentru ca Siegrist să apere. În iarnă, însă, am luat decizia, mi-am asumat și am mers mai departe cu Aioani. De atunci, a avut evoluții foarte bune și, de multe ori, i-a salvat pe cei de la Rapid, mai ales în momentele grele.

Aioani este unul dintre cei mai buni portari din SuperLiga! Are un joc de picior foarte bun, iar singurul aspect pe care trebuie să îl îmbunătățească este ieșirea pe centrări. În rest, este un portar de reflex. Bine, orice portar mai face și greșeli, însă, dacă îl prinzi într-o zi bună, este imbatabil”, a conchis Marius Șumudică.

  • 1,3 milioane de euro este cota lui Marian Aioani
  • 67 de meciuri a adunat portarul la Rapid
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
