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. Astfel că nu trebuie să se mai mire nimeni când patronul Gigi Becali ia decizii surprinzătoare, uneori foarte radicale.

Ciprian Marica, despre „regulile” lui Gigi Becali la FCSB

Ciprian Marica a participat miercuri la un meci demonstrativ de padel, alături de Adrian Mutu, Lukasz Szukala și Raul Rusescu. La finalul evenimentului, fostul atacant al echipei naționale și al FCSB-ului a analizat situația formației roș-albastre.

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Acționarul Farului Constanța a abordat inclusiv subiectul implicării lui Gigi Becali în deciziile sportive, într-un moment delicat al echipei, când se vorbește tot mai des despre schimbarea antrenorului Marius Baciu. FCSB a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în SuperLigă și se vehiculează tot mai multe nume pentru înlocuirea tehnicianului.

Ciprian Marica este de părere că lucrurile sunt foarte clare la FCSB, iar orice fotbalist sau antrenor care acceptă să joace pentru acest club trebuie să respecte regulile de ordin intern. Nimeni nu ar trebui să se mai arate surprins de modul în care se conduce clubul, deoarece lucrurile sunt cât se poate de evidente.

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„Dacă te duci la FCSB, îți asumi atitudinea domnului Becali. Dar eu cred că se va purta mai cu mănuși cu Drăguș. Nu de alta, dar știe să își protejeze investiția. Și e un bun negociator. Până la urmă a reușit să-l convingă. Înțeleg că reușește să convingă și antrenori. Dacă te duci la FCSB, trebuie să fii acceptat de toată lumea. Până la urmă e normal. Domnul Becali, față de alții, e cât se poate de transparent. Adică îți spune verde în față cum stau lucrurile. Slujești împărăția, stăpânul. Toată lumea trebuie să zică «Sărut mâna» și cu asta basta. Când te duci acolo, știi. Nu există să ai dubii sau să fii surprins de ceva”, a declarat Ciprian Marica, conform .

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Cum a ajuns Ciprian Marica la FCSB

F . Din păcate pentru el, experiența a fost de scurtă durată: a semnat în ianuarie 2016, iar în aprilie 2016, chiar într-un meci cu fosta sa echipă, Dinamo, s-a accidentat grav la genunchi și nu a mai revenit pe gazon.

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Ciprian Marica a explicat că a semnat cu FCSB atunci pentru că nu era dorit la clubul său de suflet, Dinamo: „Simplu și scurt: la Dinamo nu am fost primit. M-au sunat de acolo și mi-au zis: «Trebuie să-ți facem o ofertă, dar nu ești bine primit, nu o lua în calcul. Du-te pe drumul tău pentru că nu te dorește nimeni aici, vezi de treaba ta». Singura oportunitate a fost să merg să joc la … (n.r. – FCSB). Având o relație foarte bună cu Viorel Păunescu, am zis că pentru toată cariera pe care am avut să mai dau o șansă, să văd dacă mai pot. Nu a mai mers, dar măcar am încercat”, a declarat Ciprian Marica în cadrul podcastului „ ”.