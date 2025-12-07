„Toate aplauzele mele se duc către Kopic”. Andrei Nicolescu, analiză la sânge după FCSB – Dinamo 0-0. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo a jucat în etapa a 19-a în deplasare cu FCSB. Derby-ul s-a încheiat cu scorul de 0-0, iar Andrei Nicolescu a făcut analiza meciului a doua zi în direct. Pe cine a lăudat oficialul echipei din „Ștefan cel Mare”.

Președintele lui Dinamo spune că nu a avut emoții că Dinamo va primi gol de la campioană

Dinamo a rezistat fără prea mari probleme în fața rivalei FCSB și, pe lângă punctul obținut, a păstrat și poarta intactă. Andrei Nicolescu a intrat în direct a doua zi după derby și a spus totul despre meciul contra campioanei României.

Mai exact, oficialul dinamovist a mărturisit că, pentru prima dată în confruntările cu FCSB, a simțit că echipa lui nu va primi gol de la aceștia. El a subliniat organizarea foarte bună și precizia la nivel defensiv în

„Mă uitam la comentarii aseară. M-au amuzat televiziunile, că vai, FCSB a jucat prost. Am mai spus eu teoria asta, când o echipă joacă prost înseamnă că nu e lăsată de cealaltă, că adversarul are calitate. Cred că am fost mai organizați, mai structurați.

A fost primul meci cu FCSB când chiar nu am avut emoții că luăm gol, sincer vă spun. Am controlat defensiv meciul de la un capăt la altul. Nu știu ce să zic, dacă meritam victoria, nici noi n-am avut ocazii. N-am fost puternici în ultima treime, ne lipsește și nouă ceva acolo în față!”, a afirmat inițial Andrei Nicolescu.

Zeljko Kopic, lăudat la scenă deschisă pentru cum a pregătit derby-ul

Ulterior, Andrei Nicolescu a ținut să îl scoată în evidență pe antrenorul Zeljko Kopic, . Oficialul „câinilor” l-a lăudat pe croat pentru felul în care a pregătit tactica în meciul cu FCSB.

„Pentru prima repriză, toate aplauzele mele se duc către Kopic. A gândit organizarea de joc, a gândit niște module și sisteme de a ieși din apărare care i-au surprins pe cei de la FCSB. Prima repriză, toate aplauzele către Kopic.

În a doua repriză, a mai schimbat, s-a mai schimbat puțin sistemul, n-am fost puternici în față, dar modul în care a pregătit jocul arată că și echipa începe să-l cunoască din ce în ce mai bine, dar și el începe să cunoască potențialul jucătorilor”, a punctat oficialul lui Dinamo.

Ce spune Andrei Nicolescu despre Adrian Mazilu

Adrian Mazilu, cel care a intrat în minutul 62 în locul lui Caragea, nu a avut realizări în meci. Andrei Nicolescu a comentat pe seama prestației tânărului fotbalist și a evidențiat că, din punct de vedere al atitudinii, s-a ridicat la nivelul meciului, însă mai are nevoie de minute bune de joc.

„E clar că are nevoie de minute. A intrat bine la Farul, a avut gardă, a avut tupeu, s-a simțit bine și a crezut că va fi la fel de ușor. S-a lovit de nivel, am jucat cu o echipă puternică și n-a făcut un meci foarte inspirat.

Are nevoie de minute. Are foarte, foarte multă calitate și ușor, ușor își va reveni. Important este că a debutat și în derby și are o experiență și va ști de acum ce să facă în astfel de meciuri. Ca atitudine, foarte bine, nimeni nu are ce să îi reproșeze. Se identifică cu spiritul lui Dinamo și cu galeria, ceea ce este un plus pentru el!”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.