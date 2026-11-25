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România a ajuns la mâna rezultatelor din celelalte grupe la Campionatul Mondial U17 din Qatar. După două înfrângeri și niciun gol marcat, „tricolorii” trebuie să învingă Camerunul, de preferat la cel puțin două goluri diferență, și să spere într-un joc favorabil al rezultatelor. FANATIK a analizat toate cele 24 de partide din ultima etapă și scenariile prin care reprezentativa țării noastre poate ajunge în șaisprezecimile de finală.

România, cu spatele la zid la Campionatul Mondial U17. „Tricolorii” nu mai pot urca pe locul secund

nu a decurs conform așteptărilor. Elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut la debut în fața Mexicului, scor 0-1, după un gol marcat de Adán Sánchez în minutul 55. A urmat un nou eșec la limită, în fața Venezuelei. Roman Lozada a înscris unicul gol al confruntării în minutul 64, iar România a terminat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Rareș Silitră.

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Mexicul a spulberat Camerunul, scor 4-0, și a închis definitiv lupta pentru calificarea de pe primele două poziții ale grupei K. Mexicanii și venezuelenii au acumulat câte șase puncte, astfel că România nu mai poate urca pe locul secund. „Tricolorii”

Loc Echipa Goluri Golaveraj Puncte 1 Mexic 5-0 +5 6 2 Venezuela 3-1 +2 6 3 România 0-2 -2 0 4 Camerun 1-6 -5 0

Cum se califică România în șaisprezecimile Campionatului Mondial U17. Patru echipe trebuie să termine sub „tricolori”

Salvarea României poate veni grație formatului extins al Campionatului Mondial. Cele 48 de participante sunt repartizate în 12 grupe de câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă avansează în șaisprezecimi, alături de cele mai bune opt ocupante ale locurilor trei. Cu alte cuvinte, reprezentativa țării noastre trebuie să lase în urma sa cel puțin patru dintre celelalte 11 echipe care vor termina pe poziția a treia.

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Primul pas trebuie făcut chiar de elevii lui Mircea Diaconescu. O victorie la două goluri diferență în fața Camerunului i-ar duce la trei puncte și le-ar permite să își anuleze golaverajul negativ. Un succes la limită i-ar păstra în cursa pentru calificare, însă le-ar reduce marja de manevră. Românii au nevoie ca mai multe favorite să își respecte statutul, dar și de puțin noroc în privința proporțiilor unor scoruri.

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Conform regulamentului FIFA, departajarea echipelor care termină pe locurile trei se face în funcție de următoarele criterii:

Numărul de puncte; Golaverajul general; Numărul de goluri marcate; Punctajul disciplinar al jucătorilor și oficialilor; Tragerea la sorți.

Toate calculele calificării României la Campionatul Mondial U17. Cu cine trebuie să țină „tricolorii” în ultima etapă

Înaintea ultimei etape, România ocupă chiar ultima poziție în clasamentul virtual al echipelor de pe locurile trei. Șase reprezentative au acumulat deja câte trei puncte, în timp ce alte patru au obținut câte un punct. Doar Japonia se află într-o situație asemănătoare cu cea a „tricolorilor”.

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Vestea bună este că mai multe dintre rivalele indirecte ale României vor întâlni adversari puternici în ultima rundă. Senegal, Brazilia, Belgia, Italia și Uruguay se numără printre reprezentativele care le pot întinde o mână de ajutor românilor. Începând de miercuri, fiecare gol marcat în Qatar poate influența soarta „tricolorilor”. FANATIK a analizat toate cele 24 de partide din ultima etapă a fazei grupelor, pornind de la ipoteza unei victorii cu 2-0 a României în fața Camerunului.

Meciul Rezultatul favorabil României GRUPA A – 25 noiembrie Grecia – Qatar Victorie Grecia Panama – Egipt Egal sau victorie Egipt GRUPA B – 25 noiembrie Ecuador – Coreea de Sud Indiferent Uganda – Noua Caledonie Egal sau victorie Noua Caledonie la maximum 6 goluri GRUPA C – 25 noiembrie Danemarca – Argentina Victorie Danemarca, de preferat* Australia – Mozambic Victorie Australia* GRUPA D – 25 noiembrie Uruguay – Franța Victorie Uruguay la minimum 2 goluri Haiti – Arabia Saudită Egal sau victorie Arabia Saudită GRUPA E – 26 noiembrie Uzbekistan – Italia Victorie Italia la minimum 4 goluri Jamaica – Coasta de Fildeș Egal sau victorie Coasta de Fildeș GRUPA F – 26 noiembrie Tadjikistan – Senegal Victorie Senegal Croația – Cuba Indiferent GRUPA G – 26 noiembrie Vietnam – Mali Egal sau victorie Mali Noua Zeelandă – Belgia Egal sau victorie Belgia GRUPA H – 26 noiembrie Maroc – Spania Indiferent China – Fiji Egal sau victorie Fiji la maximum 20 de goluri GRUPA I – 27 noiembrie Costa Rica – Brazilia Egal sau victorie Brazilia Irlanda – Tanzania Egal sau victorie Irlanda GRUPA J – 27 noiembrie Muntenegru – Chile Egal sau victorie Chile Algeria – Republica Dominicană Victorie Republica Dominicană GRUPA K – 27 noiembrie Venezuela – Mexic Indiferent România – Camerun Victorie România la minimum 2 goluri GRUPA L – 27 noiembrie Honduras – Japonia Egal sau victorie Japonia la un gol Columbia – Serbia Indiferent

*În grupa C, dacă Argentina nu pierde, Australia trebuie să învingă Mozambic la minimum patru goluri diferență.

De câte rezultate favorabile are nevoie, de fapt, România? Grupele din care poate veni salvarea

La prima vedere, calculele par extrem de complicate. România nu are însă nevoie de toate rezultatele din tabelul de mai sus. Este suficient ca jocul rezultatelor să îi fie favorabil în patru dintre celelalte 11 grupe. În unele cazuri, rezultatul unei singure partide poate rezolva ecuația din grupa respectivă. Grupele F, G, I și L oferă câteva dintre cele mai interesante scenarii pentru reprezentativa țării noastre. În schimb, ajutorul din grupele C și E ar putea veni doar în urma unor victorii categorice. Mozambic și Uzbekistan au deja câte trei puncte și un golaveraj de +3.

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Una dintre cele mai importante partide pentru România este cea dintre Tadjikistan și Senegal. Africanii au demonstrat că dispun de o forță ofensivă impresionantă. Au marcat zece goluri în primele două etape, dintre care nouă în confruntarea cu reprezentativa Cubei. Românii au toate motivele să țină pumnii Senegalului. O victorie a africanilor, indiferent de scor, ar lăsa Tadjikistanul cu trei puncte și un golaveraj de cel mult -3. Practic, România ar devansa reprezentativa asiatică chiar și în cazul unui succes la limită în fața Camerunului.

O altă grupă pe care românii trebuie să o urmărească atent este cea în care se află Belgia și Mali. Vietnam și Noua Zeelandă au câte un punct după primele două etape. Dacă niciuna dintre cele două reprezentative nu câștigă în ultima rundă, România va devansa ocupanta locului al treilea din această grupă în cazul unui succes cu Camerunul.

Un scenariu asemănător poate avea loc în grupa I. Brazilia va întâlni Costa Rica, în timp ce Irlanda va da piept cu Tanzania. Dacă favoritele își respectă statutul, încă o reprezentativă va termina pe locul al treilea cu mai puțin de trei puncte. România ar mai câștiga astfel o poziție în clasamentul care decide calificarea.

România va urmări cu mare interes și confruntarea dintre Honduras și Japonia. Cele două reprezentative au pierdut ambele partide disputate până acum și, asemenea „tricolorilor”, nu mai pot termina pe una dintre primele două poziții ale grupei. O remiză ar reprezenta rezultatul ideal pentru România. Nici măcar o victorie la limită a Japoniei nu ar strica însă planurile reprezentativei noastre, în cazul unui succes cu 2-0 în fața Camerunului. Asiaticii ar încheia grupa cu un golaveraj negativ.

Șapte rezultate care pot trimite România în șaisprezecimile Campionatului Mondial U17:

Meciul Rezultatul dorit Vietnam – Mali Victorie Mali Noua Zeelandă – Belgia Victorie Belgia Tadjikistan – Senegal Victorie Senegal Honduras – Japonia Egal Costa Rica – Brazilia Victorie Brazilia Irlanda – Tanzania Victorie Irlanda România – Camerun Victorie România

Marele avantaj al României! „Tricolorii” pot intra pe teren știind exact de ce scor au nevoie

Programul ultimei etape poate reprezenta un avantaj important pentru România. „Tricolorii” vor disputa una dintre ultimele partide ale fazei grupelor, astfel că vor cunoaște aproape toate datele ecuației înaintea confruntării cu reprezentativa Camerunului.

Românii vor avea trei zile pline de emoții, în care vor sta cu ochii pe rezultatele din Qatar. Vor schimba favoritele de la un meci la altul și vor număra inclusiv golurile marcate de reprezentative care, până acum, nu au avut nicio legătură cu parcursul lor la Campionatul Mondial. În cele din urmă, însă, indiferent de rezultatele din celelalte grupe, „tricolorii” au o misiune clară: să obțină prima victorie la Campionatul Mondial U17.