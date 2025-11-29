Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League. Ce bani sunt la mijloc

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a reușit să se impună cu 1-0 joi seară contra germanilor de la Mainz în etapa a 4-a a fazei ligii din UEFA Conference League, după un gol marcat de Assad Al Hamlawi, dintr-o lovitură de la 11 metri. Este un succes uriaș pentru gruparea din Bănie, care este foarte aproape de calificarea în primăvara europeană. Vlad Roșca, directorul general al FANATIK.RO, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA toate aspectele privind o posibilă calificare, dar și banii care pot intra în conturile clubului în funcție de rezultatele din Conference League.

Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League

Cu 7 puncte obținute în primele patru etape, Universitatea Craiova este extrem de aproape de calificarea în primăvara europeană. „Vești extraordinare pentru olteni și pentru tot fotbalul românesc după acest 1-0, este pentru prima oară în perioada post-decembristă când Universitatea Craiova conduce în clasamentul coeficienților în Europa, în ceea ce privește echipele românești. Matematic vorbind, Universitatea Craiova are șanse de 95,2% să se califice în primăvara europeană.

Este calculat, am testat pe un calculator realizat de analiștii de la Football Meets Data, care sunt renumiți pentru aceste calcule. Cu cele 7 puncte de acum și cu locul pe care se află în acest moment, 15, Universitatea Craiova are 95,2% șanse de calificare în faza următoare, să prindă top 24 dintre cele 36 de echipe. Primele 8 merg direct în faza optimilor, iar de la locul 9 la 24 joacă în play-off, o fază intermediară. Au șanse să se califice în primăvara europeană și fără să mai facă vreun punct din acest moment”, a afirmat Vlad Roșca la FANATIK SUPERLIGA.

Ce miză au ultimele două partide ale Universității Craiova din faza ligii

Chiar dacă este foarte aproape de calificarea în faza eliminatorie, Universitatea Craiova trebuie să trateze cu maximă seriozitate și ultimele două partide din faza ligii, deoarece obținerea unor rezultate pozitive în aceste dueluri ar aduce beneficii clubului atât în viitorul apropiat, cât și pe termen lung. „Craiova, în momentul de față, se află la un punct de locul 6. Ei sunt pe locul 15, cu 7 puncte, pentru că au cel mai slab golaveraj dintre toate echipele cu 7 puncte, 0 golaveraj, în timp ce pe locul 6 se află Rakow, care are 8 puncte. AEK Atena și Sparta Praga, cele două echipe pe care oltenii le vor întâlni în ultimele meciuri din faza ligii Conference League, au tot 7 puncte, dar șansele lor de calificare sunt de 99%, pentru că au cele mai bune golaveraje.

AEK Atena lui Răzvan Marin are +5, iar Sparta Praga, următorul adversar al Craiovei, are +3. Aceste două meciuri care urmează sunt foarte importante, pentru că, în acest moment, Universitatea Craiova și-a croit cu calificările și cu victoriile obținute la Viena și contra lui Mainz un culoar foarte bun pentru viitor. Craiova este pe locul 1 la coeficienți în România, având 9 puncte de coeficient. Dacă s-ar trage linie astăzi și mâine ar fi tragerea la sorți pentru cupele europene, Universitatea Craiova ar fi cap de serie în primele două tururi preliminare din toate cele trei competiții, inclusiv în Champions League, ar fi cap de serie în turul 3 preliminar al Europa League și ar fi cap de serie în play-off-ul Conference League, unde în acest sezon au jucat cu Bașakșehir, poate cel mai tare adversar posibil.

Punctele acumulate sunt foarte importante și meciurile următoare sunt la fel de importante. În primul rând, dacă termină între primele 16, are avantajul că în faza play-off-ului, în primăvara europeană, va juca meciul retur acasă. Craiova, cu aceste probleme care sunt la FCSB și CFR Cluj, are șanse reale să se bată la titlu, iar dacă va merge în Champions League ar putea fi cap de serie și în turul 3, dacă va mai reuși să adune puncte. Ceea ce ar însemna șanse foarte mari să ajungi cel puțin în faza grupelor din Europa League”, a afirmat Vlad Roșca, directorul general al FANATIK.RO.

Duelul Universitatea Craiova – Sparta Praga se va disputa pe 11 decembrie, de la ora 19:45, iar pe 18 decembrie, de la ora 22:00, gruparea din Bănie va evolua pe terenul celor de la AEK Atena.

Câți bani poate obține Universitatea Craiova din Conference League

Dincolo de miza coeficientului și de aspectul sportiv, reprezintă un mare succes pentru Universitatea Craiova și din punct de vedere financiar. „Victoria de joi seară a avut o importanță foarte mare, 400.000 de euro. Dar, dincolo de asta, fiecare loc în plus din clasamentul Conference League înseamnă un plus de 70.000 de euro. Fiind pe locul 15 în momentul de față, Craiova încasează peste 1.5 milioane de euro, doar din acest bonus de la UEFA.

Ținând cont că este la doar un punct de locul 6, gândiți-vă ce înseamnă încă 700.000 de euro dacă mai urci 10 locuri. Dacă termini în primele 8 poziții, nu mai joci meciul de play-off și te califici direct în optimi, iar asta ar însemna un bonus de 800.000 de euro de la UEFA, în timp ce calificarea în play-off-ul de după faza grupelor aduce 200.000 de euro”, a spus Vlad Roșca la FANATIK SUPERLIGA.

Ce ar însemna o calificare a Universității Craiova direct în optimile UEFA Conference League

Momentan, , iar o clasare în această zonă ar reprezenta un succes imens, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. „Acel gol anulat lui Mainz pentru un offside milimetric a contat enorm. La fel de mult va conta și faptul că AEK Atena și Sparta Praga sunt aproape calificate, vor veni mult mai relaxate. Matematic vorbind, după 10.000 de simulări făcute de acest calculator al Football Meets Data, Universitatea Craiova ar fi 100% calificată în faza eliminatorie în cazul în care va mai obține un singur punct. Am făcut acest calcul și pentru FCSB, care are doar 6% șanse de a prinde top 24.

(n.r. ce ar însemna pentru Craiova o clasare în primele 8?) Ar fi ceva extraordinar, nu ar mai juca două meciuri, li s-ar elibera puțin programul, ținând cont că aceste partide se vor disputa după pauza de iarnă, iar oltenii vor pleca în cantonament pe 2 ianuarie și vor sta 10 zile acolo. Pe lângă faptul că ai un bonus de 800.000 de euro garantat pentru calificarea în optimi, asta îți dă și un mare boost pentru fazele următoare. Cu cât termini mai sus în clasament, cu atât vei beneficia mai mult de statutul de cap de serie și vei juca returul acasă în faza eliminatorie.

Primele 8 vor disputa returul acasă în optimi, primele 4 vor juca returul din sferturi acasă, iar primele două vor juca returul acasă în semifinale. Nu este o tragere la sorți așa cum suntem obișnuiți, se face direct un țintar. În momentul în care se știe clasamentul, va fi o tragere la sorți, iar echipele se grupează câte două. Cu cât termini mai sus, cu atât vei juca în faza următoare cu o echipă invers proporțional de locul tău. E ca un carusel, în care cu cât termini mai sus, cu atât ești mai avantajat în fazele superioare”, a concluzionat Vlad Roșca.