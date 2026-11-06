Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League: „Îi arde pe Brighton!”

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Universitatea Craiova visează cu ochii deschiși la primăvara europeană, iar Giovanni Becali și Horia Ivanovici au făcut toate calculele calificării în Conference League. Cei doi au analizat la Giovanni Show ultimele trei meciuri ale oltenilor, cu Brighton, Kairat și Copenhaga și au ajuns la concluzia că echipa din Bănie are șanse importante să meargă mai departe. Mai mult, Horia Ivanovici a lansat un pronostic spectaculos pentru confruntarea din Anglia!

Giovanni Becali a făcut calculele calificării Universității Craiova: „La Kairat va fi 1-0, garantez!”

Universitatea Craiova continuă să spere la , iar parcursul european al oltenilor a fost analizat de Giovanni Becali și Horia Ivanovici în cadrul emisiunii „Giovanni Show”. Giovanni Becali a remarcat atât rezultatele echipei din Bănie, cât și sumele importante pe care clubul le-a încasat din participarea în competiția europeană. Agentul FIFA consideră că oltenii au șanse să continue aventura europeană, chiar dacă urmează trei confruntări dificile. Giovanni Becali a făcut și un calcul concret: o înfrângere cu Brighton, o remiză cu Copenhaga și o victorie în Kazahstan, împotriva celor de la Kairat.

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„Craiovița e pe drumul bun. Au mai încasat cei de acolo 400.000 de euro, au trecut deja de 4 milioane de euro până acum și pot ajunge la 8-9 milioane. Nu mai spun dacă termină în primele 8, că nu mai joacă un tur, vede cu cine cade de acolo. E acolo, se poate. A jucat cu outsiderele, corect, păcat că și pe Getafe puteau să-i bată. Urmează Brighton, Kairat și Copenhaga, danezii. Atalanta e un dezastru anul ăsta, nu mă iau după egalul lui Kairat de acolo, iar Copenhaga e echipă de bătut.

Deci poate Craiova să piardă cu Brighton, să facă un meci egal cu danezii și trei puncte în Kazahstan. Nu există să te bată toate trei. Craiova i-a ținut pe pe AEK Atena acolo până în minutul 104, iar AEK a fost aproape să nu piardă cu Real Madrid. La Brighton poți să pierzi, la Kairat va fi 1-0 pentru Craiova, garantez eu că bat, iar cu danezii explodează Bănia”, a spus Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

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Horia Ivanovici anunță o surpriză uriașă în Anglia: „Am un feeling că îi arde pe Brighton!”

Horia Ivanovici este, la rândul său, . Moderatorul emisiunii consideră că oltenii pot merge mai departe, însă nu crede că vor încheia faza ligii între primele opt formații. În același timp, Horia Ivanovici a atras atenția că adevăratele teste pentru Universitatea Craiova abia acum urmează. Brighton, Kairat și Copenhaga vor pune probleme mult mai mari decât adversarii întâlniți până în prezent.

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Cu toate acestea, directorul FANATIK are o presimțire surprinzătoare: Universitatea Craiova ar putea obține un rezultat răsunător chiar pe terenul celor de la Brighton!: „Eu zic, rațional, că Universitatea Craiova merge în primăvara europeană, dar nu din primele 8. Urmează meciurile grele, cele mai grele trei meciuri. Hai să ne calmăm puțin. Pe fondul ăsta de lipsă de rezultate orice rezultat în Europa e transformat într-o sărbătoare și e pe drepte, pentru că nu avem nimic. Dacă nu avem, ne bucurăm cu ăștia pe care-i avem, ne bucurăm cu oltenii noștri.

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Dar meciurile grele vin acum. Copenhaga e fotbal danez, nu e Egnatia. Vă zic una tare de tot acum. Am eu un feeling, așa, că îi arde pe Brighton cei de la Craiova. Deci cred că cele mai grele meciuri acum urmează abia, ca valoare de echipă. Dar am un feeling că Universitatea face un rezultat mare cu englezoii ăștia pe care mereu i-am ars. Nouă ne-a mers mereu bine cu englezii, a fost ok”, a declarat Horia Ivanovici.

De ce crede Horia Ivanovici într-un rezultat mare cu Brighton

Horia Ivanovici a explicat și de ce consideră că Universitatea Craiova poate produce surpriza în Anglia. În opinia sa, fotbaliștii olteni vor aborda confruntarea cu Brighton fără presiune, într-un cadru care îi poate motiva să-și arate adevărata valoare. Moderatorul emisiunii a subliniat că partida din Anglia va reprezenta și o oportunitate importantă de afirmare pentru jucătorii Universității Craiova, care vor evolua sub privirile impresarilor și ale oamenilor din fotbalul european.

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Totodată, Horia Ivanovici speră ca norocul să fie, în sfârșit, de partea oltenilor, după numeroasele calificări europene ratate la limită în ultimii ani: „Mie mi-e mai frică de meciul de la Kairat și cel cu Copenhaga. La Brighton se vor duce să joace fotbal. Vor fi impresari mulți, toate reflectoarele fotbalului mare pe ei. Acolo trebuie să arăți valoare. Știi cum trebuie să joci acolo, la Brighton? E mirosul ăla de iarbă engleazscă, stadionul, ai ajuns în liga mare. Acolo vei fi mega-relaxat, vei juca fotbal de plăcere.

De aia eu zic că va face o mare surpriză Craiova în Anglia. Am acest feeling, că va fi Craiova pe primele titluri ale agențiilor internaționale de fotbal după ce se termină meciul de la Brighton. Și mai aștept ceva. La câtă ghină a avut Craiova în ultimii ani în Europa, cu calificări pierdute la limită, să se întoarcă cu Brighton, să le mai dea și noroc”, a spus Horia Ivanovici, în exclusivitate la „Giovanni Show”.