Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană chiar de ziua lui Mihai Rotaru, cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer

ADVERTISEMENT

Analiștii FANATIK SUPERLIGA au făcut toate calculele privind lupta din play-off și au ajuns la concluzia că formația din Bănie nu prea mai are cum să scape titlul de campioană. Pentru ce locuri este în continuare lupta deschisă.

Care este scenariul ce o poate face pe Universitatea Craiova campioană încă de sâmbătă, 9 mai

Universitatea Craiova va avea un meci extrem de important în această etapă. Oltenii vor întâlni CFR Cluj, echipă ce încă speră că se poate lupta la titlul de campioană în cazul unei victorii. Echipa lui Filipe Coelho ar putea triumfa însă chiar la finalul etapei. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Universitatea Craiova trebuie în primul rând să își câștige meciul de vineri seară.

ADVERTISEMENT

Dacă vor obține cele trei puncte contra lui CFR Cluj, oltenii vor deveni sâmbătă fanii giuleștenilor. Dacă Rapid ar învinge-o pe U Cluj, atunci Craiova devine matematic campioană. Formația din Bănie va avea șase puncte avans cu două etape rămase de disputat și va câștiga titlul chiar și dacă va pierde ultimele două meciuri. În caz de egalitate de puncte, Universitatea Craiova are câștig de cauză împotriva oricărei echipe din play-off, deoarece principalul criteriu de departajare este locul pe care echipele au terminat în sezonul regulat, iar oltenii au fost lideri după 30 de etape.

Și mai interesant este faptul că tot sâmbătă, 9 mai, oltenii îi pot face principalului lor finanțator un cadou deosebit, întrucât Mihai Rotaru va aniversa 54 de ani de viață. Câștigarea titlului matematic de către echipa lui ar fi, cu adevărat, un cadou demn de amintit și peste ani.

ADVERTISEMENT

Cum arată calculele din play-off-ul SuperLigii

Fostul atacant Robert Niță este convins că înainte de ultima etapă când va juca în Giulești, iar acest lucru poate fi un avantaj pentru Rapid în bătălia pe care o dă cu Dinamo pentru ocuparea locului 4.

ADVERTISEMENT

”Eu cred că la ultima etapă în Giulești, Craiova va veni în postura de campioană. Rapidul are șanse la locul 4. Dacă bate la Cluj și Dinamo pierde, Rapid trece cu un punct peste și după aceea e meci la Mioveni cu FC Argeș. În ultima etapă cu o Craiova campioană probabil va fi mai ușor, ținând cont și de faptul că echipa a doua a celor de la Universitatea se luptă pentru promovarea în Liga 2 și atunci poate fi o conjunctură favorabilă pentru Rapid”, a declarat Niță.

ADVERTISEMENT

”Cred că Sorin Cârțu va intra în istorie. Va fi primul personaj care câștigă campionatul ca jucător, antrenor și președinte. Locul 2 va fi U Cluj, pe 3 CFR. La locul 4 e o luptă între Rapid și Dinamo. Nu cred că Rapid și-a spus ultimul cuvânt”, a spus și Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Atenționare pentru Rapid

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, consideră că cu CFR Cluj ar putea fi o sabie cu două tăișuri pentru giuleșteni și s-a arătat încântat de modul cum a schimbat Daniel Pancu lucrurile a CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

”Cred că repriza asta a doua a Rapidului din meciul cu CFR arată două lucruri, unul bun și altul mai puțin bun. Lucrul bun e că atunci când Rapidul inovează, și aici mă refer la staff, pentru că aseară s-a inovat, lucrurile arată mai bine. Dar, atenție, că această este o excepție și s-ar putea ca repriza asta să-i păcălească și să creadă că lucrurile merg bine în continuare. Vor merge dacă vei continua să inovezi, vei continua să fii curajos.

Ar putea să fie niște semne, doar că nu cred că ăsta este stilul Costel Gâlcă, ieri a fost stare de urgență și a tratat-o ca o stare de urgență. Lucrurile astea ar trebui să se întâmple mai des, dar el nu e construit așa, el e construit pe lucruri corecte, constante. Doar că în meseria asta au câștig de cauză cei care au curaj, care inovează. CFR vine de foarte de departe și cu un lot subțiat. Are un lot îmbătrânit, iar faptul că obosesc în a doua parte este de înțeles la un moment dat, mai ales pe final de sezon. Ce rămâne de apreciat este curajul lui Pancu de a juca. Îmi arată că poate juca diferit în diverse meciuri”, a afirmat Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament play-off SuperLiga

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Universitatea Craiova este principala favorită la câștigarea titlului în SuperLiga. Oltenii au un avans de 3 puncte față de U Cluj și 5 puncte față de CFR, formații pe care le va întâlni în următoarele două runde. În plus, ”alb-albaștrii” au avantajul de a fi campioni și în caz de egalitate de puncte, deoarece au terminat sezonul regulat pe prima poziție.