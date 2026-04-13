Toate calculele la titlu în SuperLiga după U Cluj – U Craiova 4-0. De ce oltenii sunt în continuare doar la mâna lor

Ultima partidă a etapei a 4-a a play-off-ului a fost , iar succesul trupei lui Cristiano Bergodi a aruncat în aer SuperLiga. Cum arată în acest moment calculele la titlu, după ce ”șepcile roșii” au patru victorii la rând.

Dacă Universitatea Craiova era văzută de mai toată lumea cu prima șansă la câștigarea titlului în acest sezon, datorită jocului prestat în sezonul regulat și mai ales a valorii lotului, lucrurile s-au schimbat semnificativ după înfrângerea categorică de la Cluj.

cu 3 puncte peste formația pregătită de Filipe Coelho și au devenit acum favoriți să câștige pentru prima dată în istorie titlul. Totul depinde de ce vor face în ultimele 6 jocuri, fără să îi intereseze de rezultatele adversarelor.

Situația nu s-a schimbat foarte mult nici pentru Craiova, deoarece oltenii sunt în continuare la mâna lor. Dacă vor câștiga toate jocurile până la final, ”juveții” se vor încorona campioni deoarece vor fi cel puțin la egalitate cu U Cluj, iar primul criteriu de departajare, daca nu există rotunjire, e numărul de puncte obținute în sezonul regulat. Iar ”alb-albaștrii” au intrat cu cele mai multe puncte în play-off.

Cum arată programul celor două până la finalul sezonului

În continuare lupta la titlu pare deschisă, U Cluj și Universitatea Craiova păstrând fiecare șansele ei. Rămâne de văzut dacă formația lui Cristiano Bergodi va putea menține strocul ridicat din play-off sau oltenii vor avea puterea să răstoarne această situație.

O componentă importantă o reprezintă și programul jocurilor pentru cele două formații până la finalul sezonului, cu amendamentul că ambele vor juca în deplasare și în semifinalele Cupei României.

Program U Cluj

Dinamo – U Cluj (18 aprilie, etapa a 5-a)

FC Argeș – U Cluj (21 aprilie, semifinalele Cupei României)

CFR Cluj – U Cluj (25 aprilie, etapa a 6-a)

U Cluj – FC Argeș (2 mai, etapa a 7-a)

U Cluj – Rapid (9 mai, etapa a 8-a)

Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)

U Cluj – Dinamo (23 mai, etapa a 10-a)

Program Universitatea Craiova

Universitatea Craiova – Rapid (19 aprilie, etapa a 5-a)

Dinamo – Universitatea Craiova (23 aprilie, semifinalele Cupei României)

FC Argeș – Universitatea Craiova (25 aprilie, etapa a 6-a)

Universitatea Craiova – Dinamo (2 mai, etapa a 7-a)

CFR Cluj – Universitatea Craiova (9 mai, etapa a 8-a)

Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)

Rapid – Universitatea Craiova (23 mai, etapa a 10-a)

Clasament SuperLiga

După ce la un moment dat era în pericol că nu va prinde primele șase locuri la finalul sezonului regulat, U Cluj a avut un parcurs impresionant sub comanda lui Cristiano Bergodi și nu numai că a intrat în play-off, dar are victorii pe linie și s-a instalat în fruntea clasamentului din SuperLiga.