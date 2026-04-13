Toate calculele la titlu în SuperLiga după U Cluj – U Craiova 4-0. De ce oltenii sunt în continuare doar la mâna lor

Mai sunt 6 etape până la finalul play-off-ului, însă rezultatul meciului U Cluj - U Craiova 4-0 a schimbat puțin calculele în lupta la titlu din SuperLiga.
Traian Terzian
13.04.2026 | 23:30
Toate calculele la titlu in SuperLiga dupa U Cluj U Craiova 40 De ce oltenii sunt in continuare doar la mana lor
Ce s-a schimbat în calculele pentru titlu după U Cluj - U Craiova 4-0.
Ultima partidă a etapei a 4-a a play-off-ului a fost U Cluj – U Craiova 4-0, iar succesul trupei lui Cristiano Bergodi a aruncat în aer SuperLiga. Cum arată în acest moment calculele la titlu, după ce ”șepcile roșii” au patru victorii la rând.

Cum s-au schimbat calculele la titlu după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Dacă Universitatea Craiova era văzută de mai toată lumea cu prima șansă la câștigarea titlului în acest sezon, datorită jocului prestat în sezonul regulat și mai ales a valorii lotului, lucrurile s-au schimbat semnificativ după înfrângerea categorică de la Cluj.

”Alb-negrii” sunt lideri în clasament cu 3 puncte peste formația pregătită de Filipe Coelho și au devenit acum favoriți să câștige pentru prima dată în istorie titlul. Totul depinde de ce vor face în ultimele 6 jocuri, fără să îi intereseze de rezultatele adversarelor.

Situația nu s-a schimbat foarte mult nici pentru Craiova, deoarece oltenii sunt în continuare la mâna lor. Dacă vor câștiga toate jocurile până la final, ”juveții” se vor încorona campioni deoarece vor fi cel puțin la egalitate cu U Cluj, iar primul criteriu de departajare, daca nu există rotunjire, e numărul de puncte obținute în sezonul regulat. Iar ”alb-albaștrii” au intrat cu cele mai multe puncte în play-off.

Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune...
Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban

Cum arată programul celor două până la finalul sezonului

În continuare lupta la titlu pare deschisă, U Cluj și Universitatea Craiova păstrând fiecare șansele ei. Rămâne de văzut dacă formația lui Cristiano Bergodi va putea menține strocul ridicat din play-off sau oltenii vor avea puterea să răstoarne această situație.

Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Digisport.ro
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!

O componentă importantă o reprezintă și programul jocurilor pentru cele două formații până la finalul sezonului, cu amendamentul că ambele vor juca în deplasare și în semifinalele Cupei României.

Program U Cluj

  • Dinamo – U Cluj (18 aprilie, etapa a 5-a)
  • FC Argeș – U Cluj (21 aprilie, semifinalele Cupei României)
  • CFR Cluj – U Cluj (25 aprilie, etapa a 6-a)
  • U Cluj – FC Argeș (2 mai, etapa a 7-a)
  • U Cluj – Rapid (9 mai, etapa a 8-a)
  • Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)
  • U Cluj – Dinamo (23 mai, etapa a 10-a)

Program Universitatea Craiova

  • Universitatea Craiova – Rapid (19 aprilie, etapa a 5-a)
  • Dinamo – Universitatea Craiova (23 aprilie, semifinalele Cupei României)
  • FC Argeș – Universitatea Craiova (25 aprilie, etapa a 6-a)
  • Universitatea Craiova – Dinamo (2 mai, etapa a 7-a)
  • CFR Cluj – Universitatea Craiova (9 mai, etapa a 8-a)
  • Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)
  • Rapid – Universitatea Craiova (23 mai, etapa a 10-a)

Clasament SuperLiga

După ce la un moment dat era în pericol că nu va prinde primele șase locuri la finalul sezonului regulat, U Cluj a avut un parcurs impresionant sub comanda lui Cristiano Bergodi și nu numai că a intrat în play-off, dar are victorii pe linie și s-a instalat în fruntea clasamentului din SuperLiga.

U Cluj – Universitatea Craiova 4-0, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii....
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova 4-0, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Dezastru pentru olteni în „finala de titlu”. Cum arată clasamentul
Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la...
Fanatik
Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la Munchen cu Bayern, din sferturile Ligii Campionilor
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena...
Fanatik
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena acesteia. Cât a durat relația cu atacantul de 60 de ani 
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
