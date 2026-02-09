Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din SuperLiga. Cine are cel mai complicat program

ADVERTISEMENT

S-a mai scurs o etapă din Superliga României, iar lupta pentru play-off devine din ce în ce mai interesantă. Am avut parte de câteva surprize și răsturnări de situație, iar clasamentul este extrem de strâns. Campioana și vicecampioana en-titre, FCSB și CFR Cluj, par să fie marile câștigătoare ale rundei. Cele două rivale și-au continuat seria de victorii și s-au apropiat și mai mult de top 6.

Se anunță un final de sezon regular incendiar în Superliga. Cum arată situația după 26 de etape. Ce echipe sunt angrenate în lupta pentru play-off

Etapa cu numărul 26 din Superliga României s-a încheiat cu derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, scor 1-1. Partida a fost una extrem de spectaculoasă, însă nu a avut o miză majoră în lupta pentru play-off, întrucât doar un dezastru ar face ca cele două echipe să rateze calificarea.

După 1-1 pe Arena Națională, oltenii rămân lideri, urmăriți însă îndeaproape de Dinamo și Rapid. Lupta pentru titlu se anunță una strânsă, însă în următoarele săptămâni cea mai interesantă bătălie va fi cea pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii României.

FC Argeș, tot mai aproape de calificarea în play-off.

FC Argeș, marea surpriză a acestui sezon, a obținut un rezultat uriaș. Piteștenii s-au impus cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt și au urcat pe locul 4, cu 43 de puncte. Mai mult, echipa pregătită de Bogdan Andone are un program destul de bun pe finalul sezonului regulat, iar fanii au toate motivele să spere la o clasare în top 6.

Programul celor de la FC Argeș pe finalul sezonului regulat din Superliga României:

Petrolul – FC Argeș, 13 februarie

FC Argeș – Farul, 22 februarie

Dinamo – FC Argeș, 28 februarie

FC Argeș – Unirea Slobozia, 7 martie

CFR se apropie de top 6 după victoria în fața rivalilor de la U Cluj. Echipa lui Bergodi tremură!

Poate cel mai important rezultat al acestei etape în bătălia pentru top 6 a fost CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cele două rivale din orașul de pe Someș s-au duelat în Gruia, iar și au urcat pe locul 7. În schimb, studenții rămân pe loc de play-off, însă emoțiile sunt mari. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi are doar un punct avans față de rivalii de la CFR, iar programul este unul de foc.

Program U Cluj:

U Cluj – Csíkszereda, 14 februarie

FC Botoșani – U Cluj, 20 februarie

U Cluj – Oțelul, 28 februarie

FCSB – U Cluj, 7 martie

Mai are FC Botoșani șanse la play-off!? Cât de mult a contat victoria din ultima etapă

FC Botoșani, echipa care a impresionat pe toată lumea în acest sezon, nu traversează cea mai bună perioadă. Dacă în urmă cu câteva luni se vorbea despre cupele europene, acum situația este ceva mai complicată. Moldovenii tremură serios pentru calificarea în play-off-ul Superligii.

Anul 2026 a început groaznic pentru trupa lui Leo Grozavu. Moldovenii au obținut un singur punct în primele patru runde. Totuși, FC Botoșani s-a impus clar în ultima etapă, cu 3-1 în fața celor de la Metaloglobus, iar până la finalul sezonului regulat va juca împotriva celor de la UTA, U Cluj, Hermannstadt și Petrolul.

Campioana României a turat motoarele. FCSB, la două puncte de locurile de play-off

Campioana României este într-o revenire de formă, însă are în continuare nevoie de un parcurs aproape fără greșeală pentru a prinde un loc în top 6. Roș-albaștrii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, și urmează o serie de meciuri complicate.

Cum arată programul echipelor din Superliga angrenate în lupta pentru play-off

Echipă Puncte Program – ultimele 4 etape FC Argeș 43 Petrolul (d)

Farul (a)

Dinamo (d)

Unirea Slobozia (a) FC Botoșani 42 UTA (d)

U Cluj (a)

Hermannstadt (a)

Petrolul (d) U Cluj 42 Csíkszereda (a)

FC Botoșani (d)

Oțelul (a)

FCSB (d) CFR Cluj 41 Hermannstadt (d)

Petrolul (a)

Farul (d)

Dinamo (a) FCSB 40 Universitatea Craiova (d)

Metaloglobus (a)

UTA (d)

U Cluj (a) UTA 38 FC Botoșani (a)

Oțelul (d)

FCSB (a)

Metaloglobus (d) Oțelul Galați 37 Metaloglobus (d)

UTA (a)

U Cluj (d)

Hermannstadt (a)

*bold – meciurile directe între echipele angrenate în lupta pentru play-off

Programul FCSB din ultimele patru runde ale sezonului regulat:

Universitatea Craiova – FCSB, 15 februarie

FCSB – Metaloglobus, 21 februarie

UTA – FCSB, 28 februarie

FCSB – U Cluj, 7 martie

UTA și Oțelul Galați au nevoie de o minune pentru a prinde play-off-ul. Cum arată programul celor două echipe

Gălățenii, în schimb, au picat pe locul 10 după meciul cu FCSB, iar șansele de a mai prinde play-off-ul sunt minime. În ultimele patru runde, echipa lui Balint va da piept cu Metaloglobus, UTA Arad, U Cluj și Hermannstadt.

UTA a pierdut surprinzător meciul cu nou-promovata Csíkszereda și și-a periclitat serios șansele la top 6. Arădenii au rămas pe locul 9, la patru puncte de Universitatea Cluj. Mai mult, formația de pe „Francisc Neuman” va da piept în ultimele patru runde cu alte echipe angrenate în bătălia pentru un loc în play-off.

Programul celor de la UTA în ultimele runde ale sezonului regulat:

UTA – FC Botoșani, 15 februarie

Oțelul – UTA, 20 februarie

UTA – FCSB, 28 februarie

Metaloglobus – UTA, 7 martie

Este greu de spus în acest moment care sunt echipele cu cele mai mari șanse la play-off în Superliga României. Un lucru este însă destul de clar: vom avea parte de câteva meciuri cu miză uriașă. FCSB, campioana României, va primi vizita celor de la U Cluj. Cele două echipe sunt în luptă directă pentru top 6, iar rezultatul acelei partide ar putea cântări enorm.