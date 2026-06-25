Universitatea Craiova, cerință specială înainte de tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul 2026-2027!

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Noul sezon din SuperLiga va debuta în mai puțin de o lună, mai exact vineri, 17 iulie. Echipele componente așteaptă cu nerăbdare tragerea la sorți a țintarului stagiunii 2026-2027. Înainte de a primi programul, unele cluburi au impus condiții speciale pentru desfășurarea meciurilor. Cine și ce a precizat în dreptul său.

Condițiile impuse de echipele din SuperLiga pentru programul noului sezon

Evenimentul găzduit de Superbet se anunță un show plin de surprize pentru privitori și cluburile implicate.

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Prima echipă care emite o pretenție importantă este chiar Universitatea Craiova, campioana României. Oltenii vor înfrunta ML Vitebsk, campioana din Belarus, în primul tur preliminar din Champions League, și cum aceștia își doresc să evolueze acasă în prima etapă din noul sezon al SuperLigii.

U Cluj, vicecampioana României, va reprezenta țara în preliminariile Europa League. La rândul lor, ardelenii au solicitat să joace în deplasare când se desfășoară festivalul Untold, 6-9 august, chiar pe Cluj Arena.

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Foarte important este și faptul că, pe parcursul primelor 6 etape, echipele angrenate în preliminariile cupelor europene nu vor juca între ele. Astfel, nu vom vedea dueluri directe între Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB.

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Cine sunt echipele care vor împărți același stadion în noul sezon

Csikszereda, echipa revelație a sezonului trecut, va bifa a doua stagiune din istoria clubului pe prima scenă a fotbalului Românesc. Ciucanii au primit însă o lovitură importantă, neavând dreptul să mai utilizeze propria arenă pentru jocurile de acasă din cauza faptului că dispensa de care a beneficiat sezonul trecut nu mai este valabilă. Stadionul acestora are o capacitate de doar 2.500 de locuri, în timp ce regulamentul din SuperLigă impune o arenă de minimum 4.500 de locuri.

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În aceste condiții, echipa din Miercurea Ciuc va juca pe stadionul lui Sepsi. Practic, când una dintre ele evoluează aici, cealaltă va juca în deplasare. Prima rundă, pe stadionul din Sf. Gheorghe, îi va reveni formației covăsnene, proaspăt revenită în SuperLiga.

O situație asemănătoare este și în cazul celor de la UTA și Corvinul. Ele vor împărți stadionul din Arad. Când una dintre ele joacă acasă, pe stadionul „Francisc Neuman”, cealaltă va juca în deplasare. UTA chiar a cerut ca prima etapă să evolueze afară, pentru ca revenirea Corvinului în SuperLiga, în prima etapă, să se producă „acasă”.