Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv

Gică Hagi urmează să preia echipa naţională a României după mandatul lui Mircea Lucescu. Fanatik vă prezintă contractul pe care l-a negociat "Regele" şi primele de calificare la Euro şi Campionatul Mondial.
Marian Popovici
06.04.2026 | 06:39
Mandatul lui Mircea Lucescu la naţionala României s-a încheiat după meciul pierdut cu Slovacia, scor 0-2. Din păcate, selecţionerul nu a putut sta pe bancă la Bratislava din cauza problemelor cu inima, fiind internat la Spitalul Universitar. Astfel, ultimul meci din cariera lui „Il Luce” a fost Turcia – România, 1-0.

Succesorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională va fi Gheorghe Hagi. „Regele” urmează să preia prima reprezentativă, iar FANATIK vă prezintă contractul de selecţioner negociat de Hagi cu Răzvan Burleanu, plus clauzele de performanţă, calificarea la Euro şi Mondial.

Din informaţiile noastre, Gheorghe Hagi va avea acelaşi salariu la echipa naţională ca Mircea Lucescu: 27.000 de euro lunar. Asta înseamnă că salariul anual va fi de 324.000 de euro. Meciul de debut al „Regelui” ca selecţioner este programat la Tbilisi, un amical împotriva Georgiei, pe 2 iunie.

Bonusuri importante de calificare la Euro şi Mondiale

Gheorghe Hagi are şi două bonusuri de performanţă. Calificarea naţionalei României la Euro 2028 îi va aduce o primă de 300.000 de euro. Practic, un bonus echivalent cu salariu pe un an de zile. Calificarea nu va fi uşoară, mai ales că grupa de Liga Naţiunilor este una complicată, cu două echipe calificate la Mondial şi o finalistă de la baraj: Suedia, Bosnia-Herţegovina şi Polonia.

România nu s-a mai calificat la Campionatul Mondial din 1998. Barajul pierdut împotriva Turciei este al treilea pierdut de „tricolori” în drumul spre Mondiale în ultimele două decenii şi jumătate, precedentele fiind cu Slovenia şi Grecia.

Dacă va reuşi să rupă acest blestem, Gheorghe Hagi are o primă pe măsură. Calificarea României la Campionatul Mondial din 2030 îi va aduce un bonus de 500.000 de euro, în condiţiile în care este mai greu de obţinut decât la Euro.

Mihai Stoichiţă, şeful Comisiei Tehnice a FRF, a declarat că Gică Hagi este în capul listei pentru postul de selecţioner al României. Pe aceeaşi listă se regăseşte Edi Iordănescu, dar, din informaţiile noastre, numirea lui Gheorghe Hagi la cârma primei reprezentative este o formalitate.

„Regele” nu va avea o misiune uşoară. Aşa cum FANATIK a scris, în vestiarul naţionalei României atmosfera de unitate de la Euro 2024 a dispărut. În schimb, s-au format mai multe „bisericuţe”, iar acest aspect este doar unul dintre cele pe care va trebui să le rezolve Gică Hagi.

  • 27.000 de euro lunar va fi salariul lui Gheorghe Hagi la echipa naţională
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
