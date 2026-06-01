Toate cifrele din contractul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce salariu are antrenorul şi prima uriaşă pentru câştigarea titlului

Daniel Pancu a preluat în această vară Rapidul. Dan Şucu nu a vrut să plătească din propriul buzunar clauza de reziliere, dar antrenorul poate câştiga o sumă importantă în Giuleşti dacă îşi va îndeplini obiectivele. Toate cifrele contractului lui Pancu la Rapid.
Marian Popovici
01.06.2026 | 18:00
Mutarea lui Daniel Pancu la Rapid a avut accente de telenovelă. Antrenorul a avut un parcurs de senzaţie cu CFR Cluj, pe care a dus-o din play-out, pe locurile de cupe europene. Dar despărţirea a fost una dificilă, în care s-au aruncat cuvinte grele din ambele părţi.

Ce salariu are Daniel Pancu la Rapid!

FANATIK are toate detaliile contractului lui Daniel Pancu în Giuleşti. Salariul lunar al antrenorului este de 20.000 de euro la Rapid în primul an şi va creşte la 25.000 de euro în al doilea an. Antrenorul a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu gruparea patronată de Dan Şucu:

”Am un feeling că înțelegerea dintre noi va fi una bună și vom contribui și vom rămâne, cumva, în istoria Rapidului cu performanțe. Că asta înseamnă o Cupă a României, una europeană sau obiectivul nostru, pentru care și eu trăiesc din momentul în care am început să antrenez: dorința de a câștiga campionatul în SuperLigă. Despre obiective, ale mele vor fi mereu mai îndrăznețe decât mi le propune clubul. Eu întotdeauna voi miza pe locurile de sus, pe primul loc”, a spus Daniel Pancu la conferinţa de presă de prezentare.

Bonus uriaş pentru câştigarea titlului, doar dacă prinde o cupă europeană!

În cazul în care va reuşi să aducă titlul din nou în Giuleşti, Daniel Pancu va avea un bonus de 200.000 de euro, dar cu un asterisc important. Rapid trebuie să prindă faza principală dintr-o competiţie europeană pentru a accesa aceşti bani. Astfel, Dan Şucu i-a trasat acest obiectiv în condiţiile în care câştigarea campionatului nu îi asigură venituri importante, ci doar calificarea în faza principală a unei competiţii europene.

Cu alte cuvinte, Daniel Pancu nu va lua bonusul până când echipa nu va produce. Noul antrenor nu va avea o misiune uşoară în Giuleşti. Rapid nu a mai câştigat titlul din anul 2003, iar în era Şucu nu a reuşit niciodată calificarea în cupele europene, deşi la nivelul investiţiilor echipa a fost fruntaşă.

Perioadă de austeritate în Giuleşti! Dan Şucu nu vrea să mai dea bani din buzunar pe transferuri

Deşi a cerut „sânge proaspăt” în Giuleşti, Daniel Pancu a ajuns într-un moment de austeritate la Rapid. După ce a investit aproximativ 40.000.000 de euro în club în ultimii patru ani, Dan Şucu a transmis că nu vor exista bani pentru transferuri decât din vânzarea de jucători:

”Rapid este acum un club complet, pregătit pentru performanță. Dar avem nevoie de unitate și de jucători noi. Rapid are nevoie de sânge proaspăt pentru a face performanță, nu doar pentru a juca în play-off”, a spus Daniel Pancu, antrenor care speră să poată aduce câţiva jucători importanţi în această vară.

  • 48 de ani are Daniel Pancu
  • 20.000 de euro pe lună va încasa Pancu la Rapid
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
