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George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, a fost cel care s-a ocupat de delegația sportivilor care l-au vizitat pe Papă la Vatican. Înaltul oficial a oferit detalii despre întâlnirea care va rămâne în istorie și care a însemnat enorm pentru imaginea României dincolo de hotarele țării.

George Bologan, ambasadorul României la Vatican, a spus totul despre întâlnirea lui Gică Hagi, Ilie Năstase și Nadia Comăneci cu Papa

Ziua de miercuri, 25 noiembrie 2026, a fost una deosebită pentru sportul românesc. Gică Hagi, Nadia Comăneci și Ilie Năstase au făcut parte dintr-o delegație alături de Mihai Covaliu, președintele COSR. Vizita acestora a fost prilejuită de „Anul Nadiei Comăneci”, la inițiativa Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Evenimentul a stârnit interes major, mai ales din partea presei din Italia, iar George Bologan a povestit cum au fost tratați românii în preajma Papei.

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„În primul rând, fiecare ambasador încearcă să facă ce poate mai mult pentru țara lui. Și m-am tot gândit ce să fac eu pentru anul Nadia și pentru anul Năstase. Și cum ideile se nasc în urma unor întâlniri, întâlnindu-mă cu ei, Nadia mi-a povestit cum a avut o întâlnire, cu foarte mulți ani în urmă, cu Papa Ioan Paul al II-lea și ce a reprezentat pentru ea acel moment. Atunci mi-am spus: ar trebui să încerc să organizez și o întâlnire cu actualul Pontif. Cu atât mai mult cu cât are și o sensibilitate pentru lumea sportului. Cineva mi-a spus: „Vezi că au fost momente în care a fost pomenit de Năstase”. Atunci mi-am spus: „Stai un pic, hai să încerc să mijlocesc această întâlnire.” A durat câteva luni și totul s-a făcut cu multă discreție, pentru că diplomația înseamnă discreție. De aceea, informația s-a aflat doar cu o zi înainte sau chiar jumătate de zi înainte de eveniment, dar ea, repet, a fost pregătită în ultimele două luni.

A fost un moment unic în care un lider mondial de anvergura Papei a reconfirmat aprecierea pentru valorile sportului românesc în fața a peste 10.000 de persoane care erau prezente în Piața Sfântul Petru, din toată lumea. Papa însuși, cum spuneam, practică sportul, în special tenisul. Prin urmare, racheta primită de la Ilie Năstase, cu care acesta a câștigat un campionat în 1976, a avut un efect. Era momentul întâlnirii dintre Papa și Nadia. A avut și o parte amuzantă, care nu a fost redată, nu a fost surprinsă de, de telecameră, în care au discutat despre echipele de fotbal american din Chicago, orașul natal al Papei Leon și al lui Bart Conner, soțul Nadiei. Fiecare dintre cei doi fiind susținătorul echipelor adverse. Însă Papa are și simțul umorului și a avut loc un schimb de replici tipic microbiștilor.

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Un alt element particular, evenimentul a avut o acoperire la scară mondială. Gândiți-vă că Sfântul Scaun înseamnă un miliard patru sute șase milioane de catolici în întreaga lume. Și am primit de la Vatican News foarte multe texte care au fost publicate în engleză, în spaniolă, la fel. Vaticaniștii, adică ziariștii acreditați pe lângă Vatican, au scris despre acest moment. Inclusiv ziarul Vaticanului, L’Osservatore Romano, în pagina a doua, a publicat, chiar cu fotografie, un lucru mai rar întâlnit, despre prezența sportivilor români. Seara am avut o recepție organizată de Ziua Națională, pentru că eu consider că acești oameni sunt ambasadorii de imagine ai României”, a spus inițial George Bologan.

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Cadourile primite de Papa din partea românilor

Papa Leon, , a primit cadouri deosebite din partea delegației amintite mai sus. Gica Hagi, de exemplu, al echipei naționale din 1994, cu numărul 10. „Ei de multe ori au făcut să vibreze în sufletele multor români o emoție pe care probabil prea puțin au reușit alții, oricât s-ar fi străduit. Și nu trebuie să uităm acele momente și să devină un model pentru alții. Adică se poate. Mi-am permis să fac și o comparație, spunând că nimeni nu se naște campion, însă poate să devină atunci când există determinare, seriozitate, disciplină.

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La fel cum nimeni nu se naște sfânt, dar poate să devină sfânt, prin sacrificiu, prin disciplină, printr-o viață care să fie disciplinată. Nadia i-a dus un tricou și o șapcă care a fost semnată de soțul ei, care nu a putut fi prezent, din păcate, din cauza unei situații medicale destul de complicată. Momentul a fost depășit și se punea problema dacă Nadia va ajunge, dar m-a sunat cu o săptămână înainte că face tot posibilul. Gică Hagi i-a oferit un tricou, cred că cel în care a jucat la CM 1994, pe care a scris credință, respect, recunoștință”, a mai spus George Bologan.

Moment deosebit la întâlnirea dintre români și Papa

George Bologan a mai descris și momentul în care imnul României s-a auzit în una dintre cele mai emblematice clădiri din Vatican, Palazzo della Cancelleria. A existat și un concert susținut de tineri muzicanți de la Universitatea Transilvania din Brașov, care au conturat astfel un tablou românesc în inima Italiei. „Am organizat într-un palat, Palatul Cancelariei, Palazzo della Cancelleria, care este situat în inima Romei, este una dintre clădirile emblematice ale Vaticanului, o construcție din secolul XV. Am organizat o recepție cu ocazia Zilei Naționale, tocmai, cum vă spuneam, pentru a recunoaște valoarea acestor oameni. Și, ca la orice moment de protocol, întotdeauna se începe cu intonarea imnurilor. Au fost peste 300 de persoane și am avut un concert susținut de tinerii de la Universitatea Transilvania din Brașov.

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A fost chiar o concepție un pic mai atipică, pentru că a fost un cvartet cu un nai și un acordeon. Toată seara, de fapt, a fost ceva unic și toată ziua de ieri a fost sub acest semn al unicității, pentru că valorile și oamenii care au oferit ceva trebuie să fie respectați. Din păcate, în ziua de azi avem memoria prea scurtă și uităm. Suntem foarte critici, suntem extrem de radicali, vedem doar negativul. Știm doar să criticăm, așa cum am făcut recent cu echipa națională, fără să ne aducem aminte că acești oameni ne-au făcut să ne simțim mândri cândva”, a conchis înaltul oficial la FANATIK SUPERLIGA.

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