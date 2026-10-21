Toate culisele războiului din AUR dintre George Simion şi Marius Lulea: „Toţi conducătorii au două feţe!”

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Mitică Dragomir a anticipat scandalul din AUR, dintre Marius Lulea şi George Simion. La doar câteva zile după ce avertiza că principalul pericol pentru George Simion îl reprezintă co-fondatorul partidului, Marius Lulea, conflictul dintre cei doi politicieni a escaladat, confirmând profeţia făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

Dragomir şi-a dat seama din cartea lui Lulea că e ceva în neregulă

Dumitru Dragomir a mai făcut o predicţie care s-a adeverit. La numai trei zile după ce anticipa probleme în AUR dacă Marius Lulea va începe să vorbească, spusele fostului şef al LPF aveau să îşi găsească ecou în scandalul care a cuprins partidul. Dragomir a explicat cum şi-a dat seama că e pe cale să se întâmple ceva în partidul suveraniştilor. „I-am luat cartea lui Lulea. Am citit cartea lui Lulea şi mi-am dat seama, printre rânduri, că e ceva în neregulă. Şi aşa a fost, în trei zile a început deranjul”, a spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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cu o plângere penală făcută de Lulea, după un gest de tip mafiot, acesta trezindu-se cu un cap de porc în faţa porţii sale. Gestul a fost perceput ca o ameninţare, dar Dumitru Dragomir crede că George Simion nu are de-a face cu această acţiune. „Nu i-a pus Simion capul de porc. L-a pus vreun susţinător ceva. N-a ştiut Simion de treaba asta, cred”, a mai afirmat el.

Mitică Dragomir se aştepta ca George Simion să aplaneze conflictul cu Marius Lulea

Pe de altă parte, Dragomir se aştepta la mai multă diplomaţie din partea preşedintelui AUR. „Am crezut că Simion ştie să aplaneze micile conflicte, pentru că ăsta e un conflict mic. Eu am văzut căruţe mari răsturnate de o cărămidă mică. Mă aşteptam să pună batista pe țambal George Simion, pentru că au fost prieteni. Au fost atâția ani împreună. Să zică: ‘Ia vino, mă, încoace. Băi, ai greșit mai mult tu. Poate am greșit și eu vreun picuț. Ia hai, treci în brânzărie iar’. Toate marile partide ale lumii au făcut și implozie și explozie datorită micilor conflicte dintre elefanţi”, a avertizat fostul politician şi om de fotbal.

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În acelaşi timp, acesta a remarcat că pe cât de bine , pe atât de mult nu stăpâneşte rolul diplomației. „Diplomaţia… Te calcă unul pe grumaz, te tragi ușor ca să nu te sugrume până îl prinzi bine și îl sugrumi tu. Aici nu dai cu barda în Dumnezeu. În permanență toți conducătorii ăștia au două fețe. Dacă nu le cunoști ambele fețe… S-ar putea ca una dintre ele să se spargă și să te vezi spart tu în oglindă”, a punctat Dragomir, zugrăvind metaforic jocurile din politica românească.

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