News

Toate culisele războiului din AUR dintre George Simion şi Marius Lulea: „Toţi conducătorii au două feţe!”

Daniel Spătaru
21.10.2026 | 05:50
Toate culisele razboiului din AUR dintre George Simion si Marius Lulea Toti conducatorii au doua fete
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a anticipat scandalul de la vârful AUR Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit la "Profeţiile lui Mitică" ce a citit printre rânduri în cartea lui Marius Lulea și de ce crede că George Simion a ratat șansa de a stinge conflictul din AUR.
ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a anticipat scandalul din AUR, dintre Marius Lulea şi George Simion. La doar câteva zile după ce avertiza că principalul pericol pentru George Simion îl reprezintă co-fondatorul partidului, Marius Lulea, conflictul dintre cei doi politicieni a escaladat, confirmând profeţia făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

Dragomir şi-a dat seama din cartea lui Lulea că e ceva în neregulă

Dumitru Dragomir a mai făcut o predicţie care s-a adeverit. La numai trei zile după ce anticipa probleme în AUR dacă Marius Lulea va începe să vorbească, spusele fostului şef al LPF aveau să îşi găsească ecou în scandalul care a cuprins partidul. Dragomir a explicat cum şi-a dat seama că e pe cale să se întâmple ceva în partidul suveraniştilor. „I-am luat cartea lui Lulea. Am citit cartea lui Lulea şi mi-am dat seama, printre rânduri, că e ceva în neregulă. Şi aşa a fost, în trei zile a început deranjul”, a spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Scandalul din AUR a culminat cu o plângere penală făcută de Lulea, după un gest de tip mafiot, acesta trezindu-se cu un cap de porc în faţa porţii sale. Gestul a fost perceput ca o ameninţare, dar Dumitru Dragomir crede că George Simion nu are de-a face cu această acţiune. „Nu i-a pus Simion capul de porc. L-a pus vreun susţinător ceva. N-a ştiut Simion de treaba asta, cred”, a mai afirmat el.

Mitică Dragomir se aştepta ca George Simion să aplaneze conflictul cu Marius Lulea

Pe de altă parte, Dragomir se aştepta la mai multă diplomaţie din partea preşedintelui AUR. „Am crezut că Simion ştie să aplaneze micile conflicte, pentru că ăsta e un conflict mic. Eu am văzut căruţe mari răsturnate de o cărămidă mică. Mă aşteptam să pună batista pe țambal George Simion, pentru că au fost prieteni. Au fost atâția ani împreună. Să zică: ‘Ia vino, mă, încoace. Băi, ai greșit mai mult tu. Poate am greșit și eu vreun picuț. Ia hai, treci în brânzărie iar’. Toate marile partide ale lumii au făcut și implozie și explozie datorită micilor conflicte dintre elefanţi”, a avertizat fostul politician şi om de fotbal.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

În acelaşi timp, acesta a remarcat că pe cât de bine a jucat George Simion rolul opoziției, pe atât de mult nu stăpâneşte rolul diplomației. „Diplomaţia… Te calcă unul pe grumaz, te tragi ușor ca să nu te sugrume până îl prinzi bine și îl sugrumi tu. Aici nu dai cu barda în Dumnezeu. În permanență toți conducătorii ăștia au două fețe. Dacă nu le cunoști ambele fețe… S-ar putea ca una dintre ele să se spargă și să te vezi spart tu în oglindă”, a punctat Dragomir, zugrăvind metaforic jocurile din politica românească.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu,...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României

Toate culisele războiului din AUR dintre George Simion şi Marius Lulea: "Toţi conducătorii au două feţe!"

Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a...
Fanatik
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
Cine e judecătorul care l-a făcut să plângă pe Dumitru Dragomir! Dezvăluire uluitoare
Fanatik
Cine e judecătorul care l-a făcut să plângă pe Dumitru Dragomir! Dezvăluire uluitoare
Lionel Messi, „victima” protestelor violente din Franța!
Fanatik
Lionel Messi, „victima” protestelor violente din Franța!
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Poate l-a sunat domnul Șucu'. Replica lui Justin Ștefan pentru Victor Angelescu după...
iamsport.ro
'Poate l-a sunat domnul Șucu'. Replica lui Justin Ștefan pentru Victor Angelescu după ce acționarul Rapidului l-a caracterizat drept fan al FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!