Toate culisele transferului lui Adrian Rus la U Craiova, dezvăluite de Gigi Becali: „Au vrut să-i forțeze mâna lui Rotaru!”

Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova pe un an, deși în urmă cu doar o zi era propus la FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit culisele transferului lui Adrian Rus la U Craiova: „Au vrut să-l influențeze pe Rotaru”

Din declarațiile lui Gigi Becali, intermediarul transferului i-a cerut nu mai puțin de 100.000 de euro. Acela a fost momentul în care patronul lui FCSB a sistat orice negociere. Iar

„Da, știam. De ieri. Probabil, d-aia au și forțat la mine, ca să-l influențeze pe Rotaru”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA, în legătură cu transferul „tricolorului” la rivala din Bănie.

Câți bani o costă Adrian Rus pe U Craiova. Gigi Becali a dat toate sumele

Gigi Becali a mai declarat că știa de negocierile dintre Adrian Rus și Universitatea Craiova încă din momentul în care fundașul i-a fost propus la FCSB. Mai mult, patronul roș-albaștrilor știe și ce sume au fost negociate cu formația din Bănie.

„M-au forțat, ca să mă enerveze. Dar eu am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 de euro la semnătură, 12.000 pe lună. Mai multe, știam toate detaliile. Probabil o fi ajuns pe la 15, nu știu. Da, un an de contract. Mi-am dat seama că ei vor să forțeze. D-aia am și băgat-o. Mă gândeam că Mirel l-a avut pe Rus la echipa națională, îi plăcea de el. Dar nu mă interesa pe mine Rus.

(n.r. – l-a ajutat pe Rus să ajungă la Craiova?) Tot îl lua, că ei vorbiseră, negociaseră. Numai că au făcut șiretlicul acesta ca să ia mai mulți bani. Dar pe mine nu mă interesa”, a completat patronul de la FCSB.

