Toate culisele transferului spectaculos al lui Dennis Politic la Hermannstadt: l-a convins personal Dorinel Munteanu!

Dennis Politic va fi împrumutat în cele din urmă de FCSB, însă nu în străinătate, așa cum se vorbea inițial, ci tot în SuperLiga României, la FC Hermannstadt, unde va fi antrenat de Dorinel Munteanu. „Neamțul” a avut un rol foarte important în decizia finală a fotbalistului. FANATIK a aflat toate culisele acestei mutări.

Cum a ajuns Dennis Politic la FC Hermannstadt? A fost dorit foarte tare de Dorinel Munteanu

Dennis Politic a fost adus cu surle și trâmbițe la FCSB în vara lui 2025, iar Gigi Becali a făcut eforturi foarte mari pentru a-l transfera de la Dinamo. Patronul roș-albaștrilor a plătit un milion de euro la pachet cu Alex Musi pentru a-l aduce sub comanda lui Elias Charalambous, însă extrema stângă a întârziat să confirme.

Din informațiile obținute de FANATIK, Dorinel Munteanu a știut din prima zi în care a fost numit pe banca lui FC Hermannstadt că în cazul în care clubul va dori să-l împrumute, iar acest lucru s-a realizat în cele din urmă. Dorinel Munteanu l-a sunat personal pe jucător pentru a-l convinge să accepte împrumutul, iar discursul său a avut succes.

Pe ce perioadă va fi împrumutat Dennis Politic la FC Hermannstadt

FCSB nu vrea să-l lase pentru foarte mult timp pe fotbalistul ei la FC Hermannstadt, astfel că Dennis Politic va rămâne la Sibiu doar până la vară și va avea un rol important în salvarea echipei de la retrogradare.

Gigi Becali a stabilit că aceasta este cea mai potrivită decizie în privința fostului căpitan de la Dinamo, care nu prinde minute aproape deloc pentru FCSB. Patronul roș-albaștrilor speră ca el să prindă ritm de joc în echipa antrenată de Dorinel Munteanu și să poată reveni în vară cu minute în picioare.

Cât suportă FC Hermannstadt din salariul lui Dennis Politic

Salariul lui Dennis Politic la FCSB este unul destul de consistent, iar FC Hermannstadt nu și-ar fi permis să plătească suma integral, tocmai de aceea, din informațiile obținute de FANATIK, cele două echipe vor suporta cheltuielile în proporție de 50-50.

Astfel, din salariul de 20.000 de euro pe care fotbalistul îl are trecut în contract, 10.000 vor fi achitați de FCSB, în timp ce restul de 10.000 vor fi plătiți de formația sibiană.

