Sport

Toate detaliile conflictului dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus, dezvăluite de celebrul jurnalist apropiat de fotbalist. Revenirea la națională, puțin probabilă

Piers Morgan, cunoscutul jurnalist englez foarte apropiat de Cristiano Ronaldo, a oferit toate detaliile conflictului dintre starul naționalei Portugaliei și selecționerul Jorge Jesus
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.10.2026 | 04:56
Toate detaliile conflictului dintre Cristiano Ronaldo si Jorge Jesus dezvaluite de celebrul jurnalist apropiat de fotbalist Revenirea la nationala putin probabila
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Toate detaliile conflictului dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
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Piers Morgan, cunoscutul jurnalist englez recunoscut la nivel internațional, printre altele, și pentru relația foarte apropiată pe care o are cu starul portughez Cristiano Ronaldo (41 de ani), a oferit un scurt istoric al conflictului dintre acesta și selecționerul Jorge Jesus (72 de ani), după ce acesta din urmă a transmis că nu are o problemă cu revenirea lui CR7 la echipa națională. 

De ce s-a supărat mai exact Cristiano Ronaldo pe Jorge Jesus. Piers Morgan a dat toate detaliile

În contextul în care jurnaliștii lusitani de la O Jogo informează că în acest moment este destul de puțin probabil ca Ronaldo să se întoarcă, întrucât Federația Portugheză de Fotbal așteaptă acum un prim pas din partea lui, iar acest lucru are șanse mici să se întâmple, Morgan a prezentat pe larg, în ordine cronologică, tot ce s-a întâmplat între Cristiano și Jesus de la startul acestei acțiuni acțiuni de Liga Națiunilor până în momentul în care totul a degenerat, iar fotbalistul de la Al-Nassr a decis să plece din cantonament înaintea acelui meci din Danemarca.

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Astfel, din relatarea respectivă reiese că jucătorul a fost în mod clar mințit de către selecționer, dar bineînțeles că în această situație Piers Morgan poate fi și acuzat de subiectivism, mai exact că ar prezenta în mod conștient doar varianta lui Cristiano Ronaldo. „Cristiano Ronaldo a primit garanții absolute despre cum va fi folosit. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a rămas în echipa națională. Cristiano Ronaldo îl cunoaște pe Jorge Jesus din Arabia Saudită, iar în această Ligă a Națiunilor s-a convenit ca el să joace primele două meciuri și să se odihnească în celelalte două. A avut garanția că va juca 90 de minute în primul meci. Este important să ne amintim statutul persoanei despre care vorbim. A fost supărat că a fost înlocuit după 60 de minute.

Antrenorul și-a cerut scuze, iar scuzele au fost adresate și președintelui, iar acesta a spus că va explica faptul că asta nu ar fi trebuit să se întâmple. În meciul următor, Jorge Jesus s-a comportat ca Ten Hag și l-a făcut de râs pe Cristiano Ronaldo. A spus că toată lumea este importantă, lucru care l-a iritat și pe Ronaldo. Apoi s-a dus la el și i-a spus că vrea să joace 30 de minute împotriva Norvegiei. «Bine, dacă asta vrei, o fac». Așa că stă pe bancă, se încălzește timp de 25 de minute și nu mai ajunge niciodată să intre. Din nou, se supără”, a spus Morgan în cadrul emisiunii sale, „Football Uncensored”.

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Piers Morgan și Cristiano Ronaldo

Declarațiile lui Jorge Jesus care au declanșat scandalul

În continuare, jurnalistul englez a nuanțat și mai mult și a explicat că Jesus pur și simplu a spus în conferința de presă respectivă total altceva față de ce îl asigurase pe Cristiano Ronaldo că va declara: „Au câștigat Liga Națiunilor și cine a marcat în finală? Ronaldo. Nu-mi spuneți că le este mai bine fără el. Mai bun decât Maradona? Da. Maradona este cel mai bun argentinian. Nu, nu a câștigat niciodată o Cupă Mondială, și ce dacă? Pentru Cristiano Ronaldo, este o chestiune de respect să ți se promită un lucru și apoi să se întâmple opusul. S-a încălzit și nu a fost folosit, ceea ce a considerat lipsit de respect. Așa că, în cele din urmă, a spus «du-te dracului», s-a urcat într-un avion și a plecat.

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Argumentul este că antrenorul s-a dus la conferința de presă ca să spună opusul a ceea ce îi spusese. Poate că nu-ți place faptul că antrenorul îți oferă lucruri, că vei juca anumite minute, dar asta se întâmplă la nivel înalt cu jucătorii mai vechi. Antrenorul a spus în repetate rânduri că el este responsabil, că el este «câinele mare». Îmi amintesc ce a spus Ancelotti despre Modric, că nu faci asta unui jucător de top. Am auzit ce a spus antrenorul la conferința de presă, multe prostii. Ronaldo este sincer”. 

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Întrebările esențiale la care Jorge Jesus trebuie să răspundă public, în viziunea lui Piers Morgan

Jurnalistul englez crede că este absolut esențial pentru înțelegerea celor întâmplate ca selecționerul Portugaliei să răspundă în mod public la câteva întrebări-cheie: „Cristiano nu crede că ar trebui să fie titular în fiecare meci și să joace toate cele 90 de minute. Nu despre asta e vorba. Antrenorul i-a spus că va juca 90 de minute, iar el a jucat 67; apoi și-a cerut scuze în privat și a spus asta la conferința de presă. Am ascultat public părerea lui Jorge Jesus.

De ce nu-l întreabă nimeni dacă este adevărat că și-a cerut scuze în privat față de Ronaldo? Este adevărat că a spus că l-a nedreptățit pe președintele Federației? Este adevărat că i-a spus că va juca 30 de minute împotriva Norvegiei? L-a tratat pe Ronaldo în ultimele săptămâni ca pe un jucător mediocru dintr-o ligă minoră, cineva care poate fi tratat ca un rahat. Cred că a fost incredibil de lipsit de respect”. 

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Comparație între situația lui Cristiano Ronaldo și retragerea lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

Piers Morgan a încheiat ironizând cariera de fotbalist a lui Jorge Jesus și făcând o comparație între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, prin prisma faptului că argentinianul urmează să se retragă de la națională cu ocazie unui eveniment fastuos: „Jorge Jesus nu a jucat niciodată niciun meci pentru Portugalia. A fost un jucător slab și acum îl minimalizează pe cel mai mare jucător pe care l-a avut vreodată Portugalia. La fel ca în cazul lui Ten Hag, aceste lucruri nu se termină bine. Atâta timp cât Cristiano Ronaldo este apt să joace fotbal, impactul financiar al faptului că va juca pentru Portugalia nu ar trebui ignorat. Să vedem ce spun fanii fără Ronaldo.

Messi va juca ultimul său meci pentru Argentina și va fi o mare sărbătoare, va avea un rămas bun binemeritat. Nu te deranjează că Ronaldo s-ar putea să nu joace niciodată unul pentru că antrenorul a decis că el este șeful care îl umilește? Nu cred că a fost o strategie câștigătoare. El vrea să fie cel care îl doboară. Mult succes. Ceea ce face el de fapt este să-i mulțumească lui Dumnezeu că este cel mai mare jucător portughez din istorie”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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