Toate detaliile despre contractul lui Borza în Turcia: „Nu mai are grija zilei de mâine”. Exclusiv

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Andrei Borza (20 de ani), om de bază la Rapid în ultimele trei sezoane, care a ajuns și la echipa națională, a fost transferat în această vară în prima ligă din Turcia, la Corum FK. Tânărul fotbalist a dat o lovitură importantă pe plan personal, el încasând acum sume impresionante de bani. Detalii importante despre contractul lui Borza au fost oferite, la FANATIK, de impresarul Giovanni Becali.

Ce lovitură financiară a dat Andrei Borza după transferul de la Rapid în Turcia

Ajuns la Rapid în vara lui 2023, Andrei Borza a devenit în scurt timp un jucător de bază în Giulești. În ultimele trei sezoane, el a jucat exact 100 de meciuri și a marcat 3 goluri. Vara lui 2026 i-a adus jucătorului de 20 de ani un transfer într-un campionat important, cu mulți bani. Borza a fost vândut la Corum, în Superliga Turciei, contra sumei de 2,2 milioane de euro.

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În direct în emisiunea „Giovanni Show”, impresarul fundașului a oferit câteva cu cei de la Corum FK. Acesta are un contract pe 4 ani cu echipa turcă, având opțiunea de prelungire pentru încă un sezon. Salariul acestuia a explodat la noua echipă.

„Borza e bine. Și-a făcut un contract frumos, bun de tot. El avea și la Rapid un contract super-bun. Acum, în Turcia, are un contract de mai multe ori mărit față de cât avea la Rapid. Are un contract beton. (N.r. Nu mai are grija zilei de mâine) Da. Este la o echipă unde ginerele lui Erdogan (n.r. președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan) este implicat la echipă cu președintele formației”, spune Becali.

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Care va fi postura lui Borza în viitorul sezon din campionatul Turciei

Majoritatea jucătorilor din România care se transferă la cluburi din străinătate „lustruiesc” banca de rezerve. În ceea ce-l privește pe Andrei Borza, acesta pare că va fi o excepție. Giovanni Becali spune, în emisiunea de la FANATIK, că tânărul va fi titular în acest sezon în banda stângă, într-un sistem 3-5-2.

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În privința noii echipe a lui Borza, Corum FK, agentul de jucători spune că aceasta ar putea fi revelația noului sezon din Turcia. „Corum este la 170 de km de Ankara. Cred că va fi surpriza campionatului. Au un stadion superb”, a spus Giovanni. este una tânără din Turcia.

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Clubul Çorum F.K. a fost fondat în anul 1997. În sezonul 2025 – 2026, Corum a încheiat sezonul ligii secunde pe locul al patrulea. Apoi, a câștigat finala barajului de promovare împotriva echipei Esenler Erokspor cu scorul de 2 – 0, obținând astfel promovarea în „Super Lig” pentru prima dată în istoria clubului. Meciurile de pe teren propriu ale echipei lui Borza se joacă pe Corum City Stadium, o arenă cochetă, de 15.000 de locuri.