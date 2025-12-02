Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Toate detaliile despre lansarea filmului „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Mutu: „Am ceva emoții. Nu am mai fost în postura asta”. Exclusiv

Zi mare pentru Adrian Mutu! Se lansează filmul-documentar dedicat fostului mare atacant român. „Am vrut să fiu sincer, să mă cunoască lumea așa cum sunt”.
Alex Bodnariu
02.12.2025 | 08:30
Toate detaliile despre lansarea filmului Il Fenomeno Povestea unui superstar Mutu Am ceva emotii Nu am mai fost in postura asta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Toate detaliile despre lansarea filmului „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Mutu „Am ceva emoții. Nu am mai fost în postura asta”. Exclusiv
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu se pregătește pentru una dintre cele mai importante zile din viața sa: lansarea filmului documentar „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Producția, realizată în patru episoade, marchează prima dată când fostul mare fotbalist devine protagonistul unui proiect cinematografic.

Filmul lui Adrian Mutu intră în cinematografe

Mutu a explicat că filmul nu este construit ca un rezumat clasic al carierei sale, ci ca o incursiune autentică în viața sa, spusă prin vocile celor mai apropiați oameni. Fostul internațional apare alături de familie, prieteni, foști jucători și colegi care conturează imaginea completă a unui fotbalist.

ADVERTISEMENT

Proiectul are o structură diferită față de documentarele obișnuite. Episoadele sunt împărțite în patru părți de câte 45 de minute, iar povestea nu urmează un fir cronologic strict. Mutu subliniază că intenția a fost ca publicul să descopere omul, nu doar sportivul, fără a urmări o simplă trecere în revistă a momentelor carierei sale.

Ce spune Adi Mutu despre lansarea filmului „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”

Fostul atacant a vorbit despre lansarea filmului documentar. Marți, 2 decembrie, va avea loc premiera, iar fanii lui Adrian Mutu vor putea vedea producția cinematografică și prin intermediul platformelor de streaming.

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

„Este un film împărțit în 4 episoade de câte 45 de minute. Este un film autentic în care povestesc atât eu, cât și familia mea și foști jucători și colegi despre viața mea. Nu e un film cronologic. Nu stai și te uiți la un rezumat al carierei.

ADVERTISEMENT
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român....
Digisport.ro
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la Iași

E un film diferit. Mâine (N.r. marți, 2 decembrie) e premiera la Băneasa de la ora 18 și tot de mâine va intra pe Voyo, iar din ianuarie va intra pe Pro TV în prime time. Cam 3 ore și 3 ore și un pic durează.

Filmul se numește Il Fenomeno. Povestea unui superstar. Am emoții. E ceva nou pentru mine. E emoționant. Se vorbește despre mine. Am fost foarte sincer. Am vrut să fiu sincer, să mă cunoască lumea așa cum sunt, nu cum am fost descris de-a lungul timpului. O să îl cunoașteți pe adevăratul Adrian Mutu. Sunt 500 de locuri. Vor fi mulți invitați, vor veni și copiii din academie. Va fi foarte frumos”, a declarat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut...
Fanatik
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
Adi Mutu, patriot adevărat! Amenda de 170.000 de euro pe care a plătit-o...
Fanatik
Adi Mutu, patriot adevărat! Amenda de 170.000 de euro pe care a plătit-o ca să vină să joace pentru națională: „Mândru că sunt român!”
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță...
Fanatik
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
iamsport.ro
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!