Toate detaliile despre lansarea filmului „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Mutu: „Am ceva emoții. Nu am mai fost în postura asta”. Exclusiv

Adrian Mutu se pregătește pentru una dintre cele mai importante zile din viața sa: lansarea filmului documentar „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Producția, realizată în patru episoade, marchează prima dată când fostul mare fotbalist devine protagonistul unui proiect cinematografic.
Mutu a explicat că filmul nu este construit ca un rezumat clasic al carierei sale, ci ca o incursiune autentică în viața sa, spusă prin vocile celor mai apropiați oameni. Fostul internațional apare alături de familie, prieteni, foști jucători și colegi care conturează imaginea completă a unui fotbalist.
Proiectul are o structură diferită față de documentarele obișnuite. Episoadele sunt împărțite în patru părți de câte 45 de minute, iar povestea nu urmează un fir cronologic strict. Mutu subliniază că intenția a fost ca publicul să descopere omul, nu doar sportivul, fără a urmări o simplă trecere în revistă a momentelor carierei sale.
Fostul atacant a vorbit despre lansarea filmului documentar. Marți, 2 decembrie, va avea loc premiera, iar fanii lui Adrian Mutu vor putea vedea producția cinematografică și prin intermediul platformelor de streaming.
„Este un film împărțit în 4 episoade de câte 45 de minute. Este un film autentic în care povestesc atât eu, cât și familia mea și foști jucători și colegi despre viața mea. Nu e un film cronologic. Nu stai și te uiți la un rezumat al carierei.
E un film diferit. Mâine (N.r. marți, 2 decembrie) e premiera la Băneasa de la ora 18 și tot de mâine va intra pe Voyo, iar din ianuarie va intra pe Pro TV în prime time. Cam 3 ore și 3 ore și un pic durează.
Filmul se numește Il Fenomeno. Povestea unui superstar. Am emoții. E ceva nou pentru mine. E emoționant. Se vorbește despre mine. Am fost foarte sincer. Am vrut să fiu sincer, să mă cunoască lumea așa cum sunt, nu cum am fost descris de-a lungul timpului. O să îl cunoașteți pe adevăratul Adrian Mutu. Sunt 500 de locuri. Vor fi mulți invitați, vor veni și copiii din academie. Va fi foarte frumos”, a declarat Adrian Mutu.