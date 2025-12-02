Toate detaliile despre lansarea filmului „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Mutu: „Am ceva emoții. Nu am mai fost în postura asta”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu se pregătește pentru una dintre cele mai importante zile din viața sa: lansarea filmului documentar „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”. Producția, realizată în patru episoade, marchează prima dată când fostul mare fotbalist devine protagonistul unui proiect cinematografic.

Filmul lui Adrian Mutu intră în cinematografe

Mutu a explicat că filmul nu este construit ca un rezumat clasic al carierei sale, ci ca o incursiune autentică în viața sa, spusă prin vocile celor mai apropiați oameni. Fostul internațional apare alături de familie, prieteni, foști jucători și colegi care conturează imaginea completă a unui fotbalist.

Episoadele sunt împărțite în patru părți de câte 45 de minute, iar povestea nu urmează un fir cronologic strict. Mutu subliniază că intenția a fost ca publicul să descopere omul, nu doar sportivul, fără a urmări o simplă trecere în revistă a momentelor carierei sale.

Ce spune Adi Mutu despre lansarea filmului „Il Fenomeno. Povestea unui superstar”

a vorbit despre lansarea filmului documentar. Marți, 2 decembrie, va avea loc premiera, iar fanii lui Adrian Mutu vor putea vedea producția cinematografică și prin intermediul platformelor de streaming.

„Este un film împărțit în 4 episoade de câte 45 de minute. Este un film autentic în care povestesc atât eu, cât și familia mea și foști jucători și colegi despre viața mea. Nu e un film cronologic. Nu stai și te uiți la un rezumat al carierei.

E un film diferit. Mâine (N.r. marți, 2 decembrie) e premiera la Băneasa de la ora 18 și tot de mâine va intra pe Voyo, iar din ianuarie va intra pe Pro TV în prime time. Cam 3 ore și 3 ore și un pic durează.

Filmul se numește Il Fenomeno. Povestea unui superstar. Am emoții. E ceva nou pentru mine. E emoționant. Se vorbește despre mine. Am fost foarte sincer. Am vrut să fiu sincer, să mă cunoască lumea așa cum sunt, nu cum am fost descris de-a lungul timpului. O să îl cunoașteți pe adevăratul Adrian Mutu. Sunt 500 de locuri. Vor fi mulți invitați, vor veni și copiii din academie. Va fi foarte frumos”, a declarat Adrian Mutu.