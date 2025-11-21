Toate detaliile despre noul staff de la Universitatea Craiova! Unul dintre secunzii lui Coelho este un fost antrenor de la o celebră academie de fotbal din Austria

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce Mirel Rădoi a părăsit Universitatea Craiova, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras au anunțat faptul că vor să instaleze un antrenor străin pe banca tehnică. Oltenii nu au stat mult pe gânduri și l-au numit pe Filipe Coelho în poziția lăsată vacantă de Mirel Rădoi. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Toni Petrea îi va fi secund portughezului, iar acum Universitatea a anunțat și restul staff-ului, pe care îl vom prezenta pe rând.

Noul staff de la Universitatea Craiova, prezentat în lux de amănunte

Pe lângă Filipe Coelho și Toni Petrea, jucătorii Universității Craiova vor fi pregătiți de Markus Berger (antrenor secund), Bruno Romao (antrenor secund) și Ricardo Vasconcelos (analist video), Daniel Tudor (antrenor portari), Cătălin Tudor (preparator fizic).

Bruno Romao (41 de ani), cel care va avea funcția de antrenor secund la Universitatea Craiova, nu a mai antrenat din august 2024. În ultima perioadă a fost analist TV la A BOLA. Bruno Romao a pregătit în ultimii ani echipele IFK Mariehamn din Finlanda și Pharco din Egipt. Ultima aventură pe bancă datează de mai bine de un an, din august 2024, când a plecat de la IFK Mariehamn.

Ca antrenor secund, a avut experiențe la Busan Park (Coreea de Sud), Pharco, Olhanense, naționala Capului Verde și Al Hilal (Arabia Saudită), pe lângă perioadele petrecute la academiile de tineret ale lui Sporting și în fotbalul feminin din cadrul Federației Portugheze de Fotbal.

Universitatea Craiova s-a înțeles cu antrenorul unei academii celebre de fotbal din Austria

Markus Berger (40 de ani) este un fost fundaș central și a avut o carieră destul de diversă: și-a început parcursul la Ried (Austria), după care a trecut pe la cluburi din Portugalia (Académica), Ucraina (Chornomorets), Norvegia (Start), Rusia (Ural), dar și alte echipe din Europa. În total, a adunat peste 300 de meciuri în cariera sa de fotbalist. De asemenea, a fost parte din naționala de tineret a Austriei — 34 de selecții la U21.

După retragerea din fotbal (în jurul anului 2020), Berger a schimbat fața terenului: a început ca secund la SAK 1914, un club austriac, iar apoi a lucrat la nivel de academie: U18 la SV Seekirchen, ca „individual coach” la AKA Vorarlberg. Markus a venit la Universitatea Craiova de la celebra academie a lui RB Salzburg, una din cele mai puternice din Europa, unde a fost antrenor la U12. Conform Transfermarkt, deține licență UEFA A.

Toni Petrea, „mâna dreaptă“ a portughezului Coelho la Universitatea Craiova

Toni Petrea (50 de ani) este un nume mult mai cunoscut în campionatul românesc, iar fanii Universității Craiova par să-l fi acceptat deja pe fostul tehnician al FCSB-ului. Ca jucător, Petrea a evoluat la echipe precum Juventus București, Rapid și FC Snagov. După ce a încheiat cariera de fotbalist, s-a orientat spre antrenorat, devenind mult timp secundul lui Laurențiu Reghecampf. Cei doi au lucrat împreună la mai multe cluburi: FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, dar și în afara României (ex: Al-Hilal, Al Wahda, Al Wasl).

: prima dată în perioada iulie 2020 – mai 2021 și apoi din noiembrie 2021 până în iulie 2022. Una dintre realizările sale notabile a fost câștigarea Cupei României în 2020 cu FCSB, când echipa era sub conducerea sa (interimar). El a mai fost, apoi, principal la Chindia Târgoviște și la Universitatea Cluj. În 2025, Petrea a ocupat funcția de director tehnic / coordonator la academia Daco-Getica București, nu doar antrenor de echipă.

Universitatea Craiova și-a luat și un analist video cu licență UEFA A

Originar din Portugalia și format academic la Universidade do Porto, Ricardo Vasconcelos va fi noul analist video al Universității Craiova. El face parte din noul val de profesioniști care combină pregătirea teoretică solidă cu tehnologia și analiza detaliată a fazelor de joc. Deține licență UEFA A (n.r. este a doua cea mai importantă calificare de antrenor oferită de UEFA și reprezintă un nivel avansat de pregătire în antrenorat), lucru mai puțin obișnuit pentru cineva care activează ca analist.

Cariera sa cuprinde colaborări cu nume importante din fotbalul portughez. A lucrat alături de Pedro Moreira (n.r. fost secund al lui Paulo Fonseca) la cluburi precum Nacional Madeira, União Torreense și Casa Pia. Experiența internațională a căpătat contur odată cu rolul de „assistant manager” la Pakhtakor Tashkent, campioana Uzbekistanului, unde a activat până în 2025.

Vasconcelos va avea datoria la Universitatea Craiova de a analiza meciurile, de a decupa secvențe decisive, a identifica vulnerabilități în jocul adversarilor și a oferi staff-ului tehnic date precise pentru pregătirea fiecărei partide.

Cine este Daniel Tudor, antrenorul de portari care se află la a doua experiență în Bănie

La 49 de ani, Daniel Tudor, fost goalkeeper și actual antrenor de portari, revine în Bănie cu un bagaj consistent de experiență acumulată atât în România, cât și în străinătate.

Fost portar de aproape doi metri, Tudor a trecut în cariera sa pe la cluburi importante precum Dinamo București, Universitatea Craiova, UTA Arad sau Unirea Urziceni, echipa cu care avea să câștige și titlul de campion al României. Experiența din poartă i-a fundamentat ulterior filosofia de antrenor: disciplină, atenție la detalii și rigoare în pregătirea tehnică.

După retragere, cariera sa de antrenor de portari l-a purtat prin staff-uri cu greutate. A lucrat la CFR Cluj, perioadă în care ardelenii dominau campionatul, și a colaborat în străinătate cu echipe importante din Rusia, precum Terek Groznîi și Spartak Moscova. Un alt capitol important l-a trăit în Arabia Saudită, unde a făcut parte din echipa tehnică a lui Cosmin Contra la Al-Ittihad.

Cum s-a autodescris Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Filipe Coelho și-a început cariera la 23 de ani, iar în cadrul conferinței de presă . Portughezul a pus accent, în special, pe munca sa și pe încrederea pe care le-o poate insufla jucătorilor și suporterilor.

„Mi-am început cariera la 23 de ani. O mare parte a carierei a fost ca antrenor principal. În 2017 am primit invitația lui Paulo Bento de a lucra alături de dumnealui. Asta m-a făcut să pot fi prezent la Mondialul din 2022, să lupt împotriva echipelor mari. Aș vrea să fiu în Champions League, iar apoi alegeți voi adversarii. Aș spune că sunt un antrenor care crede în munca sa, în jucători, în ceea ce înseamnă pregătirea unui meci.

Cred într-o atmosferă bună, cu suporterii, cu toată lumea și respect pe toată lumea, de la magazioner până la președinte. Vă voi respecta și pe dumneavoastră, cei din mass-media, atâta timp cât și voi mă veți respecta“, a încheiat noul tehnician al Științei.