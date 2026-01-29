Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți și care sunt echipele implicate

ADVERTISEMENT

Faza principală din acest sezon de Europa League s-a încheiat joi seară, când toate meciurile din ultima etapă s-au disputat de la aceeași oră. Astfel, se cunosc cele 8 echipe calificate direct în optimile de finală ale competiției, precum și cele 16 care merg în play-off, dar și cele 12 eliminate definitiv din actuala stagiune a competițiilor continentale.

După cum se știe deja destul de bine, în acest format al cupelor europene nu mai există posibilitatea „retrogradării” într-o competiție inferioară la finalul grupelor unice, așa cum se întâmpla înainte și așa cum încă este cazul în tururile preliminare.

Cele 8 echipe calificate direct în optimile de finală din Europa League sunt: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg și AS Roma.



Cele 16 echipe care merg în play-off sunt: Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Steaua Roșie Belgrad, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb și Brann.



Cele 12 echipe eliminate din cupele europene sunt: Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, FC Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo și Maccabi Tel Aviv.



Toate detaliile despre tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League: când și unde are loc și care este procedura

UEFA a anunțat deja prin intermediul că tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League a fost programată să se desfășoare vineri, 30 ianuarie, cu începere de la ora României 14:00 la sediul forului continental de la Nyon, Elveția. Anterior, de la 13:00, se va pune în scenă și

Care este procedura anunțată de UEFA pentru tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League și când se joacă partidele: