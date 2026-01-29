Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți și care sunt echipele implicate

Faza principală din acest sezon de Europa League s-a încheiat joi seară, când toate meciurile din ultima etapă s-au disputat de la aceeași oră. Astfel, se cunosc cele 8 echipe calificate direct în optimile de finală ale competiției, precum și cele 16 care merg în play-off, dar și cele 12 eliminate definitiv din actuala stagiune a competițiilor continentale.
Care sunt echipele calificate direct în optimile de finală din Europa League și cine merge în play-off. 12 formații sunt eliminate din competițiile continentale
După cum se știe deja destul de bine, în acest format al cupelor europene nu mai există posibilitatea „retrogradării” într-o competiție inferioară la finalul grupelor unice, așa cum se întâmpla înainte și așa cum încă este cazul în tururile preliminare. Este și cazul celor de la FCSB, care au ratat accederea în play-off după ce au remizat pe Arena Națională cu Fenerbahce, scor 1-0.
- Cele 8 echipe calificate direct în optimile de finală din Europa League sunt: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg și AS Roma.
- Cele 16 echipe care merg în play-off sunt: Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Steaua Roșie Belgrad, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb și Brann.
- Cele 12 echipe eliminate din cupele europene sunt: Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, FC Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo și Maccabi Tel Aviv.
Toate detaliile despre tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League: când și unde are loc și care este procedura
UEFA a anunțat deja prin intermediul site-ului oficial că tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League a fost programată să se desfășoare vineri, 30 ianuarie, cu începere de la ora României 14:00 la sediul forului continental de la Nyon, Elveția. Anterior, de la 13:00, se va pune în scenă și tragerea la sorți a play-off-ului din Champions League.
Care este procedura anunțată de UEFA pentru tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Europa League și când se joacă partidele:
- Tragerea la sorți va putea fi văzută în direct pe site-ul UEFA, dar și prin intermediul aplicației UEFA Europa League.
- Cele 16 echipe implicate vor fi incluse în două urne valorice, în funcție de locul ocupat în clasamentul final al fazei principale.
- Echipele clasate pe locurile 9-16 vor fi incluse în urna capilor de serie, iar cele din intervalul 17-24 se vor afla în urna „outsiderilor”.
- În fiecare urnă se vor forma câte 4 perechi de două echipe, iar fiecare pereche dintr-o urnă va avea un echivalent în cealaltă.
- În prima urnă se vor afla locurile 9-10, 11-12, 13-14 și 15-16, iar în a doua pozițiile 17-18, 19-20, 21-22 și 23-24.
- Principiul este că echipele cele mai bine clasate în faza principală se vor duela cu formațiile cele mai slab clasate, și tot așa în continuare. De exemplu, echipele din perechea locurilor 9-10 vor da peste grupările din perechea pozițiilor 23-24.
- Echipele din prima urnă valorică vor juca returul pe teren propriu. Dacă apar situații neprevăzute vizavi de situațiile stadioanelor sau diferite evenimente în orașele respective, UEFA va comunica o decizie în timp util.
- Se pot întâlni și echipe din aceeași țară, precum și echipe care s-au duelat anterior în această competiție, în faza principală.
- Meciurile tur din play-off-ul Europa League se vor juca pe 19 februarie, iar partidele retur pe 26 februarie.