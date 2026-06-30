Toate detaliile despre transferurile de la Dinamo. De ce i-au adus „câinii” pe Pascual, Bellaarouch și Hintsa

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că au adus mai mulți jucători tineri, de perspectivă, în această vară, așa cum de altfel procedează deja de ceva timp, cei de la Dinamo au bifat și câteva mutări de fotbaliști care sunt așteptați să fie titulari în sezonul viitor și chiar să contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor stabilite la clubul din „Ștefan cel Mare”.

De ce l-a adus Dinamo pe Martin Pascual

Este vorba în primul rând despre Martin Pascual (26 de ani), fundaș central spaniol fost la Rayo Vallecano, Villarreal B, UD Ibiza și Mirandes, Acum, Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, a explicat pe larg de ce s-a ajuns la această variantă și, de asemenea, a transmis și care sunt așteptările de la fotbalistul iberic.

ADVERTISEMENT

„La nivelul fundașilor centrali îi aveam deja pe Nikita (n.r. Stoinov) și pe Matteo (n.r. Duțu) și considerăm că sunt doi jucători cu potențial de creștere, care trebuie să primească minute pentru a continua să se dezvolte. Ideea noastră a fost să începem sezonul cu patru fundași centrali aflați la un nivel apropiat, care să lupte pentru titularizare și să împartă minutele pe parcursul sezonului. De aici înainte va depinde de fiecare dintre ei cum reacționează la cerințele antrenorului, cum se pregătesc și cum vor evolua în teren.

Martin (n.r. Pascual) este un jucător care vine din fotbalul spaniol și are un joc de picior foarte bun, în special în faza de construcție. Este foarte puternic în jocul aerian și are experiență la nivel de seniori într-un campionat competitiv. Acest lucru îi oferă capacitatea de a-și folosi foarte bine corpul în dueluri. Cred că va reprezenta un atu important și la fazele fixe ofensive, deoarece lovește foarte bine mingea cu capul. Jocul de picior și duelurile defensive sunt principalele sale calități”, a spus în primul rând Cosmin Mihalescu, potrivit

ADVERTISEMENT

Pe ce considerente a fost adus Alaa Bellaarouch la Dinamo

În continuare, directorul sportiv al „câinilor” a vorbit pe larg și despre transferul lui , adus de la Braga inițial sub formă de împrumut pentru un sezon, dar cu opțiune de transfer definitiv pentru dinamoviști în vara anului viitor:

ADVERTISEMENT

„Aici este cumva același principiu ca la fundașii centrali și mă refer în special la faza de inițiere și de construcție. Sigur, în primul rând un portar trebuie să apere șuturile adversarilor și asta este ceva ce Alaa a demonstrat de-a lungul carierei lui. A fost la cluburi foarte importante, a făcut parte din loturile lui Braga și Strasbourg și a avut concurență din partea unor portari care astăzi au cote extraordinare. Faptul că nu a jucat atât de mult nu este neapărat un lucru negativ pentru nivelul fotbalului din România. Pe lângă intervențiile și reflexele pe care le are, jocul de picior a fost un factor foarte important în alegerea lui”.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Dinamo cu Ștefan Opriș

De asemenea, , adus de la Poli Iași cu scopul de a crea concurență pentru Maxime Sivis. „La nivelul fundașilor laterali cred că putem spune că suntem acoperiți cu Max (n.r. Sivis) și cu Raul (n.r. Opruț), iar noi aveam nevoie de soluții foarte bune în spatele lor, jucători care să crească și, în același timp, să reprezinte o sursă de motivație pentru titulari, astfel încât ritmul și nivelul competiției să rămână ridicate.

Cred că Opriș este un jucător cu un potențial foarte mare, pe un post pe care România nu are foarte multe opțiuni nici la nivelul echipei naționale mari, nici la tineret. Tocmai de aceea a existat și interesul atât de mare pentru el din partea mai multor cluburi”, a mai spus Cosmin Mihalescu, conform sursei citate anterior.

ADVERTISEMENT

Oliver Hintsa, viitorul golgheter al lui Dinamo?

Nu în ultimul rând, directorul sportiv de la Dinamo a analizat cu această ocazie și și despre care se crede că urmează să le fie de mare folos „câinilor” în atac prin prisma calităților pe care le posedă: „Oliver este un jucător foarte mobil, cu o viteză foarte bună și cu o tehnică ce îi permite să intre în combinații pe spații scurte, exact genul de situații pe care le vom întâlni foarte des în jocul nostru din campionat. În același timp, este un jucător care are peste 30 de contribuții la gol în ultimele două sezoane și vine dintr-un campionat în care s-a luptat cu fundași de un nivel fizic cel puțin asemănător celor din România.

A reușit să se descurce foarte bine, iar în sistemul și pe principiile de joc pe care le vom aplica în sezonul viitor cred că este un jucător care ne va ajuta foarte mult prin mobilitatea lui, prin tehnică, prin simțul porții și prin capacitatea de a finaliza în preajma careului. Toate aceste lucruri ne fac să fim încrezători că va fi un transfer reușit pentru noi”.