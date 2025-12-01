Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv

Gigi Becali, anunțul momentului despre transferurile din această iarnă de la FCSB! Cine urmează să plece de la echipă
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.12.2025 | 13:45
Toate detaliile despre transferurile FCSB Duarte plus alti 4 jucatori Ce mutari anunta patronul Probabil pleaca si Alibec Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a făcut în direct planurile de mercato la FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, patronul de la FCSB a anunțat câte transferuri urmează să mai facă în viitorul apropiat la gruparea roș-albastră.

Gigi Becali, anunțul momentului despre transferurile pregătite la FCSB

După ce a confirmat aducerea lui Andre Duarte și a oferit detalii referitoare la salariul fundașului central portughez și la debutul său, Gigi Becali a mai transmis că are în plan să mai facă alte patru transferuri în afară de lusitan în această iarnă, fără a oferi însă mai multe detalii din această perspectivă.

ADVERTISEMENT

El a explicat că își dorește mai întâi să vadă cum se va poziționa echipa în SuperLiga față de adversarele din fruntea clasamentului până la finalul acestui an, iar ulterior va lua o decizie clară.

„O să fie vreo cinci, dar nu știu acum cine, când. Cinci vor fi, dar nu acum, nu știu acum, niciunul nu este acum. (n.r. Dacă ia pe cineva din SuperLiga) Habar nu am la ora asta. Încă patru în afară de Duarte. Depinde cum stăm în clasament, de punctele distanță. Și atunci hai să așteptăm, mai sunt trei meciuri. Joacă-le și vezi despre ce e vorba. Stai să vedem astea trei, astea mă interesează. Pe Dinamo, jucăm acasă la noi, trebuie să o bați”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

Cine pleacă de la FCSB în această iarnă

Cu aceeași ocazie, finanțatorul campioanei României a fost întrebat de către moderatorul Horia Ivanovici și cu privire la fotbaliștii care urmează să plece de la echipa roș-albastră în această iarnă. Astfel, omul de afaceri a confirmat câteva mutări deja cunoscute în acest sens și, în plus, a lăsat de înțeles, că sunt șanse destul de mari să se renunțe chiar și la serviciile lui Denis Alibec.

ADVERTISEMENT
Danezii n-au niciun dubiu: România,
Digisport.ro
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului

„O să plece patru pe care îi știu acum, dar nu îi zic. Se știu, păi da. (n.r. Chiricheș, Edjouma, Kiki și probabil Alibec) Probabil, cine știe? Alibec, în care am pus cea mai mare bază, nu a fost”, a mai spus Gigi Becali. 

Gigi Becali, detalii importante despre transferurile pregătite la FCSB

„Trebuia să ia roșu și să stea în Cupă”. Șumudică se „implică” în...
Fanatik
„Trebuia să ia roșu și să stea în Cupă”. Șumudică se „implică” în derby-ul Botoșani – Rapid. Ce l-a învățat pe Iftime
Daniel Bîrligea, alertă maximă la FCSB. Când va reveni pe teren: „Va juca...
Fanatik
Daniel Bîrligea, alertă maximă la FCSB. Când va reveni pe teren: „Va juca în derby!”. Exclusiv
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Duarte la FCSB. „A venit să...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Duarte la FCSB. „A venit să semneze”. Ce salariu va avea și când va debuta. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ce transfer vrea să facă Gâlcă la Rapid! Joacă în Serie A: 'E...
iamsport.ro
Ce transfer vrea să facă Gâlcă la Rapid! Joacă în Serie A: 'E bună mișcarea asta dacă reușește'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!