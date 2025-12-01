Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, patronul de la FCSB a anunțat câte transferuri urmează să mai facă în viitorul apropiat la gruparea roș-albastră.

Gigi Becali, anunțul momentului despre transferurile pregătite la FCSB

După ce și a oferit detalii referitoare la salariul fundașului central portughez și la debutul său, Gigi Becali a mai transmis că are în plan să mai facă alte patru transferuri în afară de lusitan în această iarnă, fără a oferi însă mai multe detalii din această perspectivă.

El a explicat că își dorește mai întâi să vadă cum se va poziționa echipa în SuperLiga față de adversarele din fruntea clasamentului până la finalul acestui an, iar ulterior va lua o decizie clară.

„O să fie vreo cinci, dar nu știu acum cine, când. Cinci vor fi, dar nu acum, nu știu acum, niciunul nu este acum. (n.r. Dacă ia pe cineva din SuperLiga) Habar nu am la ora asta. Încă patru în afară de Duarte. Depinde cum stăm în clasament, de punctele distanță. Și atunci hai să așteptăm, mai sunt trei meciuri. Joacă-le și vezi despre ce e vorba. Stai să vedem astea trei, astea mă interesează. Pe Dinamo, jucăm acasă la noi, trebuie să o bați”,

Cine pleacă de la FCSB în această iarnă

Cu aceeași ocazie, finanțatorul campioanei României a fost întrebat de către moderatorul Horia Ivanovici și cu privire la fotbaliștii care urmează să plece de la echipa roș-albastră în această iarnă. Astfel, omul de afaceri a confirmat câteva mutări deja cunoscute în acest sens și, în plus, a lăsat de înțeles, că sunt șanse destul de mari să se renunțe chiar și la serviciile lui Denis Alibec.

„O să plece patru pe care îi știu acum, dar nu îi zic. Se știu, păi da. (n.r. Chiricheș, Edjouma, Kiki și probabil Alibec) Probabil, cine știe? Alibec, în care am pus cea mai mare bază, nu a fost”,