Toate detaliile despre transferurile Rapidului! Ce lovitură de imagine încearcă Angelescu: „Și eu, și Pancu ni-l dorim”

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Victor Angelescu a intrat în direct la TV și a vorbit despre campania de achiziții și plecări pe care o pregătește la Rapid. Președintele clubului din Giulești a anunțat că Rapid vrea să-l transfere pe Rareș Ilie de la Nice, însă situația internaționalului român este extrem de complicată. De asemenea, Angelescu a dezvăluit ultimele detalii despre Jason Kodor și Timotej Jambor.

Kodor, aproape de Rapid: „Ne-a atras atenția de mai mult timp”

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, . Fotbalistul legitimat în prezent la Lecce este așteptat în România în cursul zilei de duminică, 28 iunie. Victor Angelescu a confirmat interesul pentru internaționalul român de tineret.

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„Avem discuții (n.r. Kodor) O să anunțăm la momentul oportun ce transferuri facem, dar ne dorim tineri, ne dorim jucători de echipă națională. Jason ne-a atras atenția de mai mult timp și sper eu să-l aducem. (n.r. e concurență mare?) Nu pot să mă exprim, noi ni-l dorim și eu cred că poate să și vină”, a spus Victor Angelescu, la , după care a vorbit despre situația portarilor de la Rapid.

„(n.r. căutați un portar?) Suntem mulțumiți de Aioani, a revenit Bogdan Ungureanu care a făcut un sezon bun la Sepsi. Îl mai avem și pe Briciu, pe Iliev, în momentul de față nu căutăm portar. Aioani e portar de echipă națională, suntem mulțumiți, Daniel Pancu îl place. Nu căutăm portar, dar dacă vom primi o ofertă bună pe Aioani vom vedea ce facem atunci”, a mai spus Angelescu.

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Rapid vrea să dea lovitura cu Rareș Ilie: „Și noi, și Daniel Pancu ni-l dorim”

Victor Angelescu a precizat că . Fostul fotbalist din Giulești revine în această vară la Nice după ce contractul de împrumut la Empoli a ajuns la final. Doar că giuleștenii nu reușesc să poarte negocieri cu francezii pentru repatrierea jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro de Transfermarkt.com

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„Și noi, și Daniel Pancu ni-l dorim pe Rareș Ilie. Să vedem, nu reușim să ne dăm seama ce se întâmplă la Nice. Sunt foarte multe schimbări, am încercat să vorbim cu agentul lui Rareș, a încercat și el să vorbească la Nice doar că nu înțelegem ce se întâmplă acolo. Rareș Ilie este acum în vacanță. Așa este, este un decalaj pentru că nu se pregătește acum.

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Cu Mohammed Kamara vorbisem înainte să vină Pancu. Îl știam destul de bine, poate face diferența, l-am semnat înainte să vină. Nu are probleme, am făcut toate investigațiile. Ori au greșit CFR Cluj, ori jucătorul a greșit cum a făcut recuperarea. Arată foarte bine, l-am văzut și în amical. Aceeași accidentare a avut-o Rrahmani, a fost același doctor și ne-a asigurat că nu va fi nicio problemă. Nu are absolut nicio problemă. Va decide Daniel Pancu cine va juca. A marcat două goluri cu Ștefănești în amical”, a mai spus Angelescu.

Jambor merge în cantonament cu Rapid

Un alt jucător care revine la Rapid în această vară este Timotej Jambor. Atacantul slovac a fost împrumutat în Polonia la Slask Wroclaw. „(n.r. Jambor) Daniel Pancu îl vede, l-a văzut și în acest amical. O să meargă cu noi în cantonament, la final vom trage anumite concluzii și legate de el, și legate de alți jucători. Concret, dacă îi vom ceda sau îi vom împrumuta. Are șansa lui, Daniel Pancu mi-a spus că îl place și că există posibilitatea să-l țină. Ține doar de Jambor”.