Toate detaliile din contractul lui Mamadou Thiam la FCSB! Cât le-a plătit Gigi Becali celor de la U Cluj: „L-am luat!”

Mamadou Thiam este noul jucător al celor de la FCSB. Gigi Becali a confirmat mutarea și a anunțat că a plătit suma de 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță pentru transferul atacantului în vârstă de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam, la FCSB! Gigi Becali: „Va semna pe un an”

Mamadou Thiam este o țintă mai veche pentru Gigi Becali pentru un transfer la FCSB. Latifundiarul din Pipera a încercat să-l ademenească pe atacantul lui U Cluj la FCSB și în urmă cu doi ani, însă transferul nu s-a concretizat.

În cele din urmă, Gigi Becali a reușit să-și ducă misiunea la bun sfârșit și . În schimbul atacantului senegalez, FCSB a plătit suma de 50.000 de euro și . Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău trebuia să plătească pe fostul fotbalist de la Poli Iași.

ADVERTISEMENT

În primă fază, Gheorghiță fusese împrumutat de FCSB la U Cluj. De asemenea, Gigi Becali a anunțat că Thiam va semna un contract valabil pe un an cu FCSB, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani din partea clubului.

„Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, pentru .

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam, cotă de 1 milion de euro

Mamadou Thiam a ajuns prima oară în România în septembrie 2022. Universitatea Cluj l-a adus liber de contract pe atacantul senegalez, care s-a integrat rapid și a impresionat în tricoul „șepcilor roșii”.

ADVERTISEMENT

Cotat în prezent de Transfermarkt.com la 1 milion de euro, Thiam a fost cedat în martie 2023 de U Cluj la Al-Arabi în Kuweit pentru suma de 500.000 de euro. După aproximativ un an, Thiam a plecat de la Al-Arabi la Al-Jabalain. La începutul anului 2024, Thiam s-a întors pe Cluj Arena, sub formă de jucător liber de contract.

78 de partide, 22 de goluri și 8 pase decisive sunt cifrele lui Thiam la U Cluj

30 iunie 2026 este data la care contractul lui Thiam cu U Cluj ar fi ajuns la final