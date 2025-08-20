Toate detaliile din contractul lui Mamadou Thiam la FCSB! Cât le-a plătit Gigi Becali celor de la U Cluj: „L-am luat!”

Mamadou Thiam este noul jucător al celor de la FCSB. Gigi Becali a confirmat mutarea și a anunțat că a plătit suma de 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță pentru transferul atacantului în vârstă de 30 de ani.
Mamadou Thiam este o țintă mai veche pentru Gigi Becali pentru un transfer la FCSB. Latifundiarul din Pipera a încercat să-l ademenească pe atacantul lui U Cluj la FCSB și în urmă cu doi ani, însă transferul nu s-a concretizat.
În cele din urmă, Gigi Becali a reușit să-și ducă misiunea la bun sfârșit și l-a transferat pe Mamadou Thiam. În schimbul atacantului senegalez, FCSB a plătit suma de 50.000 de euro și a renunțat definitiv la Andrei Gheorghiță. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău trebuia să plătească o clauză de 1 milion de euro pentru a-l păstra permanent pe fostul fotbalist de la Poli Iași.
În primă fază, Gheorghiță fusese împrumutat de FCSB la U Cluj. De asemenea, Gigi Becali a anunțat că Thiam va semna un contract valabil pe un an cu FCSB, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani din partea clubului.
„Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.
Mamadou Thiam a ajuns prima oară în România în septembrie 2022. Universitatea Cluj l-a adus liber de contract pe atacantul senegalez, care s-a integrat rapid și a impresionat în tricoul „șepcilor roșii”.
Cotat în prezent de Transfermarkt.com la 1 milion de euro, Thiam a fost cedat în martie 2023 de U Cluj la Al-Arabi în Kuweit pentru suma de 500.000 de euro. După aproximativ un an, Thiam a plecat de la Al-Arabi la Al-Jabalain. La începutul anului 2024, Thiam s-a întors pe Cluj Arena, sub formă de jucător liber de contract.