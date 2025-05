Toate detaliile negocierilor dintre Hermannstadt și Marius Măldărașanu pentru prelungirea contractului: „Are ofertă de la Rapid”. Ce variantă de înlocuitor au sibienii

și se pregătește acum de finala Cupei contra lui CFR Cluj. Conducerea sibienilor a oferit

Ce se întâmplă cu Marius Măldărășanu la finalul sezonului

Marius Măldărășanu este cel care a readus Hermannstadt în primul eșalon și autorul unui proiect construit cu multă răbdare și seriozitate, aproape de a câștiga primul trofeu important din istoria clubului.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Claudiu Rotar ce urmează în privința colaborării cu tânărul antrenor. Oficialul sibienilor a spus cum vor decurge lucrurile, precizând și interesul Rapidului pentru Măldărășanu.

„Discutăm la sfârșitul campionatului pentru că să fie concentrat pe campionat, pe Cupă!”

„Rămâne până la urmă? Îl țineți pe Măldă sau se duce pe drum?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Horia Ivanovici. „Nu. Cu Măldărășanu am avut o discuție acum două săptămâni în care am spus că discutăm la sfârșitul campionatului pentru că să fie concentrat pe campionat, pe Cupă.

Noi am pus o ofertă pe masă. E deschis să mai putem negocia. Nu e o problemă asta!”, a fost răspunsul inițial dat de Claudiu Rotar.

„Nu mai sunt antrenori ieftini!”

„E oferta aia care a apărut și la noi în FANATIK, o primă de instalare și vreo 50.000 de euro pe lună? Nu vă supărați pe mine, sunteți un patron, un acționar principal generos, adică 50.000 de euro pe lună!”, a mai spus moderatorul.

„Nu mai sunt antrenori ieftini. Păi acum și noi am făcut banii mai mulți decât ne-am gândit, pentru că îndeplinind regula de cinci plus șase și am luat locul trei, și noi mai încasăm niște bani în plus!”, a spus Rotar.

„Decizia e la el pentru că dacă vrei să faci un pas în față, poți să mergi la Rapid!”

„V-a zis ceva de rapid de oferta de la Rapid?”, a mai întrebat moderatorul. „N-am întrebat nici nu… decizia e la el!”, a replicat oficialul sibienilor.

„Dar v-a zis, că vă simt așa din ton. Am înțeles, gata!”, a spus Horia Ivanovici. „Decizia e la el pentru că dacă vrei să faci un pas în față, poți să mergi la Rapid.

„Este Maxim, este Ianis Zicu, este Oprița de la Steaua!”

Dar nu știu dacă poți să fie și continuitate cum au avut-o la Sibiu. Pentru că Rapid e un club cu suporteri grei, cu o echipă grea, cu pretenții mari!

Aș lua un antrenor din Liga 2, un antrenor tânăr, adică n-aș vrea antrenor care a mai fost prin Liga 1. Un antrenor tânăr care a confirmat prin Liga 2 sau în alte ligi, dar nu cei care sunt perindați prin Liga 1. Este Maxim, este Ianis Zicu, este Oprița de la Steaua. Eu zic că sunt antrenori”, a fost concluzia lui Claudiu Rotar la FANATIK SUPERLIGA.