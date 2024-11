Toate detaliile pe care trebuie să le cunoască suporterii înainte de România – Kosovo: „Am avut o întâlnire cu principalele galerii”

Alexandru Cândea a spus tot ce trebuie să știe suporterii „tricolori” înainte de România – Kosovo. Șeful Departamentului Evenimente de la FRF a anunțat ora la care fanii pot să intre pe Arena Națională și a dezvăluit ce activități au fost pregătite.

Alexandru Cândea, toate detaliile pe care trebuie să le cunoască suporterii înainte de România – Kosovo

, de pe Arena Națională, care va începe la ora 21:45. Alexandru Cândea a dat toate detaliile despre partida mult așteptată de suporterii naționalei la FANATIK SUPERLIGA.

„Am început cu mult timp pregătirile pentru meciul România – Kosovo. În momentul de față tot stadionul este plin, 50.000 de spectatori o să fie alături de echipa națională. Accesul fanilor în arenă se va permite de la 18:45.

Pe inelul exterior al stadionului am pregătit o zonă de activare împreună cu sponsorii noștri. Am pregătit și câteva activități împreună cu departamentele de comunicare și marketing pe arenă. Tratăm cu maximă seriozitate orice meci.

S-a schimbat puțin situația din cauza istoricului pe care l-am avut la meciurile precedente cu reprezentativa din Kosovo. Am luat câteva măsuri de prevenție, am început campania de comunicare și informare a publicului legat de regulamentul UEFA, ce ar trebui să facem și să nu facem în stadion.

Astfel echipa națională poate să își continue parcursul foarte bun după Euro 2024. Am avut o întâlnire cu principalele galerii ale echipei naționale, nu am avut o întâlnire față în față cu cei de la Uniți sub Tricolor, însă ne-am mai văzut cu ei și în deplasări”, a spus Alexandru Cândea.

Cum au decurs discuțiile cu suporterii naționalei: „Vor susține echipa așa cum o fac mereu”

„Vorbim la telefon, încercăm să înțelegem motivele din spatele comportamentului pe care îl au, iar ei să înțeleagă ce facem noi pentru a ne asigura că echipa națională își desfășoară activitatea în condiții optime.

Când spun condiții optime mă refer la faptul că și să putem câștiga pe teren, să nu avem alte probleme. Cred că au înțeles, cred că avem o comunicare bună și vor susține echipa națională așa cum o fac mereu.

Echipa de administrație se ocupă de partea din tribună, iar pe partea de teren sunt jucătorii și antrenorul. Pe partea de administrație am făcut multe lucruri împreună cu toți partenerii noștri.

Încercăm să explicăm oamenilor că avem un regulament pe care îl respectăm. Este o diferență foarte clară între regulamentul UEFA și partea politică, însă nu tot timpul este înțeleasă. Eu sunt convins că oamenii au înțeles mesajul și vom continua să susținem Generația de Suflet cum am făcut-o la Euro 2024.

Suporterii să vină din timp la stadion, să se bucure de ce am pregătit în afara stadionului. Să susțină naționala într-un mod civilizat și frumos, să nu intrăm într-un joc care nu ne face onoare. Să ne bucurăm la final de o victorie și de un meci în limitele sportivității”, a mai spus șeful Departamentului Evenimente.

Tot ce trebuie să știe suporterii care și-au cumpărat bilet la România - Kosovo