Toate echipele calificate la Campionatul European găzduit de România! O naţională este debutantă + când va avea loc tragerea la sorţi

În luna decembrie, România va găzdui, alături de alte patru țări, Campionatul European de handbal feminin. Duminică, pe 12 aprilie, după ultima partidă din preliminarii, am aflat toate echipele calificate la turneul final. Vom avea parte și de o premieră: Grecia a obținut, pentru prima oară în istorie, biletele la EURO.

România va găzdui o grupă pricipală la Campionatul European de handbal feminin. Când va avea loc tragerea la sorți

e, va fi unul atipic, cu nu mai puțin de cinci țări gazdă: România (Cluj-Napoca, Oradea), Polonia (Katowice), Cehia (Brno), Turcia (Antalya) și Slovacia (Bratislava). Aceste naționale au obținut calificarea directă la turneul final, iar lor li se adaugă echipele care au terminat pe podium la ediția precedentă, mai precis: Norvegia, Danemarca și Ungaria.

Oradea va găzdui în decembrie o grupă preliminară, iar Clujul va avea atât o grupă preliminară, cât și una principală. De asemenea, în Polonia, la Katowice, se vor juca meciurile din faza finală, inclusiv semifinalele și finala. Tot acolo va avea loc și tragerea la sorți, programată pe data de 16 aprilie, la ora 19:00.

Știm toate echipele calificate la turneul final. Grecia va participa în premieră la C.E. de handbal feminin

Nu mai puțin de 24 de echipe vor lua startul la Grecia a obținut prezența, în premieră, la turneul final. Jucătoarele elene au reușit să treacă pentru prima dată de preliminarii, după ce au terminat pe locul 3 într-o grupă cu Spania, Austria și Israel.

Echipele calificate la Campionatul European:

Cehia

Polonia

România

Slovacia

Turcia

Danemarca

Norvegia

Ungaria

Suedia

Spania

Olanda

Germania

Franța

Slovenia

Croația

Elveția

Muntenegru

Insulele Feroe

Austria

Serbia

Grecia

Islanda

Macedonia de Nord

Ucraina

Naționala României, la fel ca și celelalte reprezentative care s-au calificat la European fără să joace în preliminarii, a participat la EHF Euro Cup. Fetele noastre au terminat pe locul doi în grupă și vor juca în Final Four.