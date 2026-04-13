Sport

Toate echipele calificate la Campionatul European găzduit de România! O naţională este debutantă + când va avea loc tragerea la sorţi

România găzduiește EURO 2026 la handbal feminin, alături de alte patru țări. Lista completă a echipelor calificate și surpriza de la turneul final.
Alex Bodnariu
13.04.2026 | 10:38
ULTIMA ORĂ
România va găzdui o grupă pricipală la Campionatul European de handbal feminin. Când va avea loc tragerea la sorți
ADVERTISEMENT

În luna decembrie, România va găzdui, alături de alte patru țări, Campionatul European de handbal feminin. Duminică, pe 12 aprilie, după ultima partidă din preliminarii, am aflat toate echipele calificate la turneul final. Vom avea parte și de o premieră: Grecia a obținut, pentru prima oară în istorie, biletele la EURO.

Turneul final, programat între 3 și 20 decembrie, va fi unul atipic, cu nu mai puțin de cinci țări gazdă: România (Cluj-Napoca, Oradea), Polonia (Katowice), Cehia (Brno), Turcia (Antalya) și Slovacia (Bratislava). Aceste naționale au obținut calificarea directă la turneul final, iar lor li se adaugă echipele care au terminat pe podium la ediția precedentă, mai precis: Norvegia, Danemarca și Ungaria.

ADVERTISEMENT

Oradea va găzdui în decembrie o grupă preliminară, iar Clujul va avea atât o grupă preliminară, cât și una principală. De asemenea, în Polonia, la Katowice, se vor juca meciurile din faza finală, inclusiv semifinalele și finala. Tot acolo va avea loc și tragerea la sorți, programată pe data de 16 aprilie, la ora 19:00.

Știm toate echipele calificate la turneul final. Grecia va participa în premieră la C.E. de handbal feminin

Nu mai puțin de 24 de echipe vor lua startul la Campionatul European din luna decembrie a anului 2026. Grecia a obținut prezența, în premieră, la turneul final. Jucătoarele elene au reușit să treacă pentru prima dată de preliminarii, după ce au terminat pe locul 3 într-o grupă cu Spania, Austria și Israel.

ADVERTISEMENT
Echipele calificate la Campionatul European:

  • Cehia
  • Polonia
  • România
  • Slovacia
  • Turcia
  • Danemarca
  • Norvegia
  • Ungaria
  • Suedia
  • Spania
  • Olanda
  • Germania
  • Franța
  • Slovenia
  • Croația
  • Elveția
  • Muntenegru
  • Insulele Feroe
  • Austria
  • Serbia
  • Grecia
  • Islanda
  • Macedonia de Nord
  • Ucraina

Naționala României, la fel ca și celelalte reprezentative care s-au calificat la European fără să joace în preliminarii, a participat la EHF Euro Cup. Fetele noastre au terminat pe locul doi în grupă și vor juca în Final Four.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!