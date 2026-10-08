Toate golurile marcate de Lionel Messi pentru Argentina. Video

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Toate golurile marcate de Lionel Messi pentru Argentina pot fi văzute într-un clip video atașat la finalul acestui articol. Miercuri noapte, fotbalistul în vârstă de 39 de ani de la Inter Miami cu ocazia unui eveniment de amploare desfășurat pe stadionul „El Monumental” din Buenos Aires în jurul meciului amical cu Benin.

Toate golurile marcate de Lionel Messi pentru Argentina

Naționala Albiceleste a câștigat cu scorul de 3-0, iar Messi a marcat din penalty și a furnizat și pasele decisive la celelalte reușite. Astfel, el și-a încheiat cariera la nivel internațional cu 126 de goluri, fiind golgheterul all-time al Argentinei. De asemenea, tot el este în acest moment și deținătorul recordului de meciuri jucate pentru această națională, cu 208 apariții.

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Alături de prima reprezentativă a țării lui, Messi, de 8 ori „Balon de Aur” până acum, a câștigat Cupa Mondială în 2022 și a mai jucat două finale, în 2014 și în 2026, pierdute cu Germania, respectiv Spania. De asemenea, a cucerit și de două ori Copa America, în 2021 și 2024. Așadar, există suficiente motive pentru ca să fie considerat cel mai mare fotbalist argentinian din istorie, chiar dacă este imposibil ca în această discuție să nu fie inclus și legendarul Diego Armando Maradona.

„E greu de spus ceva acum. Emoții mari, s-au petrecut foarte multe lucruri, vă mulțumesc. Nu pot decât să vă mulțumesc, așa cum v-am spus și în scrisoarea de despărțire. Am jucat 20 de ani pentru naționala Argentinei, niciodată nu am încetat să lupt. Să joc pentru Argentina e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață.

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Le mulțumesc colegilor mei pentru că au fost alături de mine pe acest drum, am fost campioni ai lumii, am câștigat Copa America, Finalissima. Sunt foarte mândru că am fost coleg cu acești oameni. Am fost înconjurat de lei, războinici care și-au dat viața. Poate că am uitat unele lucruri pe care voiam să le spun. Mulțumim pentru tot sprijinul pe care l-am primit din toată Argentina”,

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Cum a marcat Lionel Messi cele 126 de goluri pentru naționala Argentinei