Adrian Păun a oferit o serie de declaraţii înainte de amicalele pe care România le va disputa cu Georgia şi cu Anglia.

“Întotdeauna un meci cu echipa Angliei ajută, indiferent că este oficial sau amical. Va fi un meci extrem de greu, cu una dintre cele mai puternice echipe din lume, dar suntem pregătiți să dăm totul. Cred că este cea mai bună vacanță a mea de până acum.

Mă bucur că am fost convocat, am venit cu sufletul deschis de fiecare dată. Aș spune că Alibec este cel mai amuzant coleg, el mai face glume, întreține atmosfera. E greu să nu ai un coleg de cameră cu care să socializeri, dar acestea sunt efectele pandemiei. Nu trebuie să mai privim în urmă. Să ne concentrăm la meciurile care urmează, toată lumea va fi fericită dacă ne vom califica la Campionatul Mondial.

Principalul „vinovat” pentru evoluțiile din acest sezon cred că eu sunt, pentru că eu am mers la antrenamente și am jucat meciurile. În rest, familia și toți oamenii din club. Colegii m-au primit foarte bine, nu am avut probleme de adaptare și le mulțumesc pe această cale. Sper să nu fie ultima convocare.

A fost un sezon foarte greu, am reușit să câștigăm campionatul, după care am primit vestea convocării la echipa națională. Cu siguranță este cel mai bun an al meu. Mă întorc la CFR, mai am contract, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc, bineînțeles, să fac și pasul afară, ca orice jucător, dar depinde doar de mine. Jucătorii de la FCSB m-au felicitat pentru câștigarea titlului. Chiar dacă la echipele de club suntem adversari, aici suntem colegi și nu mai contează ce a fost. Chiar dacă este un meci amical, pentru mine ar însemna foarte mult să înscriu contra Angliei”, a declarat Adrian Păun.