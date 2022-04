Toate informaţiile despre Tyson Fury – Dillian Whyte, gala anului în box! Câţi bani sunt puşi la bătaie şi cine transmite la TV, în România, meciul

Tyson Fury este la a doua gală în care îşi va pune în joc centura WBC la categoria grea, pe care a câştigat-o în faţa lui Deontay Wilder, pe 22 februarie 2020. Britanicul , într-un ultim episod al unei trilogii de poveste în box. Acum, în faţa lui vine Dillian Whyte.

Lupta anului, Tyson Fury – Dillian Whyte, în faţa a 90.000 de spectatori

Interesul este uriaş pentru gala în care se vor lupta Tyson Fury şi Dillian Whyte, iar acest lucru a fost demonstrat prin cele 85.000 de bilete vândute în trei ore, pe 2 martie. Între timp, alte 9.000 de tichete au fost vândute, astfel că 94.000 de persoane vor asista la meciul anului în box.

Cu această ocazie, va doborî recordul de asistenţă la un meci de box, în Marea Britanie. Pe 29 aprilie 2017, tot pe “Wembley”, 90.000 de spectatori au asistat la victoria lui Anthony Joshua în faţa lui Wladimir Klitschko, când britanicul a unificat centurile.

31 de victorii şi 1 remiză are Tyson Fury în palmares

28 de victorii şi 2 înfrângeri are Dillian Whyte în palmares

Cine transmite la TV, în România, lupta anului în box

În România, meciul dintre Tyson Fury şi Dillian Whyte poate fi urmărit pe VOYO, platforma online a PRO TV, de la ora 20:15. În Anglia, gala este transmisă de BT Sport, iar costul este de 25 de lire sterline, în timp ce americanii trebuie să plătească 70 de dolari.

Înainte de lupta dintre Tyson Fury şi Dillian Whyte, pe “Wembley” vor mai avea loc alte şapte meciuri, iar printre pugiliştii care vor urca în ring se numără şi Tommy Fury, fratele vitreg al campionului britanic.

Câţi bani sunt puşi la bătaie pentru meciul dintre Tyson Fury şi Dillian Whyte

Frank Warren, cunoscut promoter englez, a câştigat drepturile luptei după o ofertă de 30.000.000 de lire sterline. O parte din sumă, 10% (3.000.000 de lire sterline), va fi depozitată şi îi va reveni câştigătorului.

Tyson Fury va încasa 80% din restul sumei, adică 21.500.000 de lire sterline, în timp ce Dillian Whyte va încasa 5.500.000 de lire sterline. În plus, sumele provenite din vânzarea drepturilor TV în sistem pay-per-view vor fi împărţite de cei doi.

Tyson Fury vrea să se retragă după lupta cu Dillian Whyte

Tyson Fury a anunţat că se va retrage după lupta cu Dillian Whyte, însă mulţi au considerat că britanicul vrea doar să crească interesul în jurul galei. Cu toate acestea, campionul mondial şi-a reafirmat dorinţa de a părăsi sportul după lupta de pe 23 aprilie.

“Nu mai am nimic de realizat. Am câştigat fiecare centură pusă în joc şi am bătut recorduri. Voi ieşi sănătos şi neînvins. Îmi pare rău, dar asta este. Atenţie la meci, nu o să-l mai vedeţi pe ‘Gypsy King’ în acţiune iar. Asta e tot.

Este oportunitatea de a le oferi un show celor care vor veni. Sunt peste 90.000 de oameni care şi-au cheltuit banii câştigaţi cu greu, în vremuri grele, pentru a veni. Vor să vadă o luptă tare, asta le vor oferi”, a spus Tyson Fury pentru talkSPORT.