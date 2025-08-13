News

Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați. Câți bani s-ar economisi la buget

În urma unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, toate instituțiile statului român ar urma să concedieze 20% din angajații săi
Raluca Alexe
13.08.2025 | 14:52
Toate institutiile din subordinea lui Bolojan ar urma sa concedieze 20 din angajati Cati bani sar economisi la buget
Urmează reduceri de personal în instituțiile din subordinea lui Bolojan / sursa: Hepta

Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați, în urma unei ședințe pe care premierul a avut-o cu toți miniștrii săi. Potrivit Digi24, șefii de instituții din subordinea Guvernului ar urma să reducă drastic numărul personalului.

Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați

La ora 11.00, premierul Ilie Bolojan a avut o ședință cu șefii celor circa 40 de instituții aflate în subordinea Guvernului. Această discuție ar fi avut loc în contextul pachetului fiscal la care Executivul lucrează în această perioadă și care are drept scop reducerea deficitului și optimizarea cheltuielilor.

După circa o oră de discuții, Ilie Bolojan le-ar fi cerut șefilor instituțiilor să își reducă numărul de angajați cu 20%. Acest lucru i-a nemulțumit pe interlocutorii premierului, însă acesta ar insista pe măsură pentru a aduce bani la bugetul statului.

În cadrul ședinței, primul ministru Ilie Bolojan ar fi prezentat trei direcții pentru optimizarea bugetului țării.

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul, potrivit surselor Adevărul, adăugând și o rugăminte cu privire la personal: „Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”.

Cât primește un șef de instituție comparativ cu premierul

Prima instituție vizată este chiar cancelaria premierului. Din cele 176 de posturi vor rămâne, după implementarea măsurii, doar 105. Alte concedieri se vor face în cadrul secretariatelor instituțiilor. În multe dintre ele există șefi care încasează, lunar, mai mulți bani decât însuși Ilie Bolojan.

Este cazul șefului Institutului de Cercetare în Informatică, care primește circa 35.000 de lei net, adică undeva la 7.000 de euro, potrivit aceleiași surse. Pe linie ierarhică, premierul statului ia puțin peste 15.000 de lei, echivalentul a 3.000 de euro.

