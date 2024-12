„Toate jucătoarele românce sunt așteptate aici!”. Anunț major al clubului din „Liga Florilor”, după parcursul României la EURO 2024 de handbal feminin

a încheiat Campionatul European pe locul 11. Clubul CS Gloria Bistrița a luat o decizie importantă și vine în sprijinul jucătoarelor românce care nu prind minutele la echipele lor de club.

CS Gloria Bistrița, anunț uriaș după parcursul naționalei României de handbal feminin la EUR0 2024: „E o acțiune discutată și asumată”

La o zi după terminarea Campionatului European de handbal feminin, Bistrița a organizat o conferință în care subiectul principal a fost dezvoltarea handbalului românesc. Concret, s-a lansat o invitație către toate sportivele care fac parte din circuitul primei reprezentative a României.

ADVERTISEMENT

ce a avut loc în această perioadă, naționala de handbal feminin a demonstrat că este departe de handbalul de elită. Jucătoarele s-au plâns de faptul că nu beneficiază de minute la echipele de club, iar acest lucru s-a reflectat și în prestația lor de la EURO 2024.

Totuși, „tricolorele” au impresionat prin rezultate, ținând cont de faptul că echipa națională trece printr-un proces al schimbului de generații. Clubul CS Gloria Bistrița a lansat o invitație către toate jucătoarele din cadrul echipei naționale de handbal feminin a României, pentru a încerca cumva să dezvolte întregul nucleu a primei reprezentative la Bistrița.

ADVERTISEMENT

„În urma discuțiilor avute cu domnul primar Lazany, cu partenerii și cu oamenii din conducerea clubului, inclusiv din conducerea tehnică, am luat decizia și am purtat discuții cu FRH și cu COSR. Vom începe să construim un proiect românesc la Bistrița. Toate jucătoarele românce care își doresc să facă performanțe în cele mai bune condiții sunt aștepte să vină la Bistrița. Le-am auzit. Vom face tot posibilul astfel încât echipa națională să aibă șansa să crească și să se dezvolte.

„Vrem ca Gloria Bistrița să devină o pepinieră”

Suntem înaintea unui ciclu olimpic. Am văzut că handbalul românesc are potențial, că foarte multe dintre jucătoare și antrenorul naționalei reclamă imposibilitatea jucătoarelor de a se impune sau de a se afirma la cluburile unde au contracte.

ADVERTISEMENT

Am făcut o analiză serioasă și ne arătăm această disponibilitate. Vrem ca Gloria Bistrița să devină o pepinieră. E o acțiune discutată și asumată. În luna ianuarie vom avea întâlniri cu FRH și COSR. Vom discuta implementarea cu date clare. Lansez public această invitație către toate jucătoarele românce care vor să facă performanță și să aibă cât mai multe minute.

Nu ne-am trezit acum să facem o conferință. Am analizat totul! Noi am lansat public invitația, acum urmează negocierile și discuțiile firești între manageri și echipe. În acest moment, conducerea noastră discută cu 10-15 jucătoare. Dar asta se întâmplă în fiecare an în această perioadă. Nume nu vă pot oferi”, a declarat Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

ADVERTISEMENT

Florentin Pera: „Pot doar să salut această inițiativă”

„După ce vom avea o echipă completă, vom putea să punem în discuție și obiectivele. Pot doar să salut această inițiativă a clubului de a veni în sprijinul jucătoarelor noastre. Au jucat destul de puțin în ultima perioadă, fapt ce nu este în sprijinul naționalei. În aceste condiții, noi suntem mândri de ce am realizat.

Dar, având în vedere că obiectivul este calificarea la JO din 2028, avem nevoie de sportive care au nevoie de jucătoare active. Sigur, acest proiect nu poate prinde contur din primul an. Sunt multe sportive de lot național care au contract cu alte cluburi. Dar e un prim pas și ne dorim din tot sufletul să construim o echipă competitivă”, a fost declarația lui Florentin Pera, antrenor la Gloria Bistrița și la naționala de handbal feminin a României.