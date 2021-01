Toate pensiile din România vor fi recalculate. Cât va dura întregul proces

Ministrul Muncii Raluca Turcan a anunțat că în 2021 va începe o nouă recalculare a pensiilor, care ar trebui să fie gata până anul viitor.

Majorarea de 40% cuprinsă de PSD în legea pensiilor nu era de fapt „pregătită și dorită la modul real”, susține Turcan.

Vor fi recalculate toate pensiile din România, fără excepție, urmând ca la finalul acestei perioade fiecare persoană să aibă o pensie pe care o merită în funcție de cât a contribuit.

Pensiile din România vor fi recalculate

„Subiectul pensiilor, aş dori, ca în Guvernul Cîţu, să îl scoatem complet de sub lupa politică. S-a vehiculat foarte mult o majorare de 40% a pensiilor, însă această majorare, niciodată nu a fost pregătită şi dorită la modul real. O majorare cu 40% a pensiilor înseamnă un efort bugetar de 138 de miliarde pe care România, în nicio etapă a dezvoltării ei, chiar şi ante-pandemie nu şi-ar fi putut-o permite. În momentul în care s-a deschis subiectul acestei iluzorii majorării de 40% a pensiilor, era necesară o etapă de pregătire şi de recalculare tuturor pensiilor astfel încât pe o nouă formulă să crească pensiile cu 40%. Etapa aceasta a fost angajată prin lege, undeva în iunie 2019, când era PSD la guvernare şi în trei luni, ar fi trebuit, printr-un simplu ordin de ministru să înceapă această evaluare a tuturor dosarelor de pensie. Evident că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Subiectul a fost de fiecare dată reluat în apropierea campaniilor electorale”, a declarat Turcan la B1 TV, conform Adevărul.

Majorarea pensiilor trebuie să aducă și o creștere a puterii de cumpărare, crede ministrul Turcan. „De fiecare dată am avut două legi pe care s-a vorbit. Una este 263, în baza căreia se făceau indexările şi majorările de pensii şi cea cu acea majorare fantastică de 40%, legea 127, care a fost publicată în Monitorul Oficial în 2019, dar urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2021. Pe legea 263, noi am spus de fiecare dată că putem să majorăm pensiile, nu cu 40%, dar putem creşte punctul de pensie, aşa cum am şi făcut-o, cu 14% în plină pandemie. Ideea unei majorări de pensie este ca ea să ducă la o creştere a puterii de cumpărare.

Anul acesta, planul este următorul: începem procesul de reclaculare a pensiilor. În zilele următoare voi emite un ordin prin care se evaluează toate dosarele de pensie, astfel încât ele să fie pregătite ca pe o nouă lege a pensiilor, bazată pe contributivitate şi echitate să putem ajunge, sper eu în maxim un an şi jumătate, la o recalculare a tuturor pensiilor din România. Procesul este unul laborios şi presupune mai multe etape”, a completat Turcan.

1.000 de persoane vor munci la recalcularea pensiilor

Procesul de recalculare a pensilor va dura mai bine de 1 an și va fi nevoie de efortul a peste 1.000 de persoane care să analizeze toate dosarele pensionarilor din România.

„Una este etapa legislativă în care trebuie să găsim o formulă care să aducă echitate, contributivitate şi, da, să privim şi spre pensiile speciale, pentru că nu putem face abstracţie de aceste pensii, care să fie aduse la un nivel de echilibru între contributivitate şi criteriul favorizant. Procesul legislativ presupune că Guvernul va veni cu un proiect de lege care va fi trimis în Parlament şi acolo va fi dezbătut. În paralel, vorbim de aproximativ 5 milioane de dosare de pensii – 4,9 aflate în plată, 200.000 intră lunar în plată cu noile pensionări.

Aceste dosare intră în pregătire cu toate componentele astfel încât în momentul în care agreăm prin lege formula prin care vom merge cu recalcularea pensiilor, ele să poată să fie automat recalculate. Pentru asta avem nevoie de 1.000 de persoane angajate în casele de pensii pe perioadă determinată, ne trebuie echipamente, softuri şi întregul proces este evaluat de specialişti din Ministerul Muncii la doi ani. Eu i-am rugat să facă acest lucru într-un an. Intenţionăm ca acestte cheltuieli să le asigurăm prin Programul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă pentru că reprezintă o măsură de reformă”, a mai spus Raluca Turcan.

